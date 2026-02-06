Υπόθεση Παναγόπουλου: Υπό ποινική έρευνα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Το πόρισμα στην εισαγγελία

Για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η υπόθεση αφορά την υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων ευρώ, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι λογαριασμοί του, όπως και οι λογαριασμοί έξι ακόμη προσώπων έχουν δεσμευθεί, ενώ το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβιβάστηκε στην εισαγγελία.

Μια μέρα μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του κ. Παναγόπουλου, περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για μία έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος, η οποία ξεκίνησε πριν από μήνες. καθώς «είχε χτυπήσει καμπανάκι» για αναθέσεις σε εταιρείες «οχήματα» που υλοποιούσαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι υψηλές χρηματοδοτήσεις, περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν μέσα σε μία εξαετία (2020 – 2025) και στάθηκαν η αιτία για να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι από τις ελεγκτικές αρχές

Οι έμπειροι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής άρχισαν να ψάχνουν τους εταίρους των έξι ελεγχόμενων εταιρειών και από εκεί έφτασαν και μέχρι το πρόσωπο του κ. Παναγόπουλου.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και τα υπόλοιπα πρόσωπα σχετίζονται με αυτές τις έξι εταιρείες, τις οποίες εναλλάξ αναλάμβαναν τα έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής ο κ. Παναγόπουλος ήταν και ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που ήλεγχε και ενέκρινε τις αιτήσεις για τους αναδόχους των έργων.

Από το άνοιγμα των λογαριασμών των έξι εταιρειών που ελέγχονται για υπεξαίρεση κοινωτικών και κρατικών κονδυλίων φαίνεται να εντοπίστηκαν μεταφορές ποσών στα έξι φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται για υπεξαίρεση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Όπως έγινε γνωστό, το μισό εκατομμύριο ευρώ βρέθηκε να διακινείται από τον έναν εταιρικό λογαριασμό στον άλλον και το υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ βρέθηκε να μεταφέρεται από τους ατομικούς λογαριασμούς των έξι ελεγχόμενων φυσικών προσώπων και από εκεί να γίνονται εκτεταμένες τραπεζικές αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη ολοκληρωθεί και διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση για αδικήματα δύο σοβαρά κακουργήματα, αυτό της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.