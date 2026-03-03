Ο Ανάλγητος

Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί κτύπησαν το Ιράν και η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων είναι ο χρόνος διάρκειας της κρίσης. Μια «κρίση» ολίγων ημερών δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα πράγματα, αρκεί στο μεταξύ να πέσουν οι Μουλάδες. Αυτή θα είναι μια τεράστια συνεισφορά στην ανθρωπότητα. Αν όμως η κρίση διαρκέσει καιρό, τότε ανοίγουν πολλά θέματα. Και οικονομικά και πολιτικά. Το ενεργειακό κόστος είναι ένα θέμα, οι επιπτώσεις του πολέμου στην ασφάλεια της περιοχής είναι ένα άλλο.

Τρέχουν οι συζητήσεις για ένταξη της Ελλάδας στην πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που μίλησαν για την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της και ο οποίος υποστήριξε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συλλογικής άμυνας και ασφάλειας. Η γαλλική πρωτοβουλία εντάσσεται σε αυτήν την προσπάθεια και στόχο έχει να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις αποτρεπτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ υπέρ της συνολικής ασφάλειας της Συμμαχίας.

Δύο είναι τα σενάρια που μπαίνουν στον Προϋπολογισμό με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και δεύτερον στα 60 δολάρια. Στο πρώτο σενάριο, εφόσον η κρίση τραβήξει σε χρόνο, η ανάπτυξη αναμένεται να πέσει στο 0,7%, ενώ αν διαρκέσει ένα ή ενάμιση μήνα τότε οι επιπτώσεις στον προϋπολογισμό θα είναι μικρές.

Όλα τα αρνητικά σενάρια εξετάζονται από χτες στο Μαξίμου: Μείωση τουριστικών ροών στην Ελλάδα, αύξηση πληθωρισμού, παρατεταμένη κρίση στις εφοδιαστικές αλυσίδες, επίπτωση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Συναγερμός έχει σημάνει και στους τραπεζίτες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις έκτακτες συσκέψεις των managers κυριαρχούν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο θέλει μια κρίση μεγάλης διάρκειας, ενώ το δεύτερο βλέπει αποκλιμάκωση εντός 40 ημερών. Στην πρώτη περίπτωση αναμένεται να υπάρξει «χτύπημα» σε δόσεις δανείων καθώς ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σημαντικά και οι πολίτες θα πρέπει να δαπανούν περισσότερα χρήματα στην ενέργεια. Στο δεύτερο σενάριο; Όλα καλά!

Σε κάθε όμως περίπτωση η επέκταση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή με γραφεία αντιπροσώπευσης θα πάρει παράταση. Αναβολή. Να κάνεις εγκαίνια στα ωραία σου γραφεία στο Ντουμπάι και να πετάνε από πάνω σου οι πύραυλοι; Δεν λέει…

Προσωπικά πιστεύω περισσότερο τους τραπεζίτες από τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί μπορούν να λένε και μια κουβέντα παραπάνω. Οι τραπεζίτες με ένα λάθος μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους. Οπότε ανησυχώ για την κουρτίνα νούμερο ένα, αυτή που κρύβει μέσα της μια μεγαλύτερη κρίση απ’ όση μπορούν να χωρέσουν στους εφιάλτες μας.

Οι ΗΠΑ αναμένεται εν ευθέτω χρόνο να προχωρήσουν σε κυρώσεις για τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό και αζερικό αέριο και το πουλάνε στην Ευρώπη. Για υπουργούς μην με ρωτάτε. Δεν ξέρω.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά δέκα τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από τις οποίες οι τρεις είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής.

Υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη που λένε ότι καλώς μας πήραν οι Αλβανοί την μπουκιά από το στόμα στον Κάθετο Διάδρομο; Μια πιθανότητα είναι ότι έχουν κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και άρχισαν τα διεθνιστικά, ότι έτσι θα συνεργαστούν οι λαοί και άλλα τέτοια. Η άλλη πιθανότητα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν. Ούτε τώρα. Υπάρχει και μια τρίτη που είναι καλό να μην την συζητήσουμε. Για τα στελέχη μιλάμε…

Η υπόθεση των υποκλοπών είναι μια άκρως δυσάρεστη υπόθεση για την κυβέρνηση. Όχι μόνο γιατί πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη, αλλά κι επειδή αποδείχτηκε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος. Όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή η υποκρισία σε αυτήν την υπόθεση περισσεύει. Σαν να ξεκίνησαν όλα το 2019. Σαν να μην υπήρχαν παρακολουθήσεις στο παρελθόν. Κι επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει νόημα να βγάζει κανείς το ζύγι, ποιος δηλαδή παρακολουθούσε περισσότερο και ποιος λιγότερο, το ζητούμενο είναι η ύπαρξη μηχανισμών ελέγχου από το ίδιο το κράτος.

Κι αυτό στο τέλος είναι το πρόβλημα της Δημοκρατίας μας. Το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα δεν θέλει έλεγχο. Κι αυτό είναι φυσικό. Δεν υπάρχουν θεσμικά όργανα που να ελέγχουν την εξουσία, να καθορίζουν τα όρια. Αυτό δεν είναι καλό. Άλλες οι βουλές της εξουσίας και άλλο το συμφέρον του λαού. Ανεξάρτητα αν όλα γίνονται τελικά στο όνομα του λαού! Με αφορμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση, λοιπόν, θα μπορούσε αυτό να είναι τουλάχιστον θέμα συζήτησης. Αλλά δεν θα γίνει έτσι. Επειδή δεν υπάρχει υποψήφιος πρωθυπουργός που θα θελήσει να μοιραστεί τον θρόνο του (σε περίπτωση φυσικά που κερδίσει τις εκλογές) με το οποιοδήποτε θεσμικό όργανο. Θέλει όλη την εξουσία για τον εαυτό του…

Επί της ουσίας της υπόθεσης. Το Δικαστήριο αποφάσισε και η απόφασή του αυτή «άνοιξε» την υπόθεση από την αρχή.

Κυνικά και πολιτικά το Σάββατο στο Σύνταγμα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας άρπαξε από τα χέρια όλων ό,τι απέμεινε από το «κίνημα των Τεμπών». Ο Ανδρουλάκης έμεινε στα μετόπισθεν στη Βασιλίσσης Σοφίας, οι Φάμελλος και Παππάς κρύφτηκαν πίσω από το πανό της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου διακριτικά backstage στην εξέδρα των ομιλητών μην τύχει και πέσει πάνω στην Καρυστιανού, ο Τσακαλώτος άγνωστος μεταξύ αγνώστων και ο Κασσελάκης σαν δεξιοαριστερός τουρίστας στο πλήθος. Ο Παύλος Ασλανίδης ως πρόεδρος του Συλλόγου των πεντέξι οικογενειών «καθάρισε» δημοσία οδό και για λογαριασμό του λαϊκού κινήματος τη Μαρία Καρυστιανού. Αφήνοντας στους Ρούτσι και Παπαγγελή να ψελλίζουν δικαιολογίες πως «παρακαλούσαν» την Καρυστιανού να περιμένει για να ολοκληρώσει την ομιλία της, η Κλέλια Ρενεση και οι κόκκινοι συνδικαλιστές.

Όσοι αναδεικνύετε και υποδεικνύετε τον Ισπανό Σάντσεθ ως νησίδα στην «παγκόσμια πολιτική δυστοπία», θυμηθείτε τι ξεχνάτε να πείτε στους Έλληνες. Η Ισπανία του σοσιαλιστή Σάντσεθ είναι από τους βασικότερους προμηθευτές όπλων της Τουρκίας. Το αμφίβιο επιθετικό πλοίο TCG Anadolu σχεδιάστηκε από την ισπανική Navantia και κατασκευάστηκε στην Τουρκία και τώρα οι δύο χώρες συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός αεροπλανοφόρου. Στα τέλη του προηγούμενου έτους υπέγραψαν τη συμφωνία HURJET ύψους 2,6 δισ. ευρώ βάσει της οποίας η Ισπανία μέχρι το 2036 θα προμηθευτεί 30 εκπαιδευτικά αεροσκάφη HURJET. Σε επίπεδο διμερούς εμπορίου πέρυσι σημειώθηκε ρεκόρ, στα 20,601 δισ. δολάρια με άνοδο 7,6% Κατά τον τελευταίο μήνα του 2025, οι ισπανικές εξαγωγές προς την Τουρκία έφτασαν τα 887 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,8% ετησίως. Για πείτε μας πάλι πόσο «λογικός» είναι ο Ισπανός πρωθυπουργός που δεν σπεύδει να κάνει όλα τα χατίρια των ΗΠΑ.

Σιγά μην είχαμε αμφιβολίες ότι ο πρόεδρος Νίκος θα είχε υπό τον απόλυτο έλεγχο το συνέδριο. Πριν τις εκλογές δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγει. Και για μετά έχουμε τις αμφιβολίες μας είναι η αλήθεια. Αυτό που συμβαίνει τώρα στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι συγκροτούνται οι συμμαχίες. Ο Νίκος έχει πάρει μαζί του την Άννα και ο Χάρης τον Παύλο τον Γερουλάνο. Οι δύο περισσότερο «κεντρώες φωνές» τράβηξαν άλλος για Ανδρουλάκη και άλλος για Δούκα. Πάει και το «όνειρο» ενός «νεοσημιτικού» ΠΑΣΟΚ. Και εδώ που τα λέμε δεν έχει και νόημα. Τους πήρε την «πελατεία» ο Κυριάκος εδώ και καιρό.

Ο Ανάλγητος