 Μια χαψιά θα την κάνει

Χρειάστηκε να βγει μια - δυο φορές η κ. Καρυστιανού στις τηλεοράσεις, να ανεβάσει επίσης δυο - τρεις «πολιτικές» αναρτήσεις της και να εμφανιστούν κάποιοι/ες από τους συνεργάτες/τριες της, για να αντιληφθούμε αυτομάτως ότι πρόκειται για ελλιπές πολιτικό μέγεθος. Δοξάστηκε κρυμμένη, θα συνεχίσει να μην εμφανίζεται για όσο αντέξει, αλλά θα αποδομηθεί ακόμα χειρότερα μόλις υποχρεωθεί να πάψει το κρυφτό. Και μάλιστα από μόνη της, πυροβολώντας τα ποδάρια της. Μην κοιτάτε που ακόμα οι δημοσκόποι την μετράνε αρκετά ψηλά (στην δυνητική ψήφο σε ανύπαρκτο κόμμα), η αποστεφάνωση της έχει ήδη αρχίσει να συντελείται.

Τουναντίον, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βαστά γερά τα γκέμια. Όλοι πρόβλεπαν (και μερικοί συνεχίζουν να το κάνουν) ότι η Καρυστιανού θα αποψιλώσει την Πλεύση Ελευθερίας, διότι αλιεύουν ψήφους από την ίδια δεξαμενή. Πλην εγώ –με όση αξία μπορεί να έχει η γνώμη μου- προβλέπω ότι στην μεταξύ τους μάχη, η μάνα των Τεμπών είναι χαμένη. Η σαρωτική επέλαση της Ζωής σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της αντισυστημικής μάζας, δεν βλέπω να αφήνει περιθώρια στον λεπτεπίλεπτο ναρκισσισμό μιας παιδιάτρου που είδε τον ίσκιο της στη λάμψη ενός δυστυχήματος και πίστεψε ότι επρόκειτο για το πολιτικό της μπόι.

Είχα κι εγώ μέχρι πρότινος την υποψία ότι ενδεχομένως η Καρυστιανού να αναδεικνυόταν η διάδοχη προσωπικότητα του αντισυστημικού χώρου που θα κατάπινε τους σημερινούς του εκπροσώπους. Λάθος μου. Όπως όλοι, είχα παραπλανηθεί από την εν κρυπτώ αίγλη της, που απέκρυβε εντέχνως τις μνημειώδες ελλείψεις της. Για παράδειγμα, δεν ξέρει να μιλά ή τουλάχιστον δεν ξέρει να μιλά πολιτικά. Βγάζει επίσης μια φοβικότητα απέναντι σε ερωτήσεις, που την κάνει να ταμπουρώνεται πίσω από κλισέ και ετοιματζίδικες απαντησούλες της πλάκας.

Αντιθέτως, η ακάματη δραστηριότητα της άλλης, η επιθετική της αψηφισιά, η πραγματικά θηριώδης της ικανότητα να τσιμπά τις ευκαιρίες που της δίνονται για να τα κάνει όλα μπάχαλο, την μετατρέπει σε πολιτικό άρμα μάχης. Τι πιθανότητες επιβίωσης έχει κάποια που ψελλίζει δήθεν αντισυστημικές κοινοτοπίες, απέναντι σε κάποια που δεν έχει πρόβλημα να πει ή και να ουρλιάξει το οτιδήποτε και οπουδήποτε, αδιαφορώντας για τις συνέπειες;

Μια χαψιά θα την κάνει η Ζωή την Μαρία, και μάλιστα δίχως να πει ποτέ, ούτε κουβέντα εναντίον της. Ανόητη είναι να της επιτεθεί ευθέως; Απλώς όταν η μια θα βρίσκεται κρυμμένη στην τρύπα της μήπως και κανένας Στραβελάκης την υποβάλει σε ερωτήσεις, η άλλη θα ψάχνει τον Άδωνι για να παίζει μπουνιές μαζί του στα μαρμαρένια αλώνια της δημόσιας θέας. Ποια τελικά θα κυριαρχήσει στο κοινό τους, θαρρείτε;