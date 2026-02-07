Συνάντηση στην Αθήνα είχε ο 54χρονος σμήναρχος με τον Κινέζο σύνδεσμό του - Έως 15.000 ευρώ η αμοιβή του

Ακόμη και στην Αθήνα φέρεται να είχε συναντήσει τον Κινέζο «σύνδεσμό» του ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο Κινέζος πράκτορας το 2025 ταξίδεψε σε ευρωπαϊκή χώρα για τη συμμετοχή του σε συνέδριο, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση λίγων ωρών στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε σύντομα με τον κατηγορούμενο αξιωματικό.

Οι Αρχές διερευνούν εάν, κατά τη συγκεκριμένη συνάντηση, ο Έλληνας σμήναρχος παρέδωσε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το 2024 ο σμήναρχος είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο ξένων γλωσσών. Εκεί φέρεται να γνώρισε τον Κινέζο πράκτορα, ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, ο οποίος παρουσιάστηκε ως επιχειρηματίας και, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του, άρχισε σταδιακά να του ζητά απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Σε μία από τις συναντήσεις τους στο Πεκίνο, ο Κινέζος κατάσκοπος έδωσε στον Έλληνα σμήναρχο το τηλέφωνο-«σκιά» με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα εμβάσματα (σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα) ήταν μηνιαία και τριμηνιαία, και ανέρχονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά.

Δύο κινητά

Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας για κατασκοπεία υπέρ Κίνας, διαπιστώθηκε ότι είχε δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία του και ήταν αυτό που τοποθετούνταν σε ερμάριο εκτός γραφείου, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο ασφαλείας για την είσοδό του στην υπηρεσία του, στο γραφείο Γ4 του επιτελείου.

Ωστόσο, εκείνος έπαιρνε μαζί του το δεύτερο κινητό, στο οποίο οι Κινέζοι είχαν εγκαταστήσει το λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής δεδομένων. Σε αυτό το κινητό ήδη έχουν εντοπιστεί σε φωτογραφίες δύο διαβαθμισμένα έγγραφα που έχουν αποσταλεί.

Γνωρίζουν τον Κινέζο «στρατολόγο» οι Αμερικανοί

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις με Κινέζους πράκτορες σε όλη την Ευρώπη ξεκινούν από πληροφορίες της CIA. Οι Αμερικανοί, μάλιστα, γνωρίζουν και τον Κινέζο στρατολόγο-χειριστή του σμήναρχου, ο οποίος βρίσκεται στο Πεκίνο.