Επιβεβαιώνει η Άγκυρα τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου

Επιβεβαιώνει η Άγκυρα, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της χώρας Μπουρχανετίν Ντουράν, τη συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στο X o αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αναφέρει

«Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Δημοκρατίας μας, κ.Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή την έκτη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας - Ελλάδας.

Στη συνάντηση του Συμβουλίου, η οποία θα διοργανωθεί στην Άγκυρα υπό την προεδρία του προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, θα εξεταστούν όλες τις πτυχές των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας και θα συζητηθούν οι ευκαιρίες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, προβλέπεται η ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Επιπλέον στο πλαίσιο της επίσκεψης, βρίσκεται στην ατζέντα και η υπογραφή διαφόρων εγγράφων με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων».