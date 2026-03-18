Το Ισραήλ πιστεύει ότι η συνεχιζόμενη εκστρατεία στοχευμένων εξοντώσεων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων και στρατιωτικών στελεχών σπέρνει «χάος» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και αναμένει περαιτέρω αποσταθεροποίηση μετά την εξόντωση του υψηλόβαθμου στελέχους του καθεστώτος Αλί Λαριτζανί και ανώτερων διοικητών της Μπασίτζ την Τρίτη, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

«Το καθεστώς έχει πληγεί με δύναμη έξι έως δέκα φορές μεγαλύτερη από ό,τι στην επιχείρηση Rising Lion», δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN, αναφερόμενος στον 12ήμερο πόλεμο κατά του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. «Αγωνίζονται να διαμορφώσουν πολιτική, να λάβουν αποφάσεις και να εκδώσουν διαταγές μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών επιπέδων. Βλέπουμε χάος και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί σύντομα».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο τον Λαριτζάνι αφού τον είδαν δημόσια την περασμένη Παρασκευή να περπατά στο κέντρο της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, «Κάθε φορά που αποφασίζουν να εμφανιστούν δημόσια, αυτό αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς». Πρόσθεσε: «Η βασική ιδέα είναι να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν έχουν κανένα ασφαλές μέρος».

Ένας άλλος ανώτερος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η εκστρατεία έχει προχωρήσει πέρα από τους στόχους της ανώτατης ηγεσίας.

«Αφού εξουδετερώσαμε την ανώτατη και τη δευτερεύουσα ηγεσία, τώρα σκοτώνουμε διοικητές λόχων σε τακτικό επίπεδο και είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να λειτουργήσουν», δήλωσε στο CNN ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν. «Κυνηγάμε στρατηγούς 24 ώρες το 24ωρο, οπότε είναι δύσκολο για αυτούς να λειτουργήσουν».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.