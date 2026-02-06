Σε διαθεσιμότητα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από σήμερα ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ το όνομα του οποίου εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, την οποία ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος.

Ο γνωστός δημοσιογράφος παρουσίαζε καθημερινή ενημερωτική εκπομπή στο ERT News, αλλά σήμερα δεν εμφανίστηκε στο πλατό, ως αποτέλεσμα της απόφασης να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ακόμα, ήταν απών και από τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει.

Υπενθυμίζεται πως η Ανεξάρτητη Αρχή για το Μαύρο Χρήμα διαβίβασε στον εισαγγελέα φάκελο με στοιχεία για εμπλοκή έξι ατόμων και έξι εταιρειών σε υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια που διατίθεντο για εκπαιδευτικά προγράμματα.