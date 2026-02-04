Όλα όσα πρέπει να περιμένουν οι επενδυτές από την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το 2026 οι επενδυτές κινούνται μέσα σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον ελλειμμάτων, υψηλού χρέους και γεωπολιτικής έντασης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει την παράδοση του 2025 και φιγουράρει στις λίστες των αγορών με τις καλύτερες αποδόσεις από τις αρχές του έτους, καθώς σημειώνει απόδοση 11,7%, φτάνοντας στις 2.370 μονάδες, επίπεδο που αποτελεί υψηλό 16 ετών. Την ίδια στιγμή ο Nikkei 225 κινείται με κέρδη 5,57%, ο UK100 με άνοδο 3,8%, ο Hang Seng με άνοδο 1,88%, ο Dax με απόδοση 0,98% και ο S&P500 με απόδοση μόλις 0,38%

Η Λεωφόρος Αθηνών το 2025 έβαλε τις βάσεις για ένα νέο αφήγημα, με την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα και την ένταξη της στο δίκτυο της Euronext, ήτοι την είσοδο της σ’ένα διεθνοποιημένο επενδυτικό περιβάλλον, που συνεπάγεται ευκολότερη πρόσβαση και καλύτερη ποιότητα εκτέλεσης συναλλαγών μέσω μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας.

Το 2026 ετοιμάζεται να προχωρήσει στο επόμενο κεφάλαιο, καθώς το Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να επιστρέψει στο κλαμπ των Ανεπτυγμένων Αγορών.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 η ελληνική αγορά θα μεταπηδήσει από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές και θα καταταχθεί στους δείκτες του FTSE Russell.

Δεδομένου όμως ότι ο οίκος δεικτών MSCI έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες, ο επενδυτικός χάρτης της ελληνικού χρηματιστηρίου μπορεί να αλλάξει από το καλοκαίρι του 2026 με ορίζοντα εφαρμογής το review του Αυγούστου 2026.

Βασικό σημείο της διαβούλευσης η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 Μαρτίου, είναι ο κανόνας μεγέθους ρευστότητας ο οποίος προβλέπει ότι τουλάχιστον πέντε εισηγμένες εταιρείες πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια για οκτώ διαδοχικά reviews. Η ελληνική αγορά δεν καλύπτει πλήρως την προϋπόθεση αυτή, γεγονός που έχει «παγώσει» την αναβάθμιση, γι’αυτό και ο MSCI ζήτησε εκ νέου τη γνώμη των διεθνών επενδυτών για το κατά πόσο ο συγκεκριμένος κανόνας θα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά στην περίπτωση της Ελλάδας.

Αν η ετυμηγορία MSCI στις 31 Μαρτίου είναι θετική, αυτό θα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο σήμα εμπιστοσύνης για την ελληνική αγορά, καθώς οι δείκτες του ακολουθούνται από περισσότερα παγκόσμια κεφάλαια.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι και ο S&P Dow Jones τοποθετεί επίσης την αναβάθμιση τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι εξελίξεις αυτές είναι απότοκος της σημαντικής προόδου που έχει καταγράψει η ελληνική αγορά σε

-όρους προσβασιμότητας,

-ρευστότητας και,

θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Όμως η αλλαγή της στάσης του MSCI είναι και απότοκος του σαφή στόχου οι επενδυτές να αντιμετωπίζουν την ΕΕ ως μια ενοποιημένη χρηματοπιστωτική αγορά.

Όπως ήδη άλλωστε έχουν επισημάνει αρκετοί θεσμικοί επενδυτές στη διαβούλευση, το μέγεθος της ελληνικής αγοράς είναι συγκρίσιμο με εκείνο άλλων μικρότερων ανεπτυγμένων αγορών και η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά τη σημερινή ταξινόμησή της ως «αναδυόμενης» ασύμβατη με την πραγματικότητα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Η προετοιμασία για την αναβάθμιση ήδη φαίνεται στο ταμπλό

Η μετάβαση μας από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες αγορές θα αλλάξει ουσιαστικά τις ροές κεφαλαίων και τη συνολική εικόνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς λόγω τη συμμετοχής μας καταρχάς σε παθητικά χαρτοφυλάκια.

Οι ξένοι οίκοι, όπως η JP Morgan για παράδειγμα, εκτιμούν ότι μόνο η πλήρη ένταξη στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών του STOXX θα φέρει «φρέσκο» χρήμα ύψους 1 δισ. δολαρίων από παθητικά κεφάλαια –ETFs- που ακολουθούν τους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών.

Εν αναμονή αυτών των εισροών, ήδη πολλοί επενδυτές τοποθετούνται στις μετοχές «σημαιοφόρους», ήτοι σε επιλεγμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μεγάλων διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Άλλωστε η αγορά εδώ και εβδομάδες είναι σε στάδιο ισχυρής προεξόφλησης. Βλέπετε, οι μετοχές του ΧΑ θα συγκρίνονται πλέον με ευρωπαϊκούς και διεθνείς κολοσσούς, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε re-rating και σε σύγκλιση αποτιμήσεων.

Όμως πέραν των εισροών, η μετάβαση του ΧΑ στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών συνεπάγεται την αλλαγή της επενδυτικής βάσης του, από τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που αναζητούν γρήγορα κέρδη και υψηλό ρίσκο, στα πιο συντηρητικά θεσμικά χαρτοφυλάκια, όπως ασφαλιστικά ταμεία και συνταξιοδοτικά funds, που αναζητούν μακροχρόνια σταθερότητα και μερίσματα.

Αυτό με σειρά του θα βοηθήσει στη μείωση της μεταβλητότητας της αγοράς και θα προσδώσει μεγαλύτερο βάθος και φυσικά αυξημένη ρευστότητα.

Την ίδια στιγμή η είσοδος μας στο κλαμπ των ισχυρών θα απαιτήσει υψηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας κάτι που είναι σημαντικό για τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς συνεπάγεται καλύτερη ενημέρωση, αυστηρότερη εποπτεία και διαφάνεια.

Οι παγίδες και οι προκλήσεις

Βέβαια όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις.

Καταρχάς να υπογραμμίσουμε ότι κατά τη μετάβαση μας από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες θα αυξηθεί το volatility της αγοράς, καθώς οι εκροές από τους δείκτες των αναδυομένων και οι εισροές από τους δείκτες των ανεπτυγμένων δεν είναι συγχρονισμένες.

Δεύτερον, η μετάβαση μας από τις αναδυόμενες στο κλαμπ των ισχυρών συνεπάγεται σημαντική απώλεια βαρύτητας στους νέους δείκτες. Ως αναδυόμενη αγορά, η Ελλάδα είχε σημαντικό βάρος στους σχετικούς δείκτες. Ως ανεπτυγμένη, θα είναι ένας «μικρός παίκτης», με ποσοστό κάτω από το 0,5%, γεγονός που μπορεί να την καταστήσει λιγότερο «ορατή» στους διαχειριστές.

Εν ολίγοις, το ελληνικό απόφθεγμα «πρώτος στο χωριό ή τελευταίος στην πόλη» έχει πλήρη αντιστοιχία με τη μετάβαση μας στο κλαμπ των ισχυρών.

Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος οι πωλήσεις από τα funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές να είναι μεγαλύτερες από τις αγορές των funds που επενδύουν στις ανεπτυγμένες. Η JP Morgan έχει προειδοποιήσει ότι οι εκροές μπορεί να φτάσουν τα 5,4 δισ. δολάρια, προκαλώντας προσωρινή πίεση στις τιμές.

Ένας άλλος κίνδυνος είναι ο εξής: Δεδομένου ότι τα μεγάλα διεθνή κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά σε blue chips, οι μικρότερες ελληνικές εταιρείες μπορεί να μείνουν στο περιθώριο, εξέλιξη που θα μειώσει τη ρευστότητά τους.

Από τη μια πλευρά λοιπόν οι μεγάλες εταιρείες προετοιμάζονται για εισροή δισεκατομμυρίων, από την άλλη όμως οι μικρότερες κινδυνεύουν να βρεθούν στην «αφάνεια». Ακόμα και εταιρείες που σήμερα αποτελούν «πρωταγωνιστές» στη μεσαία κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, ενδέχεται να μην πληρούν τα νέα, αυστηρότερα κριτήρια.

Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουν οι εισηγμένες που έχουν περιορισμένη διασπορά μετοχών, καθώς θα δυσκολευτούν να προσελκύσουν τους νέους θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι απαιτούν υψηλή ρευστότητα για να εισέλθουν.

Επίσης θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο η ελληνική αγορά εφεξής να εμφανίζει μεγαλύτερη συσχέτιση με τα διεθνή νέα. Τουτέστιν, το ΧΑ να αντιδρά πλέον πολύ πιο έντονα σε αρνητικά νέα από τις ΗΠΑ ή τη Γερμανία, καθώς τα ελληνικά ομόλογα και οι μετοχές θα επηρεάζονται άμεσα από τις μεταβολές στις αποδόσεις της Ευρωζώνης.

Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν και το παλιό χρηματιστηριακό ρητό: «Αγόρασε στη φήμη και πούλα στην είδηση».

Όταν η αναβάθμιση ολοκληρωθεί επίσημα τον Σεπτέμβριο, ενδέχεται να υπάρξει κύμα ρευστοποιήσεων από όσους επένδυσαν απλώς για να προλάβουν το γεγονός.

