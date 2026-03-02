Αναχαιτίστηκε και δεύτερο drone στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο - Χριστοδουλίδης: Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο, καθώς όπως αναφέρει το philenews, το οποίο επικαλείται το ΡΙΚ, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου. Είχε προηγηθεί επίθεση από ιρανικό drone στο ίδιο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε μήνυμά του προς τους πολίτες του νησιού, ανέφερε ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Sky news: Το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από βάση στην Κύπρο μετά από επίθεση με drone

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από την αεροπορική βάση στην Κύπρο μετά από τις επιθέσεις με drone μιας χρήσης.

Το Υπουργείο Άμυνας το χαρακτήρισε ως «μέτρο προφύλαξης». Οι οικογένειες μεταφέρονται σε εναλλακτικά καταλύματα στο νησί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Η ασφάλεια του προσωπικού μας και των οικογενειών τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Ως προληπτικό μέτρο, μεταφέρουμε τα μέλη των οικογενειών που ζουν στη RAF Akrotiri σε εναλλακτικά καταλύματα κοντά στο νησί της Κύπρου. Η βάση και το προσωπικό μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, προστατεύοντας την ασφάλεια της Βρετανίας και τα συμφέροντά μας».

ΥΠΕΞ Ηνωμένου Βασιλείου: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επαναπατρίσουμε τους πολίτες μας

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναπατρίσει τους πολίτες του στην περιοχή «με ασφάλεια και όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Η Cooper εκτιμά ότι υπάρχουν 300.000 Βρετανοί πολίτες στις χώρες του Κόλπου που έχουν πλέον στοχοποιηθεί από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των χωρών όπου ο εναέριος χώρος έχει πλέον κλείσει ως αποτέλεσμα.

«Λέμε στους ανθρώπους ότι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να ακολουθήσουν τις τοπικές οδηγίες, οι οποίες στις περισσότερες περιοχές αφορούν την παραμονή σε καταφύγια, και στέλνουμε ομάδες ταχείας επέμβασης στην περιοχή για να συνεργαστούν με τον ταξιδιωτικό κλάδο και τις τοπικές κυβερνήσεις, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα λάβουν υποστήριξη».

Σχετικά με την αναφερόμενη επίθεση με drone σε βρετανική βάση της RAF στην Κύπρο, ο Cooper λέει ότι η επίθεση είχε ως στόχο τον διάδρομο προσγείωσης.

«Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση».

Ν. Χριστοδουλίδης: Δεν μετέχουμε στη στρατιωτική επιχείρηση - Ιρανικό το drone στο Ακρωτήρι (vid)

Μήνυμα προς τους πολίτες της Κύπρου έστειλε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την πτώση drone στη Βρετανική Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου στη Λεμεσό της Κύπρου.

Οπως τονίζει, μεταξύ άλλων, η Κύπρος «δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Χριστοδουλίδη:

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Κ. Λετυμπιώτης: Το drone προκάλεσε μικρές ζημιές

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη το πρώτο drone προκάλεσε μικρές ζημιές. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπάρχει συνεχής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα, το περιστατικό αφορούσε μη επανδρωμένο drone, το οποίο προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Σε διαρκή συνεδρίαση του Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Χριστοδουλίδη

Την ίδια στιγμή, όπως έγινε γνωστό, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο έντονης γεωπολιτικής κλιμάκωσης στην περιοχή, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι έρευνες και η αξιολόγηση των δεδομένων συνεχίζονται.

Το χρονικό της επίθεσης στη βάση του Ακρωτηρίου

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν κυπριακές Αρχές κήρυξαν κατάσταση συναγερμού, μετά και την έκρηξη που σημειώθηκε στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Η βάση αντιμετώπισε «απειλή ασφαλείας», ανέφερε από την πλευρά του το Cyprus Mail. Το προσωπικό κλήθηκε να επιστρέψει στις κατοικίες του και να μείνει σε κλειστούς χώρους, μακριά από παράθυρα σε αναμονή νεότερων οδηγιών.

Το κυπριακό SigmaLive επισήμανε ότι δεν ήταν μέχρι γνωστό αν η απειλή που ενεργοποίησε τον συναγερμό είναι προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής έντασης. Προσθέτει ακόμη ότι προσπάθησε να μιλήσει με αρμόδιες πηγές χωρίς ανταπόκριση.

Τουλάχιστον δύο βρετανικά μαχητικά Typhoon έχουν απογειωθεί από τη βάση μετά το περιστατικό.

Two RAF typhoons have just left Akrotiri accompanied by a tanker… pic.twitter.com/Q7M8PZ3shs — Johny Boats (@JohnyBoat) March 1, 2026

BREAKING; One Eurofighter Typhoon seen up from RAF Akrotiri in Cyprus, following reports of a possible drone strike against the base by Iran. pic.twitter.com/w6XDDtY2Jy — Global Surveillance (@Globalsurv) March 1, 2026

BREAKING:



Initial reports of an Iranian strike having targeted the UK’s Akrotiri military base in Cyprus.



Reports of a loud bang in the area. pic.twitter.com/aDKV7XkQTw — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Δείτε βίντεο από την πιθανή έκρηξη

Video of the possible missile/ drone strike on RAF Akrotiri in Cyprus. UK sovereign territory.#Iran #Israel #USA pic.twitter.com/Zp0PjPz1mY — Political Monitor (@PoliticalMonitr) March 1, 2026

Στάρμερ: Δεχτήκαμε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις μας για αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν

Η Βρετανία δέχτηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήξουν θέσεις ιρανικών πυραύλων, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας ότι το Λονδίνο «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες στο Ιράν».

«Θυμόμαστε όλοι τα λάθη που έγιναν στο Ιράκ και πήραμε το μάθημά μας από αυτά», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε την απόφαση να δεχτούμε το αίτημα αυτό για να αποτρέψουμε το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή».