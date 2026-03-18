Άλμα άνω του 6% για το πετρέλαιο - Κοντά στα $110 το Brent μετά την επίθεση σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν

Νέα άνοδο άνω του 6.17% στο πετρέλαιο πυροδοτεί η επίθεση στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν.

Στις 17:00 ώρα Ελλάδος η τιμή του Brent καταγράφει άνοδο 6,17% στα 109,80 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό ανεβαίνει 3,29% στα 99,68 δολάρια το βαρέλι.

Το Ισραήλ επιτέθηκε στη μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν που βρίσκεται στην επαρχία Μπουσέρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Times of Israel και Jerusalem Post. Εν τω μεταξύ, το Ιράν εξαπέλυσε ένα νέο κύμα επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυτή την εβδομάδα.

Δυσοίωνες οι προβλέψεις της Citi

Η αγορά πετρελαίου μπορεί να χάσει 11 εκατομμύρια έως 16 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τις επόμενες 4-6 εβδομάδες, επειδή τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, σύμφωνα με την Citi, κάτι που μπορεί να ωθήσει τις τιμές του Brent στα 110 έως 120 δολάρια το βαρέλι, ανέφερε η τράπεζα.

Σε ένα πιο σοβαρό σενάριο, η Citi δήλωσε ότι μια παρατεταμένη διακοπή ή ευρύτερες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές στα 130 δολάρια κατά μέσο όρο στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, με αιχμές που φτάνουν έως και τα 150 δολάρια Brent ή ακόμα και τα 200 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των διυλισμένων προϊόντων.