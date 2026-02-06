WSJ, NBC, Reuters

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που διεξήχθησαν την Παρασκευή στο Ομάν.

«Οι υψηλού επιπέδου πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο Ομάν ήταν μια καλή αρχή και θα συνεχιστούν», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Ήταν μια καλή αρχή για τις διαπραγματεύσεις. Και υπάρχει συμφωνία για τη συνέχιση των συνομιλιών. Ο συντονισμός για το πώς θα προχωρήσουμε θα αποφασιστεί στις πρωτεύουσες», δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές θα επιστρέψουν στις χώρες τους για διαβουλεύσεις, ενώ όπως πρόσθεσε ο Αραγτσί «το τείχος της δυσπιστίας πρέπει να ξεπεραστεί».

WSJ: Το Ιράν απορρίπτει το αμερικανικό αίτημα να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου

Πάντως, παρότι όπως μεταδίδει η Τεχεράνη το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών στις συνομιλίες χαρακτηρίζεται «θετικό», η Wall Street Journal επικαλούμενη την ιρανική κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι ο Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε στους Αμερικανούς συνομιλητές του ότι το Ιράν δεν προτίθεται να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Δηλαδή η Τεχεράνη εμφανίζεται αρνητική απέναντι στο βασικότερο αίτημα της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίζεται να διαβεβαίωσε επίσης ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης, που θ' αποτρέψει μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Όπως μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση, οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε τρόπους ενίσχυσης της διαφάνειας και της συνεργασίας, με στόχο να αμβλυνθούν οι αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο τεχνικής ευελιξίας όσον αφορά τα επίπεδα αποθήκευσης και εμπλουτισμού ουρανίου.

NBC: Ασαφείς για την ώρα οι προθέσεις του Τραμπ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο NBC, οι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν ακόμη σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι ελπίζει να επιτύχει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης στο Ιράν.

Ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιδιώξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει με ακρίβεια ποιοι θα είναι οι στόχοι του για οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική δράση. Δήλωσαν επίσης ότι δεν υπάρχει σαφής οδικός χάρτης ή συναίνεση εντός της κυβέρνησης σχετικά με το ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΗΠΑ μετά από μια τέτοια επιχείρηση.

Σε ερώτηση που του τέθηκε την Τετάρτη σε συνέντευξη στο NBC News σχετικά με το αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν πρέπει να ανησυχεί, ο Τραμπ απάντησε: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ, ναι. Πρέπει να ανησυχεί».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι έμαθε ότι το Ιράν ενδέχεται να προσπαθεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά την «εξάλειψη» τριών πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τον αμερικανικό στρατό τον Ιούνιο.

«Σκεφτόντουσαν να ξεκινήσουν μια νέα εγκατάσταση σε ένα διαφορετικό μέρος της χώρας», είπε ο Τραμπ. «Το ανακαλύψαμε. Είπα: ''Αν το κάνετε αυτό, θα σας κάνουμε πολύ άσχημα πράγματα''».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έμμεσα νωρίς την Παρασκευή στο Ομάν, πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά και της εμβέλειας των βαλλιστικών πυραύλων του, καθώς και της υποστήριξής του προς τους αντιπροσώπους του στην περιοχή και «της μεταχείρισης του ίδιου του λαού του».

Το Ομάν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Εξωτερικών του, Μπαντρ αλ-Μπουσαΐντι, συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, και στη συνέχεια με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε 15 οντότητες και 14 πλοία για παράνομο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή νέων κυρώσεων για το πετρέλαιο κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στο Ομάν, ο οποίος έγινε σύμφωνα με την Τεχεράνη σε «θετικό κλίμα».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχει δεσμευτεί να μειώσει τις παράνομες εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών του ιρανικού καθεστώτος στο πλαίσιο της εκστρατείας μέγιστης πίεσης της κυβέρνησής του», ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

«Αντί να επενδύει στην ευημερία του ίδιου του λαού του και στις καταρρέουσες υποδομές του, το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει να χρηματοδοτεί αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και να εντείνει την καταστολή του εντός του Ιράν», πρόσθεσε.

Οι νέες αυτές κυρώσεις στοχεύουν 15 οντότητες, δύο φυσικά πρόσωπα και 14 πλοία του σκιώδους στόλου που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που φέρουν σημαίες Τουρκίας, Ινδίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών έγινε μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών του Ιράν και των ΗΠΑ στο Μουσκάτ κατά την οποία συμφώνησαν να «συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους», σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Η Ουάσινγκτον παγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα φυσικά πρόσωπα και οι οντότητες που υπόκεινται στις κυρώσεις αυτές.

Απαγορεύουν επίσης σε οποιαδήποτε αμερικανική εταιρεία ή πολίτη να συναλλάσσεται μαζί τους, διαφορετικά θα υπόκεινται και οι ίδιοι σε κυρώσεις.