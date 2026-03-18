USS Gerald R. Ford: Κατευθύνεται στη Σούδα για επισκευές το αμερικανικό αεροπλανοφόρο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατευθύνεται προς τη Σούδα το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του, προκαλώντας δεκάδες τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο των κεντρικών πλυντηρίων του πλοίου. Παρά την άμεση κινητοποίηση, χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο.

Περίπου 200 ναύτες έλαβαν πρώτες βοήθειες για αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ ένα μέλος του πληρώματος μεταφέρθηκε εσπευσμένα εκτός πλοίου με σοβαρότερα τραύματα και η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) επιβεβαίωσε τη νοσηλεία δύο ακόμα ναυτών.

Στο μεταξύ, η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς περίπου 100 κλίνες πληρώματος, αν και το Πεντάγωνο διαβεβαιώνει πως το σύστημα πρόωσης παραμένει άθικτο.

Η πολύμηνη παραμονή στη θάλασσα και οι συνεχείς βλάβες φαίνεται πως έχουν κλονίσει το ηθικό των 4.000 μελών του πληρώματος, καθώς πέρα από την πυρκαγιά, το Gerald R. Ford αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα με το σύστημα αποχέτευσης, το οποίο φράζει συχνά, δημιουργώντας τριτοκοσμικές συνθήκες και ατελείωτες ουρές στις τουαλέτες.

«Το πλήρωμα έχει φτάσει στα όριά του», δήλωσε ο Γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, ασκώντας δριμεία κριτική στις στρατιωτικές επιλογές της ηγεσίας που κρατούν το πλοίο εγκλωβισμένο σε μια «δυναμική αλλά εξουθενωτική» αποστολή.

Η απόσυρση του Ford για επισκευές στην Κρήτη δημιουργεί ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου τα αεροσκάφη του συμμετέχουν ενεργά σε πλήγματα κατά ιρανικών στόχων και αναμένεται πως το USS George H.W. Bush θα κληθεί να αντικαταστήσει το πληγωμένο αεροπλανοφόρο, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει στο κόκκινο με περισσότερους από 7.000 στόχους να έχουν πληγεί από τα τέλη Φεβρουαρίου.