ΙΑΕΑ για Ιράν: Είναι άγνωστο σε τι κατάσταση βρίσκεται η πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) δεν γνωρίζει την κατάσταση της νέας ιρανικής εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο Ισφαχάν, η οποία βρίσκεται σε ένα υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι.

«Είναι υπόγεια, αλλά δεν την έχουμε επισκεφτεί ακόμη», δήλωσε ο Γκρόσι, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για μια διάσκεψη αλλά και για συνομιλίες με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Ιράν ενημέρωσε τον φορέα του ΟΗΕ για τη νέα εγκατάσταση τον Ιούνιο και ο Γκρόσι είπε ότι οι επιθεωρητές του βρίσκονταν στο Ισφαχάν αργότερα τον ίδιο μήνα για να την δουν, αλλά αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την επίσκεψη όταν το πυρηνικό συγκρότημα εκεί χτυπήθηκε στην αρχή του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Ο Γκρόσι είπε ότι επειδή οι επιθεωρητές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την επίσκεψή τους, ο οργανισμός δεν γνωρίζει «αν είναι απλώς μια άδεια αίθουσα» ή φιλοξενεί τσιμεντένια εξέδρες που περιμένουν την εγκατάσταση φυγοκεντρητών - των μηχανημάτων που εμπλούτιζαν ουράνιο για σταθμούς παραγωγής ενέργειας και πυρηνικά όπλα - ή αν είχαν εγκατασταθεί κάποιες φυγοκεντρητές.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που θα διευκρινίσουμε μόνο όταν μπορέσουμε να επανέλθουμε», είπε.

Δεν υπάρχουν ζημιές στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε χθες από «βλήμα» που δεν προκάλεσε καμία ζημιά στην υποδομή και κανέναν τραυματισμό, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA-ΔΟΑΕ).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ με έδρα την Βιέννη «πληροφορήθηκε από το Ιράν ότι ένα βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ χθες το βράδυ. Δεν υπήρξαν ζημιές στον σταθμό ούτε τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAEA στο Χ.

Ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι «επαναλαμβάνει την έκκληση για αυτοσυγκράτηση κατά την διάρκεια του πολέμου για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος».

Η Ρωσία, κατήγγειλε από την πλευρά της «ανεύθυνο και τελείως απαράδεκτο πλήγμα κατά της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού (...) σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από την εν λειτουργία μονάδα».

Ο σταθμός του Μπουσέρ είναι ρωσικού σχεδιασμού και κατασκευής και ρώσοι ειδικοί απασχολούνται σε αυτόν.

Ο σταθμός του Μπουσέρ, ο μόνος εν λειτουργία στο Ιράν, έχει δυναμικότητα παραγωγής 1.000 megawatts, που αποτελούν μικρό μέρος των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα.