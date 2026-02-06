Οι διακινητές διακινδύνευσαν ζωές, αλλά το κράτος φταίει!

Το Λιμενικό σε συνεχή βάση διεξάγει χιλιάδες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Όλα αυτά τα χρόνια από τότε που άρχισε η μαζική παράνομη μετανάστευση οι διασώσεις ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες. Πάνω από 2.000 το 2024 από τα στοιχεία που υπάρχουν, και με παρόμοια τάση το 2025.

Και όλο αυτό τον καιρό στις πολλές χιλιάδες διασώσεις, έχουν συμβεί τρία δυστυχήματα. Το 2014 στο Φαρμακονήσι, το 2023 πολύ ανοιχτά στην Πύλο, στη μέση του πουθενά μαύρα μεσάνυχτα, και το πρόσφατο στη Χίο.

Οι Έλληνες ευαίσθητοι από την προστατευτική άνεση του γραφείου ή του σαλονιού τους, πληκτρολογούν κατηγορίες σε ανθρώπους που βρίσκονται νυχτιάτικα επί του πεδίου. Που ζουν σε συνθήκες διαρκούς έντασης ασχέτως καιρικών συνθηκών: Σφοδρούς αέρηδες, θαλασσοταραχές, κρύο αγιάζι, και τα βράδια να επιτηρούν μέσα σε πίσσα σκοτάδι.

Δεν ξέρουμε τι έγινε, αντιθέτως με όσους έχουν προαποφασίσει. Αλλά αν το Λιμενικό ήθελε να τους πνίξει, γιατί δεν σηκώθηκε να φύγει μετά την «τράκα»; Αν το έκανε, το ξημέρωμα θα βρίσκαμε μόνο πτώματα, αγνώστου αιτίας. Γιατί οργάνωσε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (SAR) ενώ το πρωί στην επιχείρηση με το πρώτο φως της ημέρας συμμετείχε και ελικόπτερο της ΠΑ;

Και όλοι αυτοί οι ευαίσθητοι συγκεντρώνουν τα βέλη τους μόνο κατά του κράτους. Ουδείς αναφέρεται στους εμπόρους ανθρώπων, τους διακινητές που με δολοφονική αδιαφορία στοιβάζουν υπεράριθμους ανθρώπους πάνω σε καρυδότσουφλα.

Στην κραυγαλέα επίδειξη ανεύθυνου ανθρωπισμού πρωτοστατεί η Αριστερά, πέραν φυσικά των επαγγελματιών ευαίσθητων που έχουν ως προσοδοφόρο επάγγελμα την ενασχόληση με το μεταναστευτικό.

300 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια στις ΜΚΟ, σύμφωνα με τον υπουργό μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Όπερ συμφέρει τα μέλη τους να υπάρχει συνεχής ροή μεταναστών για να υπάρχει και συνεχής ροή ευρωπαϊκών και κρατικών χρημάτων στις τσέπες τους.

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, ο «γνωστός για τις ξενοφοβικές απόψεις του υπουργός» απέδωσε «όλες τις ευθύνες στους δολοφόνους διακινητές» (ε, ναι, οι κακόμοιροι διακινητές, ένα ειρηνικό επάγγελμα κάνουν, πώς τολμάει και τους το αμαυρώνει ο Πλεύρης; ).

Στη Βουλή ο Φάμελλος κατήγγειλε τον Πλεύρη ότι «συνεπής στο ακροδεξιό κοινό του, σπεύδει να παρουσιάσει το δικό του πόρισμα, ένα αφήγημα για να δικαιολογήσει τους θανάτους». Ο Κουτσούμπας είπε πως «όταν υπάρχουν εντολές για καταστολή και επαναπροώθηση, έχουμε τέτοια εγκληματικά αποτελέσματα. Και ο Χαρίτσης: «Οι νεκροί, οι τραυματίες, οι πιθανοί αγνοούμενοι, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών αποτροπής».

Δίκιο έχει, έπρεπε να λέμε ανοίξαμε (τα σύνορα) και σας περιμένουμε. Και μετά τον θεατρικό μας ανθρωπισμό θα δημιουργήσουμε Μόριες και Ειδομένες, όπου θα δυστυχείτε μέσα σε απαίσιες συνθήκες, και όπου θα βιάζονται παιδιά («Βιασμοί μικρών παιδιών στη Μόρια γίνονται μια φορά το εξάμηνο» είχε πει για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ο ανθρωπιστής υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Θόδωρος Δρίτσας).

Εδώ να πούμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται έχουν δίκιο να το επιχειρούν. Αν για παράδειγμα κάποιος είχε την ατυχία να γεννηθεί στη Ζώνη Σαχέλ, με τις τζιχατζιστικές συμμορίες, την πείνα, τα πραξικοπήματα, τις σφαγές, τους εμφυλίους, στο Σουδάν, στη Νιγηρία, την Ερυθραία, το Αφγανιστάν κ.λπ., θα έμπαινε σε κίνδυνο ζωής να έρθει στην Ευρώπη. Πολύ περισσότερο που μαθαίνει για πλουσιοπάροχα επιδόματα που ούτε στα όνειρά του δεν έχει δει.

Αλλά η Ελλάδα είναι μικρή χώρα μόνο 10 εκατομμυρίων και με απέραντες θαλάσσιες εισόδους. Δεν μπορεί να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τη δυστυχία του πλανήτη.

Κάτι που δεν ενδιαφέρει την Αριστερά που επειδή ηττήθηκε στην αποδοχή της από τις φτωχές εισοδηματικές τάξεις, για να προβάλει λόγο ύπαρξης το έχει ρίξει στον δικαιωματισμό, τους παράνομους μετανάστες, και τους αγώνες ταυτότητας - φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, κ.α. Υπό την επίδραση βεβαίως της αμερικανικής woke κουλτούρας. Αυτά η… light αριστερά, στυλ ΣΥΡΙΖΑ και παραφυάδων του.

Αντιθέτως, η ακραία Αριστερά, αφού έχασε τις εργατικές τάξεις, βλέπει τους μετανάστες ως… το επαναστατικό υποκείμενο του μέλλοντος. Αυτοί δεν θέτουν θέματα ευαισθησίας αλλά ταξικής πάλης.