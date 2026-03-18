Αραγτσί: Η στάση μας για τα πυρηνικά όπλα δεν θα αλλάξει σημαντικά

Η στάση του Ιράν ως προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων δεν θα αλλάξει σημαντικά, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγκτσί, σε συνέντευξη στο Al Jazeera την Τετάρτη, σημειώνοντας ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει ακόμη εκφράσει δημοσίως την άποψή του για το θέμα.

Το Reuters σημειώνει πως ο πρώην ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις αρχές του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αντιτάχθηκε στην ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής σε ένα θρησκευτικό διάταγμα (φετφά), που εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι χώρες της Δύσης κατηγορούν εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το πυρηνικό τους πρόγραμμα εξυπηρετεί αποκλειστικά πολιτικούς σκοπούς.

Ο Αραγκτσί σημείωσε πως δεν είναι ακόμα σε θέση για να κρίνει τις θέσεις του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Δεν πιστεύουμε στην κατάπαυση του πυρός»

Αναφορικά με τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας είπε πως «δεν πιστεύουμε στην κατάπαυση του πυρός. Πιστεύουμε στον τερματισμό του πολέμου.

Και ο τερματισμός του πολέμου σημαίνει ακριβώς αυτό: τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα» συμπλήρωσε.

Ακόμα, ανέφερε πως «μόλις επιλυθεί μια για πάντα το ζήτημα του πολέμου, θα δούμε την ειρήνη να επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή: στο Λίβανο, στην Υεμένη, στο Ιράκ, στο Ιράν και σε άλλες χώρες».