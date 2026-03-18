Σε μια εξέλιξη που απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης, η Microsoft εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγής εναντίον της Amazon και της OpenAI, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το «μήλον της έριδος» είναι η πρόσφατη συμφωνία-μαμούθ, ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ της Amazon και της OpenAI, η οποία φέρεται να παραβιάζει τους όρους της αποκλειστικής εταιρικής σχέσης που διατηρεί η Microsoft με τη δημιουργό του ChatGPT.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων, η διαφωνία επικεντρώνεται στο αν η Amazon Web Services (AWS) έχει το δικαίωμα να προσφέρει το «Frontier» —το νέο, προηγμένο εμπορικό προϊόν της OpenAI— χωρίς να παραβιάζει τα δεσμευτικά συμβόλαια με τη Microsoft.

Η υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ της Microsoft και της OpenAI ορίζει ρητά ότι κάθε πρόσβαση στα μοντέλα TN της δεύτερης πρέπει να δρομολογείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Azure.

Η κρίση πυροδοτήθηκε όταν Amazon και OpenAI έστειλαν σήματα ότι σκοπεύουν να αναπτύξουν ένα τεχνικό σύστημα που θα «παρακάμπτει» το συμβόλαιο της Microsoft προκαλώντας την έντονη οργή του τεχνολογικού γίγαντα των Windows, ο οποίος έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει την πρωτοκαθεδρία στο cloud μέσω της OpenAI.

«Η Microsoft θεωρεί πως οποιαδήποτε προσπάθεια διάθεσης των μοντέλων της OpenAI εκτός του οικοσυστήματος Azure αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εμπιστοσύνης και των νομικών δεσμεύσεων», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Παρά την πολεμική ρητορική, οι FT αναφέρουν ότι οι τρεις εταιρείες βρίσκονται ακόμα σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις για την εξεύρεση μιας εξωδικαστικής λύσης. Στόχος είναι να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός πριν από την επίσημη κυκλοφορία του Frontier, ώστε να αποφευχθεί μια μακροχρόνια και δαπανηρή δικαστική διαμάχη που θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο της ΤΝ.