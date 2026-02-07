Μια ξεχωριστή υπόθεση κατασκοπείας

Δεν είναι η πρώτη φορά που Έλληνες εμπλέκονται σε υποθέσεις κατασκοπείας κατά ελληνικών και νατοϊκών συμφερόντων. Να υπενθυμίσω τους ασυρμάτους Μπελογιάννη - Βαβούδη και την υπόθεση Μπόχαν την οποία «έκλεισε» με συνοπτικές διαδικασίες η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου. (Λεπτομέρειες υπάρχουν στο Διαδίκτυο).

Σήμερα στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται υψηλόβαθμος αξιωματικός της αεροπορίας με πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, καθώς υπηρετούσε σε μονάδα που σχετιζόταν με τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Έτσι είχε μια πλήρη εικόνα των δεδομένων των σχετικών επιχειρήσεων, όχι μόνον της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της νατοϊκής συμμαχίας. Το καινούργιο στοιχείο είναι πως πρακτόρευε έναντι χρηματικού ποσού τα συμφέροντα της Κίνας. Και όπως λένε τα ρεπορτάζ είναι γνωστό το όνομα του Κινέζου χειριστή του στις ελληνικές διωκτικές αρχές και όχι μόνον.

Αναμφίβολα είναι μια κακή στιγμή για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως βρισκόταν στο στόχαστρο των ΗΠΑ. Σημειωτέον, πως η πληροφορία για τον φερόμενο Έλληνα κατάσκοπο ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κάτι που δείχνει πως αυτή η υπόθεση θα φτάσει μέχρι το τέλος της. Παλιότερα είχαμε όχι λίγες περιπτώσεις «τουριστών» να φωτογραφίζουν ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κυρίως σε νησιά, αλλά στη συνέχεια τις έφαγε το «μαύρο σκοτάδι», όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις.

Εικάζω πως με αφορμή αυτό το γεγονός οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τον φάκελο των σχέσεων Ελλάδας - Κίνας που περιέχει ένα μόνο θέμα: το λιμάνι του Πειραιά και την COSCO. Αναμφίβολα λεπτό ζήτημα που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς. Ίσως, για το προκείμενο να ισχύει το γνωμικό «όταν μαλώνουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια». Οι πιέσεις που θα ασκηθούν από την πλευρά των ΗΠΑ θα είναι σημαντικές, τα περιθώρια ελιγμών της Ελλάδας περιορισμένα. Έτσι, με δεδομένες τις στοχεύσεις του προέδρου Τραμπ - δηλαδή την αναγόρευση της Κίνας ως στρατηγικού εχθρού - η συγκεκριμένη υπόθεση κατασκοπείας θα αποτελέσει μέρος του οπλοστασίου του και η πατρίδα μας θα κληθεί να συνδράμει σε αυτό το κλίμα. Πώς; Αυτό θα φανεί.

Είναι αυτονόητες οι ευθύνες της κινεζικής πλευράς αν επιδεινωθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, μια και μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν νέφη σε αυτές τις σχέσεις. Το γεγονός πως η πράξη κατασκοπείας αφορούσε νατοϊκά δεδομένα δεν αναιρεί το γεγονός πως ο φερόμενος ως δράστης ήταν Έλληνας αξιωματικός, με εξαιρετικό βιογραφικό.

Θα υπάρξει ένα γενικότερο πρόβλημα με τους Έλληνες αξιωματικούς - κατόχους διαβαθμισμένων νατοϊκών πληροφοριών; Το ρεπορτάζ λέει πως γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο εν λόγω αξιωματικός δρούσε ως «μοναχικός λύκος» ή ήταν μέλος μιας ομάδας που βρισκόταν στην υπηρεσία της κινέζικης κατασκοπείας. Πάντως, ούτως ή άλλως, την κατάσταση μόνον ευχάριστη δε θα μπορούσαμε να την πούμε.

Δύο υποσημειώσεις: 1. Στο παρελθόν οι υποθέσεις κατασκοπείας είχαν ιδεολογικά κίνητρα (Μπελογιάννης - Μπόχαν). Η παρούσα έχει μόνον οικονομικό. 2. Η σύλληψη του φερόμενου ως δράστη έγινε και με τη χρήση της παρακολούθησης όλων των μορφών επικοινωνίας του.