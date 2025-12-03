Ο Ανάλγητος

Ο πρόεδρος Κυριάκος είναι ένας μεγαλόκαρδος άνθρωπος που δεν κρατάει κακίες. Γι’ αυτό και θα παραστεί στο συνέδριο του Βήματος. Τυχαίο; Δεν νομίζω! Ο πρόεδρος κοιτάζει μπροστά. Κοιτάζει και την ενότητα του κόμματός του. Γι’ αυτό και έχει συχνή επικοινωνία με τον Βαγγέλη. Τον Μεϊμαράκη. Αυτόν τον Βαγγέλη εννοώ. Κι εδώ πρέπει να ομολογήσουμε, φίλοι και φίλες, ότι ο πρόεδρος Κυριάκος είναι επτάψυχος. Μπορεί να σας διαβεβαιώσει γι’ αυτό και ο Αλέξης ο Τσίπρας ο μετανοημένος. Καλημέρα είπαμε;

Κάτι μου λέει πως μετά την ενέργεια και τα λιμάνια έρχονται συνέργειες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης…

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη ΝΔ να ξεπερνάει και πάλι το 30%. Αφήστε που η Κίμπερλι δεν υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά! Η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί και ο πρόεδρος Κυριάκος βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στον μήνα του μέλιτος και ο ένας Αμερικανός υπουργός διαδέχεται τον άλλον στην… απομονωμένη Αθήνα! Είναι και ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο μεταμελημένος, ο οποίος έκανε ένα καλό ξεκίνημα ως συγγραφέας, αλλά δύσκολα θα κάνει κάτι περισσότερο. Με αυτά και με εκείνα οι ολιγάρχες στριφογυρίζουν το βράδυ στον ύπνο τους και αρχίζουν να σκέφτονται ότι ήταν λίγο σκληροί και άδικοι με τον Κυριάκο.

Ο πρωθυπουργός θα παραστεί στο συνέδριο του Βήματος. Ο πρόεδρος Κυριάκος δεν κρατάει κακίες και καλά κάνει. Σε αυτό δεν μοιάζει με τον Ιδρυτή της ΝΔ! Λέγεται ότι επιστρέφοντας ο Εθνάρχης από το Παρίσι και πατώντας το πόδι του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, ρώτησε ένα και μόνο πράγμα: Ο Ανδρεάδης τι κάνει; Η συνέχεια είναι γνωστή.

Ο πρόεδρος Κυριάκος έχει συχνή και καλή επικοινωνία με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ένα ακόμη δείγμα ότι ο πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς του με τη λεγόμενη καραμανλική πτέρυγα. Μόνο που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να περάσει και στην έμπρακτη απόδειξη των καλών του προθέσεων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αρκεί ο σημερινός αριθμός των υπουργείων για να ικανοποιηθούν όλοι και είναι κομματάκι δύσκολο να δημιουργηθούν νέα. Πιστεύω όμως στον κομματικό πατριωτισμό και στο γεγονός ότι υπάρχουν υπουργοί που τυγχάνουν και πιστοί οπαδοί του προέδρου, οι οποίοι θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα και θα παραχωρήσουν τις καρέκλες τους για το καλό της ενότητας. Έτσι πιστεύω!

Ένας καλός φίλος διατηρεί ένα μεγάλο αρχείο του ημερήσιου Τύπου. Τι πήγε και ξετρύπωσε ο άνθρωπος; «Τα ΝΕΑ της 20/04/2001 «Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση του Εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Πολιτισμού (και μέλος του) Ευάγγελος Βενιζέλος, πρότεινε η κυβέρνηση να μην κατεβάσει συγκεκριμένη πρόταση (για το ασφαλιστικό) και να ξεκινήσει ο διάλογος από μηδενική βάση. Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης απέρριψε οργισμένος αυτή την εισήγηση».

Το τέλος της ανώνυμης ασυδοσίας και του επαναστατικού ακτιβισμού στα πανεπιστήμια, με την εφαρμογή των νέων κανόνων που προβλέπουν ποινές για φοιτητές και πρυτανικές αρχές - με αιχμή το δόγμα όποιος σπάει και καταστρέφει, πληρώνει - έχει φέρει αποτελέσματα στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αλλά δεν είναι όλοι ευτυχείς με την απομπαχαλοποίηση των σχολών, και όλο αναζητούν βήμα και τρόπο να χαϊδέψουν τα «παιδιά» και τους πανεπιστημιακούς που απέστρεφαν το βλέμμα από τις ευθύνες τους. Η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, πανεπιστημιακός και η ίδια, ακούγοντας τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, να επαναλαμβάνει τα περί μη ανοχής σε οποιονδήποτε δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του πανεπιστημίου, εξανέστη ότι γίνονται «καταδότες» οι πανεπιστημιακοί. Είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για το ευρύτερο πανεπιστημιακό περιβάλλον στο οποίο μορφώνονται τα παιδιά των φτωχών για τα οποία κόπτεται η αριστερά. Αλλά αν η βουλεύτρια Αναγνωστοπούλου, που έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, της Κύπρου και στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών της Γαλλίας, διακονεί τα περί καταδοτών τι να πουν και οι άλλοι. Οι… κτισμένοι!

Ο Ανάλγητος