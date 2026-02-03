Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε παράτυπους μετανάστες και σχετίζεται με κύκλωμα διακινητών.

Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο politischios.gr κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων, ενώ όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο τις ελληνικές Αρχές, συνολικά 14 είναι οι νεκροί που ανασύρθηκαν μέχρι στιγμής από τον τόπο της σύγκρουσης στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα, στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι που βρέθηκαν στη θάλασσα και αρκετοί έχουν τραυματισθεί.

Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι δύο στελέχη του Λιμενικού, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και 24 μετανάστες έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα είχαν ανασυρθεί νεκροί 12 άνδρες και δύο γυναίκες.

Σκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Με δηλώσεις του στο Mega ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλάφης ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή».

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά Μυρσινιδίου Χίου, μετά από σύγκρουση Τ/Χ σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με ΠΛΣ.

Στην περιοχή βρίσκονται 4 πλωτά σκάφη του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί.

Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί».

Τι αναφέρει το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΕΚΑΒ άμεση ήταν η ανταπόκριση από τις δυνάμεις του, με 5 ασθενοφόρα. «Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου, 18 μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης, μιας και υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους».