Ο Ανάλγητος

Η Έφη βρήκε τον τρόπο να πολεμήσουμε τον Τραμπ! Θα συντρίψει τον τραμπισμό μέσω του κινήματος των βίγκαν. Κικιρίκου! Όχι τίποτα άλλο αλλά δικαιώνει αυτόματα και τον Πρόεδρο Κυριάκο που πολύ σωστά είπε ότι το δίλλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Βαρουφάκης ή Φάμελλος. Ή Έφη προσθέτω! Με αυτά και με εκείνα, δεν βλέπω καλά τον Αλέξη. Τον βλέπω να παίρνει τα ιμάτιά του και να μας γνέφει από κανένα εξωτικό τόπο.

Μια χαρά οριοθέτησε ο πρωθυπουργός την ουσία του «Μητσοτάκης ή χάος». Σύνθημα που εξαρχής υποδήλωνε τη διάσταση που έδωσε και ο ίδιος. Το ενδεχόμενο την «επαύριον» των εκλογών να βρεθούν να συζητάνε π.χ. στο ίδιο τραπέζι Ανδρουλάκης, Ζωή, Φάμελλος, Βαρουφάκης, Χαρίτσης και Τσίπρας ποιος θα πρωθυπουργεύσει του προοδευτικού σχήματος των «μάγων».

Εδώ που τα λέμε, η πινακοθήκη του «χάους» έχει και άλλες ενδιαφέρουσες μορφές που διεκδικούν με μεγαλύτερη ή μικρότερη σοβαροφάνεια, αριστεροσύνη ή χριστιανοσύνη να συμβάλουν στη σωτηρία της χώρας από τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του. Ορισμένων οι φιλοδοξίες, όπως της κυρίας Αχτσιόγλου φτάνουν μέχρι τη συντριβή του Τραμπισμού μέσω του βιγκανισμού: «Η επιλογή της χορτοφαγίας απορρέει από τη συνεχή προσπάθεια να μπούμε στη θέση του άλλου, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά του μάτια, να νιώσουμε τον δικό του πόνο. Υπ’ αυτό το πρίσμα, πράγματι, βιγκανισμός και τραμπισμός δεν πάνε μαζί. Όσο ενισχύεται ο δεύτερος, θα μειώνεται η επιρροή του πρώτου», έγραψε η κυρία Αχτσιόγλου, σχολιάζοντας το «αναποδογύρισμα» της διατροφικής αλυσίδας από το Υπουργείο Υγείας στις ΗΠΑ. Αν σας σόκαρε ο νέος αντιιμπεριαλισμός, τότε θα παραλύσετε από το σχόλιο που ήρθε ως απάντηση στην κυρία Αχτσιόγλου και μη φανταστείτε από τίποτα τραμπιστές της δεξιάς. Από τα φλάμπουρα της ΠΦΑ των Τσίπρα - Καμμένου άκουσε ότι και ο Χίτλερ βίγκαν ήταν.

Για να καταλάβετε, η Έφη ήταν η εναλλακτική για την επόμενη ημέρα του Τσίπρα! Ο Θεός μας γλίτωσε. Πάλι!

Ο Αλέξης έχει δύο επιλογές μπροστά του και με δεδομένη την κακή εικόνα στις δημοσκοπήσεις. Κακά τα ψέματα, τα ποσοστά που μαζεύει στις έρευνες δεν είναι αυτό που περίμενε. Η μία επιλογή είναι να κάνει όπισθεν ολοταχώς, να καταγγείλει τις… διασπαστικές δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς και να επιφυλαχτεί για το μέλλον. Η δεύτερη. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να βρω δεύτερη! Ακόμη κι αν αντιπρόεδρος του κόμματός του είναι ο Γιώργος, Ένας είναι ο Γιώργος!

Ζορίστηκε τις τελευταίες ημέρες ο Σταύρος. Πολύ. Άλλο πράγμα να πουλάς ιστορίες στους ιθαγενείς και άλλο να προσπαθείς να παραμυθιάσεις τα μεγάλα παιδιά…

Ένα πράγμα δεν μπορώ ακόμη να καταλάβω. Για ποιον λόγο η Όλγα Κεφαλογιάννη χρειαζότανε την περίφημη τροπολογία, για να διεκδικήσει το δίκιο της στα Δικαστήρια. Η νομοθεσία την κάλυπτε έτσι ή αλλιώς. Κάπου το χάνω και δεν μπορώ να το καταλάβω. Παρακαλώ, μόνο σοβαρές απόψεις νομομαθών. Για να διαφωτιστούμε κι εμείς οι ανίδεοι, πώς τόσοι σχετικοί άνθρωποι πνίγηκαν σε μια κουταλιά νερό.

Η Ντόρα δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έχασε και κυρίως πώς έχασε τις εσωκομματικές εκλογές. Η ίδια ποτέ δεν πίστεψε ότι ο Αντώνης ήταν ο εκλεκτός. Από την αρχή!

Στο ΠΑΣΟΚ συμφωνούν να αλλάξει το περίφημο άρθρο 86 ή δεν θέλουν να τα χαλάσουν με τον Βαγγέλη Βενιζέλο; Όσοι λιγότεροι θυμούνται πως δομήθηκε αυτό το άρθρο 86 τόσο καλύτερα. Για την τότε ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και τους… τεχνικούς της συμβούλους…

Από το χτεσινό δελτίο συμβάντων του ΠΑΣΟΚ: Στον Πύργο Ηλείας ο Μιχάλης Κατρίνης έκοψε την πίτα του και κάλεσε τον Παύλο Γερουλάνο στη σκηνή: «Παύλο πάμε μπροστά», μιμούμενος την Πόπη με το «Αλέξη έλα με φόρα». Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με το γνωστό αρκαδικό του χιούμορ έφτιαξε σκίτσο, με το οποίο μαστιγώνεται έξω από την Χαριλάου Τρικούπη όποιος διαφωνεί με τον Πρόεδρο Νίκο. Λευτέρης Καρχιμάκης και Χρήστος Κακλαμάνης δεν μπόρεσαν να κατονομάσουν τις προοδευτικές δυνάμεις με τις οποίες θα συνεργαστούν. Μυστικοπαθείς οι σύντροφοι…

Ο Ανάλγητος