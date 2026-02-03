Αμερικανικό F-35 κατέρριψε ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln

Το ναυτικό των ΗΠΑ κατέρριψε την Τρίτη ένα ιρανικό drone που πλησίασε «επιθετικά» το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, σε ένα περιστατικό που αναφέρθηκε πρώτο από το Reuters.

Το ιρανικό drone Shahed-139 - που χαρακτηρίζεται «drone αυτοκτονίας» καθώς μεταφέρει εκρηκτικά και συγκρούεται με τον στόχο του - πετούσε προς το αεροπλανοφόρο «με ασαφή πρόθεση» και καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C του Abraham Lincoln κατέρριψε το ιρανικό drone σε αυτοάμυνα, για να προστατεύσει το αεροπλανοφόρο και το προσωπικό που επέβαινε σε αυτό», δήλωσε ο λοχαγός του Ναυτικού Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού.

Κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και κανένας αμερικανικός εξοπλισμός δεν υπέστη ζημιές, πρόσθεσε.

Την κατάρριψη επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, η οποία πρόσθεσε πως οι εξακολουθούν να είναι στην ατζέντα οι προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν αργότερα αυτή την εβδομάδα. Νωρίτερα το αμερικανικό Axios μετέδωσε πως η Τεχεράνη ζήτησε αλλαγές στον τόπο και τη μορφή των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ που ήταν προγραμματισμένες για αυτή την Παρασκευή.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ διπλωμάτες προσπαθούσαν να οργανώσουν συνομιλίες για τα πυρηνικά μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι με τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να κατευθύνονται προς το Ιράν, «κακά πράγματα» πιθανότατα θα συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Lincoln αποτελεί το πιο ορατό μέρος της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα, οι οποίες ήταν οι πιο αιματηρές εσωτερικές αναταραχές στο Ιράν από την επανάσταση του 1979.

Ο Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να υλοποιήσει απειλές για στρατιωτική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της καταστολής, απαίτησε έκτοτε από την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις σχετικά με τα πυρηνικά της και έστειλε έναν στολίσκο στις ακτές της. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι το Ιράν «μιλούσε σοβαρά», ενώ ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζανί, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι σε ένα άλλο περιστατικό την Τρίτη, λίγες ώρες αργότερα, στο Στενό του Ορμούζ, δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν παρενόχλησαν ένα εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία και πλήρωμα.

«Δύο σκάφη του IRGC και ένα ιρανικό drone Mohajer πλησίασαν το M/V Stena Imperative με υψηλές ταχύτητες και απείλησαν να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο», δήλωσε ο Χόκινς.

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε οτι η εταιρεία ασφαλείας των θαλάσσιων μεταφορών Vanguard Tech ανέφερε ότι ιρανικά πλοιάρια του πολεμικού ναυτικού προσέγγισαν στο στενό του Ορμούζ, ένα αμερικανικό δεξαμενόπλοιο, το οποίο ωστόσο συνέχισε κατόπιν την πορεία του.

Σύμφωνα με τη Vanguard Tech, το αμερικανικό πλοίο δεν είχε περάσει στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η επίσης βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε αναφέρει πρωτύτερα ένα «συμβάν» στην περιοχή του Ορμούζ, χωρίς να διευκρινίσει ωστόσο τη σημαία του δεξαμενόπλοιου, ούτε από ποια χώρα προέρχονταν τα πλοία που το προσέγγισαν.

Το στενό του Ορμούζ, μια περιοχή-κλειδί για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα, λόγω της έντασης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Προ ημερών ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Τεχεράνης, απείλησε ότι το στενό θα κλείσει εάν το Ιράν δεχτεί επίθεση από τις ΗΠΑ.