Του «τσάμπα» ο τράχηλος, κόφτες δεν υποφέρει

Πλάκα μου κάνετε τώρα; Θα βάλουν συνταγματικά κατοχυρωμένο δημοσιονομικό κόφτη, στην χώρα στην οποία ρίχνεται στην πυρά μια βουλευτίνα επειδή τόλμησε να πει το αυτονόητο, «ο τσάμπας πέθανε»; Όχι αγαπητοί μου, εδώ οι «τσάμπες» ζουν και βασιλεύουν. Αυτά τα παλαβά με τα Συντάγματα που θέτουν προληπτικές προϋποθέσεις δημοσιονομικής πειθαρχίας, να πάτε να τα εφαρμόσετε στους Γερμανούς που είναι σπαστικοί και Σοϊμπλοναζήδες, εδώ δεν περνάνε. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι κι αυτά τα Προτεσταντικά μας δαιμονίζουν.

Θα φτιάχνει δηλαδή η κυβέρνηση έναν πλούσιο-πλούσιο προϋπολογισμό με μπόλικες παροχές μέσω δανεισμού (ειδικά αν βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά) και πριν κατατεθεί το προσχέδιο στην Βουλή, θα έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα το επιστρέφει πίσω ως αντισυνταγματικό; Είναι δυνατόν; Θα διατάζει ένας πρωτοδίκης να επιστρέψουν αμέσως όλοι οι μισθοί και οι συντάξεις στην προ χρεωκοπίας εποχή και θα μπαίνει το Σύνταγμα εμπόδιο στην ευεργετική αυτή απόφαση; Που ακούστηκαν αυτά τα πράγματα; Αμ τα αναδρομικά δέκα χρόνων; Δεν θα επιστραφούν κι αυτά όλα μαζί, με την επόμενη μισθοδοσία; Πάλι το Σύνταγμα θα χρησιμοποιούμε ως πρόσχημα;

Αυτά με τις πειθαρχίες είναι ύποπτα και παράλογα. Μα συγγνώμη, αν δεν μπορεί ο υπουργός με δυο τζίφρες να μοιράσει δυο-τρία εκατομμύρια στην εκλογική του περιφέρεια – σε ενορίες, πολιτιστικούς συλλόγους και σε γηπεδάκια – για ποιο λόγο να γίνει υπουργός; Όχι σας ρωτάω. Και τι θα πει να απαγορεύονται δια συνταγματικού ροπάλου τα ελλείμματα; Αυτά είναι βόμβες στο ένδοξο ελληνικό κράτος του Κωλέττη και του Δηλιγιάννη. Όπως η δική μας γενιά πήρε ελλείμματα από τους πατεράδες της, το κανονικό είναι να παραδώσει κι αυτή ελλείμματα στα παιδιά της. Αυτή είναι η τάξη του κόσμου, δεν θα τα κάνουμε όλα ίσωμα.

Και μη μου λέτε εμένα ότι με την εξάλειψη των ελλειμμάτων, τελειώνουμε με την πιθανότητα χρεωκοπίας της χώρας. Αλλού αυτά. Διότι ως γνωστόν, την χρεωκοπία δεν την έφεραν τα ελλείμματα, αλλά τα μνημόνια. Ρωτήστε την Κωνσταντοπούλου, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ ή την Καρυστιανού να σας το βεβαιώσουν.

Τέλος πάντων, για να μην πολυλογούμε, αυτά τα μυστήρια με τις προληπτικές πειθαρχίες, παρακαλώ να αποσυρθούν πάραυτα από την διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης. Όπως και τα άλλα εγκληματικά για τις αξιολογήσεις στο δημόσιο, που απειλούν τα θεμέλια του ελληνικού κράτους και τα πατροπαράδοτα εθνικά μας ήθη.

Κι αν πραγματικά θέλετε να κάνετε μια αναθεώρηση της προκοπής, φτάνουν δυο άρθρα όλα κι όλα. Το ένα να λέει «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη» και το άλλο να λέει «δικαιοσύνη αποδίδει το διαδίκτυο». Θέλετε, εν ανάγκη και ένα τρίτο άρθρο, για να μην φαίνεται μίζερη η διαδικασία; Προσθέστε το «Τσοβόλα, δώστα όλα» ή το «λεφτά υπάρχουν». Το ίδιο μου κάνει όποιο κι αν διαλέξετε. Εκεί να δείτε πως θα ξεπεταχτεί η χώρα, τόσο αναπτυξιακά, όσο και σε επίπεδο θεσμών. Όλα τα άλλα, είναι αιρετικά, βλάσφημα, Λουθηροκαλβίνικα.