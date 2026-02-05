Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη - Ερντογάν

Στις 11 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Ελλάδας - Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα της συνάντησης θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Εξωτερικών, διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στη συνάντηση τόνισε ότι η μόνη διαφορά των δύο χωρών είναι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας.

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης. Με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

