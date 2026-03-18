Τουρκία: Το NATO αναπτύσσει νέο σύστημα Patriot για το Ίντσιρλικ

Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει ένα ακόμη αμερικανικό σύστημα πυραυλικής άμυνας Patriot στη νότια τουρκική επαρχία της Αδάνα, όπου στρατιωτικό προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες βρίσκεται στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας την Τετάρτη.

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και συνορεύει με το Ιράν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η συμμαχία είχε αναπτύξει ένα σύστημα Patriot στη νοτιοανατολική επαρχία Μαλάτια, κοντά σε μια βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των μέτρων για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας ενάντια στις απειλές πυραύλων από τον πόλεμο με το Ιράν.

Στην Αδάνα βρίσκεται η αεροπορική βάση Ίντσιρλικ της Τουρκίας, όπου σταθμεύει προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Ισπανία και την Πολωνία, καθώς και τουρκικά στρατεύματα.

«Εκτός από τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εναερίου χώρου και των πολιτών μας, ένα ακόμη σύστημα Patriot, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από τη Συμμαχική Διοίκηση Αεροπορίας στο Ράμσταϊν της Γερμανίας, αναπτύσσεται στην Αδάνα, επιπλέον του υπάρχοντος ισπανικού συστήματος Patriot που βρίσκεται ήδη εκεί», ανέφερε το υπουργείο.

Η Τουρκία έχει βασιστεί στα συστήματα αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην ανατολική Μεσόγειο για να αναχαιτίσει τρεις πυραύλους που, όπως ισχυρίζεται, εκτοξεύθηκαν από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου.