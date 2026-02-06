Η επαναπροσέγγιση του εκλογικού σώματος, η «κόπωση» των πολιτών και το ιδεολογικό πρόσημο της ΝΔ

Η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα, ότι «το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», παράλληλα με την επιλογή να συνομιλήσει με πολίτες αντί να απευθύνει μια ομιλία στο εσωκομματικό του ακροατήριο, έδωσαν εν πολλοίς το στίγμα της στρατηγικής, που θα ακολουθηθεί τους επόμενους μήνες, δημιουργώντας ουσιαστικά και το υπόβαθρο του προεκλογικού αφηγήματος, που θα διατυπωθεί.

Στην ατζέντα, παράλληλα με το πρόγραμμα που θα δίνει την προοπτική προθέσεων για την επόμενη τετραετία – με την οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις να προτάσσονται – θα κυριαρχήσουν τα πεπραγμένα των προηγούμενων ετών, από το 2019 έως σήμερα, με τις επιδόσεις της οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων, τη μείωση της ανεργίας, τις παρεμβάσεις στην υγεία και την παιδεία, αλλά και την κοινωνική πολιτική, να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται, άλλωστε, σε κάθε του δημόσια τοποθέτηση, στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, που ανέλαβε το 2019 και το 2023, ζητώντας από τους πολίτες να κρίνουν την κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, ως «εχέγγυο» κατά μία έννοια και για το κατά πόσο μπορεί να εφαρμόσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια.

Σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον, με την αντιπολίτευση κατακερματισμένη, στόχος του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς είναι αρχικά να συσπειρώσουν και εν συνεχεία να διευρύνουν το εκλογικό τους ακροατήριο, βάζοντας στην ατζέντα την ουσία των πολιτικών που προτείνονται, με επίκεντρο τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, την βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα διαμορφωθεί, και το δίλημμα που θα τεθεί στους πολίτες ως διακύβευμα για την επόμενη ημέρα, σταθερότητα και ανάπτυξη ή διακινδύνευση όσων επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια. Κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, άλλωστε, υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν έγινε τυχαία, επισημαίνοντας ότι αυτή ακριβώς η παραδοχή μπορεί να αναδειχθεί και στο πλεονέκτημα για τη ΝΔ, αναδεικνύοντας όσα έχουν βελτιωθεί σε κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητας και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που επιμένουν και τις προκλήσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Στο κυβερνητικό και κομματικό επιτελείο αναγνωρίζουν, όμως, ότι παρά το έργο που μπορούν να επιδείξουν, η παραμονή επί δύο τετραετίες στη διακυβέρνηση προκαλεί εκ των πραγμάτων την «κόπωση» του εκλογικού σώματος, όπως και την αίσθηση της απομάκρυνσης από τους πολίτες, επομένως και την αποσυσπείρωση δυνάμεων. Η επανασύνδεση της Νέας Δημοκρατίας με το εκλογικό της ακροατήριο και η αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας, επανέρχονται ως μείζον ζητούμενο, καθώς τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν απώλειες δυνάμεων από τα εκλογικά της ποσοστά του 2023, δυνάμεων που, όμως, δεν κατευθύνονται σε άλλες πολιτικές δυνάμεις και καταγράφονται ως «αποστασιοποιημένοι» στις μετρήσεις.

Στο επίκεντρο οι ψηφοφόροι του κέντρου, οι οποίοι επιζητούν τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ασφάλεια, με το κυβερνητικό επιτελείο να αναζητά το «κλειδί», που θα πείσει τους πολίτες αυτούς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να τα διασφαλίσει.

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια «βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη» δίνει, παράλληλα και το ιδεολογικο-πολιτικό πρόσημο, που θα επιδιώξει να επαναφέρει στο προσκήνιο, «υπερπηδώντας» τον κλασικό άξονα αριστερά-δεξιά. Ο ίδιος έχει, άλλωστε, επικαλεστεί πολλές φορές την Ιδρυτική Διακήρυξη της ΝΔ και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, κάνοντας λόγο για «παραπλανητικές ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς και της αριστεράς», μιλώντας για «πραγματισμό στην πολιτική» και για «υπεύθυνο πατριωτισμό των πράξεων και όχι των λόγων», προσδιορίζοντας την παράταξή του ως «κοινωνικά ευρύχωρη», με προσανατολισμό την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό.

Στην επικοινωνία με τους πολίτες επιστρέφει και ο δίαυλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εντείνει το επόμενο διάστημα την παρουσία του, με stories που στην προεκλογική περίοδο του 2023 προσέθεσαν, όπως απεδείχθη, στην προεκλογική του καμπάνια.