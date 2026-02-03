Στο Τελ Αβίβ σήμερα ο Γουίτκοφ: Συνάντηση με Νετανιάχου, στο επίκεντρο οι «κόκκινες γραμμές» του Ισραήλ για Ιράν

Στο Τελ Αβίβ θα βρεθεί εντός της ημέρας ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, λίγο πριν κατευθυνθεί προς την Κωνσταντινούπολη, όπου θα συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να αρχίσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σύμφωνα με διαφορετικές πηγές, ο Αραγτσί θα εκπροσωπήσει την Τεχεράνη και ο Στιβ Γουίτκοφ τις ΗΠΑ, στη συνάντηση που θα γίνει επί τουρκικού εδάφους στις 6 Φεβρουαρίου.

Εν τω μεταξύ, πριν αρχίσουν αυτές οι συνομιλίες, ο απεσταλμένος του Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, θα έχει συναντήσεις στην Ιερουσαλήμ, με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου καθώς και με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αναμένεται να θέσει ενώπιον του Στιβ Γουίτκοφ τις θέσεις του Ισραήλ και το τι επιδιώκει να παρουσιάσει η αμερικανική πλευρά προς τους Ιρανούς, ενώ σηειώνεται ότι μείζον θέμα για το Ισραήλ είναι οι ύψιστοι περιορισμοί του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η μεγάλη παραγωγή πυραύλων από το Ιράν θέτουν σε κίνδυνο και απειλούν την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ, όπως επίσης και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πέρα από το πυραυλικό πρόγραμμα -το οποίο έτσι και αλλιώς υπάρχει στην ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών- το Ισραήλ αναμένεται να θέσει ως ζήτημα το γεγονός πως το Ιράν δεν θα πρέπει να στηρίζει από εδώ και πέρα τους «δορυφόρους» του στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, όπως και τους Χούθι της Υεμένης.

Υπενθυμίζεται, ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε και μία ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Κνεσέτ, στο κοινοβούλιο του Ισραήλ, όπου χαρακτηριστικά είπε, η χώρα βρίσκεται σε πλήρη επαγρύπνηση για οποιοδήποτε σενάριο και μάλιστα οποιοσδήποτε και αν απειλήσει το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπος με δυσβάσταχτες συνέπειες.