Μην κυνηγάτε την ουρά του αλόγου

Ρωτάτε, φίλοι, τι θα γίνει με τον χρυσό, επειδή τη Δευτέρα έγραψα για τον φόβο ενός παλιού επενδυτή στα πολύτιμα μέταλλα και ακολούθησε η κάθετη πτώση της Παρασκευής. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Μακάρι να ήξερα τι θα συμβεί! Ένα πράγμα έχω μάθει στις αγορές και έπειτα από πολλές ήττες: Το μόνο που πραγματικά γνωρίζουμε είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Όποιος υποστηρίζει κάτι διαφορετικό σας λέει ψέματα. Είναι απάτη. Να ξέρετε, πάντως, ότι οι πιθανότητες είναι σε βάρος εκείνων που κυνηγάνε την ουρά του αλόγου!

Την «αποκάλυψη» μου την πρόσφερε απλόχερα ο Αντρέ Κοστολάνι, όπως σε χιλιάδες άλλους. Είχα την τύχη να τον ακούσω σε μια εκδήλωση στην Αθήνα το 1988. Εξαιτίας εκείνης της ομιλίας του γλίτωσα όλα τα κέρδη του 1999! Αν δεν τον είχα ακούσει, θα ήμουν ένας ακόμη δυστυχής που πίστεψε στη βεβαιότητα της ανόδου που πρόσφεραν τότε απλόχερα στους ιθαγενείς οι ευαγγελιστές των χρηματιστηριακών υπεραξιών. Επρόκειτο για ξεκάθαρη απάτη. Είναι αδύνατον να προβλέψει κάποιος τι θα του συμβεί το επόμενο δευτερόλεπτο. Πόσο μάλλον να προβλέψει τις χρηματιστηριακές τιμές.

Αλλά η αποκάλυψη δεν ήταν αυτή. Ήταν η επιρροή των ειδήσεων στις χρηματιστηριακές τιμές. Η ουσία ήταν ότι μια σχετικά κακή είδηση μπορεί να περάσει απαρατήρητη, αν οι μετοχές είναι συγκεντρωμένες στα χέρια των λίγων και ισχυρών και δεν έχουμε περάσει στο στάδιο της διανομής. Αντιθέτως, η ίδια είδηση μπορεί να φέρει τον Αρμαγεδδών, αν οι μετοχές έχουν διανεμηθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό και δεν υπάρχουν πλέον ισχυρά χέρια για να οδηγήσουν την κούρσα.

Αυτό συνέβαινε πάντοτε, αυτό θα συμβαίνει και στο μέλλον. Το θέμα δεν είναι οι ειδήσεις, αλλά ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των μετοχών. Και την ίδια ώρα ποιες είναι οι δικές σας υπεραξίες.

Θα πει κάποιος ότι στον χρυσό ιδιοκτήτες είναι οι κεντρικές τράπεζες. Αυτές οι βεβαιότητες, τελικά, με «σκοτώνουν». Ιδιοκτήτες μπορεί να είναι οι μεγάλες κεντρικές Τράπεζες. Πράγματι, έχετε σκεφτεί, όμως, ότι η άνοδος των πολύτιμων μετάλλων είναι ένα «όπλο» για την αμφισβήτηση του δολαρίου; Μάθημα 442, πάντα υπάρχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας που δεν τον έχουμε υπολογίσει σωστά. Αν δεν υπήρχε θα ήταν το κέρδος τόσο εύκολο που θα έχανε την «αξία» του!

Είπαν ότι τα πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν μετά το άκουσμα του νέου διοικητή της FED. Είμαστε σίγουροι; Μήπως τιμολογήθηκε υπερβολικά η «είδηση»;

Όταν συμβαίνει μια πτώση, υπάρχει πάντα κάποιος λόγος. Τα χέρια που έχουν τις μετοχές ή τα εμπορεύματα στα χέρια τους ίσως να είναι ισχυρά στα δικά μας μάτια, αλλά στο τέλος μπορεί να υπάρχουν ισχυρότερα χέρια!

Έχει, επίσης, σημασία από ποια οπτική βλέπει κανείς το «παιχνίδι». Είναι άλλη η αντίληψη από την άκρη του πετάλου στο δεύτερο διάζωμα και άλλη από την κερκίδα των επισήμων. Είναι άλλη η οπτική σε κάποιον που αγόρασε χρυσό για πρώτη φορά στη ζωή του πριν από τρεις μήνες και άλλη για εκείνον που αγόρασε πριν 25 χρόνια. Το σίγουρο είναι ότι για εκείνον που αγόρασε πριν δυόμιση δεκαετίες ο χρυσός δεν είναι σήμερα ευκαιρία!

Τι θα κάνουν οι μετοχές ή τα μέταλλα; Κάθε φορά που ακούω πολλούς ανθρώπους να φωνάζουν για να με πείσουν να τους ακολουθήσω, παίρνω το ακριβώς αντίθετο μονοπάτι. Όχι επειδή ξέρω κάτι, αλλά από ένστικτο. Και συνήθως ακούω μετά από ώρα πίσω μου τα ουρλιαχτά των παγιδευμένων. Ακούστε, λοιπόν, αυτό: Παρά τα τόσα μαθήματα που έχω πληρώσει, τις πολλές προφυλάξεις που παίρνω και τις πραγματικά επικές νίκες που έχω κατά καιρούς πετύχει, στο τέλος έχω καταφέρει να κρατήσω ίσα – ίσα το κεφάλι πάνω από το νερό! Πού να άκουγα τους ευαγγελιστές της «βεβαιότητας»…

Θανάσης Μαυρίδης

