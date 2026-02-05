Παίζουν το παιγνίδι του Μητσοτάκη

Είναι αλήθεια ότι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ είχε «επαφή» με την ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτε η Aκροδεξιά μπορούσε, ούτε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Τι μας λένε σήμερα κάποιοι «πεφωτισμένοι»; Ότι υπάρχει έλλειμμα κυβερνησιμότητας επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί με αυτούς. Μα, ούτε χτες το έκανε! Δηλαδή, δεν έχει νόημα, κατ’ αυτούς το αποτέλεσμα των εκλογών. Ή αλλιώς, αν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, τόσο το χειρότερο για το αποτέλεσμα.

Σε ένα ρηχό περιβάλλον, όπως είναι το ελληνικό και με δεδομένη την πενία στο πολιτικό προσωπικό, η εκστρατεία για την πτώση Μητσοτάκη πήρε μυθικές διαστάσεις. Υπερεκτιμήθηκε το μέγεθος και οι δυνατότητες του… club. Κάτι που στο τέλος βολεύει απόλυτα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τόσες προσπάθειες να τον «τελειώσουν» και απέτυχαν όλες! Κι επειδή ο Κυριάκος δεν είναι υπεράνθρωπος, μάλλον τα μέλη του «club» στερούνται των δυνατοτήτων που διατείνονται ότι κατέχουν. Άλλωστε, δεν φτάσαμε τυχαία στη χρεοκοπία. Ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, που υλοποιήθηκαν από συγκεκριμένους ανθρώπους.

Αντέχει κάποιος αρχηγός της αντιπολίτευσης στη σύγκρισή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Όχι! Σωστά ο Κυριάκος θέτει το ερώτημα: «Εγώ ή ο Τσίπρας; Εγώ ή ο Βαρουφάκης; Εγώ ή ο Ανδρουλάκης;». Το βγάζει από τον απρόσωπο και του δίνει ονοματεπώνυμο. Έτσι θα σκεφτούν και οι ψηφοφόροι. Θα διαλέξουν πρόσωπο. Και σε αυτή τη μάχη οι άλλοι είναι χαμένοι…

Το ξέρουν. Και τι λένε; Ότι υπάρχει πρόβλημα… κυβερνησιμότητας! Ότι μόνο αν οι ίδιοι αναλάβουν (άραγε, με ποιον τρόπο) τα ηνία της εξουσίας θα αποκατασταθεί ο… σεβασμός στους θεσμούς. Δηλαδή, αν αγνοήσουμε τη θέληση του ελληνικού λαού, όπως εκφράστηκε στις τελευταίες εκλογές. Οι υπερασπιστές της νομιμότητας και του Συντάγματος στην υπηρεσία θολών σεναρίων. Εξαιρετικά!

Άθελά τους δίνουν αφήγημα στον κ. Μητσοτάκη. Το οποίο είναι απλό: Εγώ ή αυτοί; Του προσφέρουν την τρίτη τετραετία και ο ίδιος δεν θα μπορεί, φυσικά, να την αρνηθεί. Έχουν υποτιμήσει τον Κυριάκο και αυτό δεν τους έχει βγει μέχρι σήμερα σε καλό. Συνεχίζουν και τον υποτιμούν. Όπως υποτιμούν και εκατομμύρια ψηφοφόρους που δεν επέλεξαν το δικό τους αφήγημα. Τους υποτιμούν και τους προσβάλλουν. Οπότε την απάντηση θα την πάρουν (και πάλι) στην κάλπη. Αν δεν πρόσβαλλαν, ίσως και να μην πήγαιναν εκείνη την ημέρα να ψηφίσουν. Αλλά τώρα θα πάνε. Θα σηκωθούν από τους καναπέδες χωρίς να τους το ζητήσει κάποιος…

Θανάσης Μαυρίδης

