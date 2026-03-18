Οι IDF επιχείρησαν να εξουδετερώσουν τον Ιρανό υπουργό Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ, όπως επιβεβαίωσαν την Τετάρτη στην The Jerusalem Post μια υψηλόβαθμη ισραηλινή πηγή και μια ανώτερη πηγή του υπουργείου Άμυνας.

Οι δύο πηγές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις πιθανότητες επιτυχίας της επιχείρησης, η οποία έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης.

Η μία πηγή εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής, αν και διευκρίνισε ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί οριστικά αποτελέσματα.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι έγινε απόπειρα, αλλά τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Μια τρίτη πηγή αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Αν ο Χατίμπ έχει πράγματι σκοτωθεί, η εξουδετέρωσή του θα αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη στο Ιράν από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, μετά από αυτή του Αλί Λαριτζανί και του αρχηγού των Μπασίτζ τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο Χατίμπ κατείχε το αξίωμα του υπουργού Πληροφοριών από τον Αύγουστο του 2021, όταν εξελέγη ο ακραία σκληροπυρηνικός και πρώην πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσι.

Όταν ο Ραΐσι σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου και ο Μασούντ Πεζεσκιάν τον διαδέχθηκε ως πρόεδρος του Ιράν, διατήρησε τον Χατίμπ στη θέση του, μια ασυνήθιστη κίνηση δεδομένου ότι παραδοσιακά οι νέοι πρόεδροι αντικαθιστούν τους κορυφαίους υπουργούς με δικούς τους στενούς συνεργάτες.

Ωστόσο, ο Χατίμπ ήταν στενός συνεργάτης του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και θεωρούνταν σκληροπυρηνικός, ικανός να συγκρατήσει τις πιο μετριοπαθείς θέσεις του Πεζεσκιάν.

Επιπλέον, με την πάροδο των ετών, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άρχισε να αντικαθιστά ορισμένες αρμοδιότητες και εξουσίες του υπουργείου πληροφοριών, προκαλώντας τριβές και ανταγωνισμό μεταξύ των δύο φορέων.

Ο Ραΐσι ήταν πιο κοντά στο IRGC από τον πρώην πρόεδρο Χασάν Ρουχανί, ενώ ο Χατίμπ πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στον κλάδο πληροφοριών του IRGC.

Όταν ο Ραΐσι μετέθεσε τον Χατίμπ από το IRGC για να διευθύνει το υπουργείο πληροφοριών, αυτό εδραίωσε επίσης ορισμένες από τις νέες εξουσίες του IRGC στον τομέα των πληροφοριών.

Ο Χαμενεΐ ήθελε να διατηρήσει τον Χατίμπ στη θέση του, εν μέρει για να εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του IRGC.