Στα πάνω της η χρυσή λίρα – Πόσο έχει φτάσει η πώληση

Η εκρηκτική άνοδος της διεθνούς τιμής του χρυσού δε θα μπορούσε παρά να συμπαρασύρει και το πιο εμβληματικό επενδυτικό νόμισμα της ελληνικής αγοράς, ήτοι τη χρυσή λίρα Αγγλίας. Το τελευταίο δωδεκάμηνο, η πορεία της λίρας καταγράφει επίπεδα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ακραία σενάρια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι όσοι επένδυσαν στο πολύτιμο αυτό νόμισμα βγήκαν καθαρά κερδισμένοι. Η διάσπαση του ορίου των 1.000 ευρώ αποτέλεσε το πρώτο ορόσημο. Σήμερα, οι τιμές κινούνται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, αποτυπώνοντας με τον πιο σαφή τρόπο τη δυναμική της αγοράς.

Η εικόνα των τιμών και το νέο ρεκόρ

Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποτυπώνουν με ακρίβεια το μέγεθος της ανόδου. Σύμφωνα με το δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων της 29ης Ιανουαρίου 2026, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας παλαιάς κοπής διαμορφώνεται στα 1.053,96 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης εκτοξεύεται στα 1.234,64 ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα πρωτόγνωρα για την εγχώρια αγορά, που αντανακλούν τόσο τη διεθνή ανατίμηση του χρυσού, όσο και την έντονη ζήτηση για ένα νόμισμα με βαθιά ριζωμένη παρουσία στην ελληνική αποταμιευτική κουλτούρα.

Η σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη πριν από έναν χρόνο είναι αποκαλυπτική. Στις 29 Ιανουαρίου 2025, η Τράπεζα της Ελλάδος αγόραζε τη χρυσή λίρα στα 600,96 ευρώ και την πωλούσε στα 704,31 ευρώ. Μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα μηνών, η τιμή αγοράς έχει αυξηθεί κατά περίπου 75%, ενώ η τιμή πώλησης έχει ενισχυθεί με αντίστοιχο ρυθμό, μετατρέποντας τη λίρα σε μία από τις πλέον αποδοτικές τοποθετήσεις της περιόδου.

Ο χρυσός ως καταλύτης και η ελληνική ιδιαιτερότητα

Η άνοδος της χρυσής λίρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διεθνή πορεία του χρυσού, ο οποίος σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, πληθωριστικών πιέσεων και μεταβαλλόμενων νομισματικών πολιτικών λειτουργεί εκ νέου ως ασφαλές καταφύγιο. Για τον Έλληνα επενδυτή, ωστόσο, η λίρα έχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, καθώς συνδυάζει την έκθεση στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου με τη ρευστότητα και την αναγνωρισιμότητα ενός ιστορικού νομίσματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η συνολική αξία των χρυσών λιρών που βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε αξιοσημείωτο ποσοστό των καταθέσεων, γεγονός σπάνιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Οι συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις αγοραπωλησίες χρυσών λιρών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΤτΕ αγόρασε από πολίτες συνολικά 40.031 χρυσές λίρες. Οι πωλήσεις αυτές κατανέμονται σχετικά ομοιόμορφα στη διάρκεια του έτους, με 11.150 τεμάχια το πρώτο τρίμηνο, 11.487 το δεύτερο, 9.365 το τρίτο και 8.029 το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που υποδηλώνει σταθερή προσφορά από ιδιώτες.

Στον αντίποδα, οι πολίτες αγόρασαν από την Τράπεζα της Ελλάδος 7.563 χρυσές λίρες, με τις αγορές να ενισχύονται προς το τέλος του έτους. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά την άνοδο των τιμών, το ενδιαφέρον για τοποθετήσεις στη λίρα παραμένει ζωντανό, με τους επενδυτές να αξιοποιούν τις διορθώσεις ή να τοποθετούνται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο ρόλος των τραπεζών και η περίπτωση της Πειραιώς

Πέραν της Τράπεζας της Ελλάδος, δεύτερο θεσμικό κανάλι επίσημων συναλλαγών αποτελεί η Τράπεζα Πειραιώς. Με πολυετή παρουσία στον τομέα του επενδυτικού χρυσού και στενή συνεργασία με το Royal Mint, η Πειραιώς έχει εξελιχθεί σε βασικό διανομέα χρυσών λιρών στην ελληνική αγορά.

Η πρόσφατη επετειακή έκδοση με το ελληνικό ιδιόσημο «ΕΛ» δεν έχει μόνο συλλεκτικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί και ως ένδειξη της βαρύτητας που διατηρεί η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του συγκεκριμένου νομίσματος. Η περιορισμένη κυκλοφορία, ο επετειακός συμβολισμός και η άμεση σύνδεση με τη διεθνή αγορά χρυσού προσδίδουν στη συγκεκριμένη έκδοση μια πρόσθετη επενδυτική διάσταση, χωρίς να αλλοιώνεται ο βασικός χαρακτήρας της λίρας ως διαχρονικού αποθετηρίου αξίας.

Προοπτικές

Η πορεία της χρυσής λίρας στα σημερινά επίπεδα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα νόμισμα που συνεχίζει να ανταποκρίνεται στον ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο, ιδίως σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας. Παρά τις υψηλές τιμές, η αγορά παραμένει ενεργή, με τη ρευστότητα και την εμπιστοσύνη να αποτελούν τα βασικά της χαρακτηριστικά. Το ερώτημα δεν είναι αν η λίρα θα συνεχίσει να ακολουθεί τον χρυσό, αλλά πόσο ανθεκτική θα αποδειχθεί η ζήτηση σε ένα περιβάλλον διαρκών διεθνών ανακατατάξεων. Για την ώρα, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.