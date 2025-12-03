Πόσο ψηλά θα πάει το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2026;

Την άσκηση με το δυνητικό περιθώριο της Αγοράς την είχαμε τρέξει και στο τέλος του 2023 και είχαμε καταλήξει σε μια τιμή στόχο για το Γενικό Δείκτη στις 1.566 μονάδες για το 2024. Την τιμή αυτή ο Γενικός Δείκτης δεν την είδε μέσα στη χρονιά αφού έκανε υψηλό στις 1.502 μονάδες στις 20 Μαΐου καταγράφοντας κέρδη 16% από την αρχή του έτους.

Η τιμή αυτή δεν προέκυψε από κάποιο μαγικό τρόπο, ήταν ο συγκερασμός των εκτιμήσεων των αναλυτών για τις εταιρείες του FTSE-25 που καλύπτονται με ανάλυση και οι οποίες έχουν και τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της τάσης της αγοράς του ΧΑ.

Η ετυμηγορία των αναλύσεων για τις μετοχές που ευθύνονται για την άνοδο ή την πτώση της τιμής του Γενικού Δείκτη προσδιορίζει ένα θεμελιώδες επίπεδο διαπραγμάτευσης της Αγοράς. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε μοντέλα ανάλυσης που εκτιμούν την κερδοφορία των εταιρειών και ανάλογα με το ασφάλιστρο κινδύνου προσδιορίζουν ένα εύλογο τίμημα.

Η ένσταση που έχει κάποια βάση είναι ότι κατά την συντριπτική πλειοψηφία τα τμήματα ανάλυσης (sell side) παράγουν συστάσεις αγορών. Και είναι λογικό αν το σκεφτεί κανείς αφού για μια χρηματιστηριακή εταιρεία μια ανάλυση με σύσταση διακράτησης δεν παράγει εύκολα έσοδο από νέες εντολές. Επομένως, η θεμελιώδης ανάλυση είναι υποκειμενικά φορτισμένη στο να εκτιμήσει υψηλότερα επίπεδα στις αποτιμήσεις.

Θεωρώντας ότι οι μετοχές που απαρτίζουν τον Γενικό Δείκτη αλλά δεν καλύπτονται από ανάλυση έχουν δείκτη Beta ίσο με την μονάδα προκύπτει ότι το ανοδικό περιθώριο από τα επίπεδα της περασμένης Δευτέρας είναι 13,5%. Το οποίον μας πηγαίνει σε μια τιμή στόχο Γενικού Δείκτη 2.383 μονάδων, πάντα με βάση τις θεμελιώδεις προβολές των κερδών των 24 δεικτοβαρών εταιριών του ΧΑ που καλύπτονται από ανάλυση.

Επιμέρους, οι τρεις μετοχές με το μεγαλύτερο ανοδικό περιθώριο είναι η Lamda Development (+60%), η Metlen (+38%) και η Σαράντης (+23%). Για τις τέσσερις τράπεζες η μέση εκτιμώμενη απόδοση είναι 13% ενώ στο σύνολο των εισηγμένων η αύξηση της κεφαλαιοποίησης -εφόσον ευοδωθούν οι προβλέψεις- θα προσεγγίσει τα 164 δισ. ευρώ. Και σαν γεγονός το Χρηματιστήριο για τελευταία φορά είδε κεφαλαιοποίηση άνω των 164 δισ. ευρώ στις 28 Φεβρουαρίου του 2008 σε επίπεδα Γ.Δ 4.200 μονάδων.

Σε ένα πολυπαραγοντικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καμία εκτίμηση δεν είναι απόλυτη — ούτε ως προς το επίπεδο των τιμών, ούτε ως προς τον χρονισμό τους. Η θεμελιώδης ανάλυση όμως, όσο αισιόδοξη ή συντηρητική κι αν είναι, παραμένει ένας απαραίτητος οδηγός πλοήγησης: προσφέρει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο αξιολόγησης και ένα πλάνο δράσης στη θέση της αβεβαιότητας. Διότι το να έχεις έναν χάρτη, έστω και με πιθανές αποκλίσεις, είναι πάντα καλύτερο από το να προχωράς στα τυφλά.