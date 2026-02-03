Το μεγάλο sell-off και η «μετάλλαξη» των crypto

Το «Trump effect» στα crypto δείχνει να ξεθωριάζει, τουλάχιστον προσώρας, καθώς το μεγάλο sell-off σε περιβάλλον υπερβολικής μόχλευσης αναδεικνύει σημάδια… αφυδάτωσης στην αγορά. Για του λόγου το αληθές, το bitcoin επέστρεψε τη Δευτέρα προς τα 74.000 δολάρια, επίπεδο στο οποίο διαμορφωνόταν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναδείχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Με φόντο τις εξελίξεις αλλά και τις διακυμάνσεις των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, τα crypto δείχνουν να βρίσκονται σε φάση μετάλλαξης με πολλούς επενδυτές να επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που τα αξιοποιούν ως επενδυτικό εργαλείο. Ο βασιλιάς των crypto χάνει περίπου 40% από το ιστορικό υψηλό του περασμένου Οκτωβρίου και η τρέχουσα τιμή του συγκρίνεται μόνο με το χαμηλό του Απριλίου, όταν η καταιγίδα των δασμών έπληξε τις αγορές.

Αυτό που βιώνουν τα κρυπτονομίσματα, ως επενδυτική κατηγορία, θα μπορούσε να είναι μία μετάλλαξη ικανή να συντηρήσει την εσωστρέφεια, έως ότου υπάρξει κάποια σημαντική θετική εξέλιξη που θα πυροδοτήσει εκ νέου μεγάλες κεφαλαιακές εισροές.

Και εξηγούμαστε: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 είχαμε συνηθίσει τα crypto να αξιοποιούν την επενδυτική ευφορία και μάλιστα στο μέγιστο. Τις περισσότερες φορές που σημειωνόταν ένα χρηματιστηριακό ράλι, το bitcoin και τα δημοφιλέστερα crypto ανέβαιναν… στο κύμα, καταγράφοντας μεγαλύτερα κέρδη από τον δείκτη αναφοράς των παγκόσμιων μετοχών, S&P 500.

Λειτουργούσαν δηλαδή ως asset υψηλότερου ρίσκου από τις μετοχές που στα ράλι έδινε μεγαλύτερα κέρδη. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη απήχησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τα crypto «κέρδισαν» τους ερασιτέχνες επενδυτές, ενώ στη συνέχεια οι τιμές ενισχύθηκαν με φόντο το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών μετά την εισαγωγή των spot bitcoin ETFs.

Κάπως έτσι, ζήσαμε μία νέα crypto mania το 2025. Τα crypto υπόσχονταν ακραίες μεταβολές αλλά στην αγορά επικρατούσε η στρατηγική «hold» με αποτέλεσμα το bitcoin να φτάσει τον Οκτώβριο του 2025 πάνω από τα 126.000 δολάρια, ικανοποιώντας τη δίψα των μικροεπενδυτών. Βλέπετε, η νέα γενιά των επενδυτών που μάθαινε τις αγορές μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες συναλλαγών, αντιμετώπιζε τα crypto σαν video game. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα video game που συχνά πυκνά αποφέρει κέρδη.

Τι συμβαίνει όμως όταν τα crypto καταρρέουν;

Οι σοβαρές πτώσεις του παρελθόντος, με αποκορύφωμα στα τέλη του 2022 στον απόηχο του σκανδάλου της FTX, είχαν ταρακουνήσει τους κατόχους κρυπτονομισμάτων. Στα τέλη του 2024 ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ να υποσχεθεί ένα πιο χαλαρό πλαίσιο και οι crypto fans βρήκαν τον πιο ισχυρό σύμμαχο που θα μπορούσαν: τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τους τελευταίους μήνες ωστόσο, οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πολιτικών που υποσχέθηκε ο Τραμπ και μία σειρά άλλων παραγόντων είχαν ως αποτέλεσμα το bitcoin έχει σταματήσει να λειτουργεί με τα χαρακτηριστικά του παρελθόντος. Την ίδια ώρα, ένα asset ακραίου ρίσκου είναι εύλογο να εγκαταλείπεται όταν στις παγκόσμιες αγορές επικρατεί η αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Σήμερα, οι απώλειες των crypto ανησυχούν και τους πιο αισιόδοξους. Μετά το sell-off των τελευταίων ημερών χάθηκαν για το Bitcoin όλα τα κέρδη του Trump effect. Παράλληλα, το bitcoin σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαιολογήσει το προσωνύμιο «ψηφιακός χρυσός» που του είχε αποδοθεί, ενώ το ethereum αδυνατεί να επιστρέψει στα υψηλά της πανδημίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο διάστημα είδαμε τον S&P 500 να αγγίζει τις 7.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία και τον χρυσό να σκαρφαλώνει μέχρι τα 5.626 δολάρια – πριν υποχωρήσει έως και 1.000 δολάρια από όταν ανακοινώθηκε η επιλογή του Κέβιν Γουόρς – αλλά την ίδια ώρα το bitcoin δεν κατάφερε να ανακάμψει.

Μεγάλοι παίκτες αρχίζουν να νιώθουν το πλήγμα και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προκληθεί ντόμινο στην περίπτωση «ατυχήματος». Το σημαντικότερο παράδειγμα είναι ίσως η Strategy (πρώην MicroStrategy) του δισεκατομμυριούχου Μάικλ Σέιλορ. Στις ΗΠΑ λέγεται ότι η εταιρεία με τα μεγαλύτερα αποθέματα bitcoin στον κόσμο είδε την τιμή του bitcoin να πέφτει κάτω από τη μέση τιμή που τα έχει αγοράσει. Μάλιστα, ο «χειμώνας» των crypto ευθύνεται για το γεγονός ότι η μετοχή της Strategy σημειώνει απώλειες άνω του 60% το τελευταίο εξάμηνο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Strategy και τα κορυφαία spot bitcoin ETFs, μεταξύ των οποίων το iShares Bitcoin Trust ETF, έχουν συνολικά αγοράσει bitcoin με μέση τιμή στα 85.360 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της αγοράς καταγράφει αυτή τη στιγμή απώλειες, επιτείνοντας τις συνθήκες… αφυδάτωσης, με αποτέλεσμα πολλοί μεγάλοι παίκτες να αναθεωρούν τη στρατηγική τους σε ό,τι αφορά την κατανομή των crypto στα χαρτοφυλάκιά τους.

Όπως έγινε χθες γνωστό, οι απώλειες που έχει υποστεί η BitMine (αγόρασε πρόσφατα 40.000 ETH) από το ethereum ανέρχονται στα 6,61 δισ. δολάρια σε μία από τις μεγαλύτερες «χασούρες» που έχουν σημειωθεί. Μάλιστα, στα 6,61 δισ. δολάρια, οι απώλειες της BitMine αντιστοιχούν γύρω στο 66% των απωλειών του fund Archegos Capital Management το 2021, που θεωρείται η μεγαλύτερη απώλεια κεφαλαίου στα χρονικά.

Υπενθυμίζεται πως το 2021 η κατάρρευση του Archegos μετά την «έκρηξη» ενός χαρτοφυλακίου με μόχλευση ύψους 100 δισ. δολαρίων, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες τράπεζες να υποστούν σοβαρές ζημιές, όπως η Credit Suisse της τάξης των 5,5 δισ. δολαρίων η Nomura 2,85 δισ. δολάρια και η Morgan Stanley περίπου 1 δισ. δολάρια.