Χρηματιστήριο Αθηνών: Στόχος επετεύχθη - Και τώρα;

Βρισκόμαστε στη μάλλον άβολη θέση όπου η προηγούμενη προσέγγισή μας για τα επίπεδα στα οποία θα μπορούσε να φθάσει ο Γενικός Δείκτης το 2026, με βάση τις τιμές-στόχους, έχει ήδη επιβεβαιωθεί - και μάλιστα πολύ νωρίς μέσα στο έτος. Σε ανοδικές αγορές, και ιδίως όταν υφίσταται το στοιχείο ισχυρών εισροών λόγω αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων, το φαινόμενο υπέρβασης των τιμών-στόχων δεν είναι ασυνήθιστο. Ωστόσο, η επιβεβαίωση ενός θεμελιώδους ανοδικού περιθωρίου της τάξεως του 14% μέσα σε μόλις δύο μήνες αποτελεί σαφώς μια λιγότερο συνηθισμένη εξέλιξη.

Κατά το δίμηνο που μεσολάβησε, τα τμήματα αναλύσεων προχώρησαν σε συνολική επικαιροποίηση των μοντέλων αποτίμησης ενόψει της δημοσίευσης των αγαπημένων τους επιλογών για το 2026, βελτίωσαν τις προβλέψεις τους και ενσωμάτωσαν πλέον και την επόμενη χρήση, έχοντας ως σχεδόν δεδομένη την εξέλιξη του 2025, με τα τρία τέταρτα των οικονομικών περιόδων ήδη δημοσιευμένα. Η αύξηση των τιμών-στόχων μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική, καθώς σε μέσους όρους οι αποτιμήσεις για τις μετοχές του FTSE-25 αυξήθηκαν κατά 22%. Υπενθυμίζεται ότι ο FTSE-25 αντιπροσωπεύει περίπου το 85% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg, καμία από τις 23 εισηγμένες του ΧΑ που καλύπτονται με ανάλυση δεν εμφανίζει μείωση στην προβλεπόμενη τιμή-στόχο. Συνεπώς, το πλήθος των αναλύσεων που έχουν εκπονηθεί έως και χθες μπορεί να θεωρηθεί επαρκές, επικαιροποιημένο και αντιπροσωπευτικό, ώστε να αποτυπώνει με σχετική ακρίβεια τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς.

Ωστόσο, η έντονη και επιλεκτική άνοδος που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους έχει περιορίσει αισθητά το δυνητικό περιθώριο ανόδου της αγοράς, παρά τις γενναίες αναβαθμίσεις στις τιμές-στόχους. Το ανοδικό περιθώριο του Γενικού Δείκτη, με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις, διαμορφώνεται πλέον στις 2.504 μονάδες ή περίπου 4,9% υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Εάν συνυπολογιστεί και μια μέση μερισματική απόδοση της τάξεως του 3,5%, τότε η συνολική δυνητική απόδοση της αγοράς διαμορφώνεται κοντά στο 8% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σε επιμέρους επίπεδο, εννέα εταιρίες του FTSE-25 διαπραγματεύονται ήδη υψηλότερα από τη δίκαιη αποτίμησή τους, με τις μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις να καταγράφονται στις Lamda Development (+44%), Metlen (+31%) και Jumbo (+26%).

Υπό αυτά τα δεδομένα, οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του δ’ τριμήνου αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα — όχι τόσο για την επιβεβαίωση της πορείας της περσινής χρήσης, όσο για την ικανότητά τους να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο προσδοκιών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αναθεωρήσεις εκτιμήσεων. Η σύγκριση με το εξωτερικό λειτουργεί υποστηρικτικά, καθώς η εγχώρια αγορά εξακολουθεί, κατά περίπτωση, να διατηρεί αποστάσεις από τις ομοειδείς διεθνείς εταιρίες. Ωστόσο, η προοπτική ουσιαστικής αύξησης της εσωτερικής αξίας των εισηγμένων παραμένει το κρίσιμο ζητούμενο για τη συνέχιση της ανοδικής τάσης σε πιο υγιή και βιώσιμη βάση. Παράλληλα, λειτουργεί και ως ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας όταν ο κύκλος της αγοράς αντιστραφεί. Και πλέον «κάποια ύψη» κατά περίπτωση δεν είναι αμελητέα.

Τα περιθώρια που δίνουν οι αναλύσεις στις μετοχές του FTSE-25

Πηγή: Bloomberg/Beta Χρηματιστηριακή

*Υπολογίζεται ανοδικό περιθώριο ίσο με το σταθμισμένο περιθώριο των 23 μετοχών του δείκτη

** Τιμές στόχοι 01/12/2025