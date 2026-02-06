Κάτι συμβαίνει στις αγορές

Πέφτουν χρυσός και ασήμι, πιέζονται οι εταιρείες τεχνολογίας, υποχωρούν τα κρυπτονομίσματα. Κάτι δεν πάει καλά. Όλα αυτά ήταν τα διαμάντια της χρηματιστηριακής ανόδου. Πόλεμος στην Ουκρανία ξέσπασε, στην καρδιά της Ευρώπης και οι αγορές ανέβαιναν, ποντάροντας στη «νέα εποχή». Ένα πράγμα μπορώ να καταλάβω! Δεν μπορώ να μάθω όλη την αλήθεια. Αλλά τρέχω να αγοράσω ομπρέλα στο μαγαζί πριν αυτές εξαντληθούν.

Χάνει το ασήμι το έναν τέταρτο της αξίας του, την επομένη κερδίσει ένα 3% και όσοι έχουν συσσωρεύσει ασήμι στις αποθήκες τους βυθίζονται ανακουφισμένοι στις πολυθρόνες τους. Και την επομένη 10% κάτω. Ποιος ξέρει αν στο σύγχρονο καζίνο θα είναι αύριο 10% πάνω ή 20% κάτω. Η ουσία είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης μεταβλητότητας, η οποία κτυπάει αξίες που μέχρι πριν μια εβδομάδα τις θεωρούσαν όλοι ασφαλή λιμάνια στον ταραγμένο κόσμο μας.

Είναι βέβαιο ότι πίσω από αυτή την αλλαγή συμπεριφοράς κάτι κρύβεται. Βλέπουμε τον κύκλο στη λίμνη και υποθέτουμε ότι έχει πέσει μέσα μια μεγάλη πέτρα. Δεν την έχουμε δει, αλλά η υπόθεσή μας είναι σωστή. Και δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε τι είναι αυτό που κρύβεται. Μας φτάνει οι αναταράξεις στη λίμνη να μην βουλιάξουν την δική μας βάρκα.

Μπορεί αύριο το πρωί να έχει αποκατασταθεί η τάξη. Δεν το πιστεύω, δεν ξεκινάνε αυτού του είδους οι κινήσεις για να «κλείσουν» τόσο γρήγορα. Αλλά για την οικονομία της συζήτησης να δεχτούμε ότι μπορεί να αρχίσει πάλι ο χρυσός να καλπάζει, οι εταιρείες τεχνολογίας να αποτιμώνται με άπειρες φορές τα κέρδη τους και το ελληνικό κράτος να βγάλει ένα κρυπτονόμισμα με σήμα τον Μινώταυρο και να εξαφανίσει έτσι το δημόσιο χρέος. Αλλά! Αυτό δεν αναιρεί ότι αυτές τις ημέρες τέθηκε σε αμφισβήτηση κάτι που μέχρι χτες το αποδεχόμασταν όλοι ως αξίωμα.

Προσωπικά δεν θέλω να συμμετάσχω σε ένα παιγνίδι που δεν το καταλαβαίνω και που οι κανόνες του αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Αποκλείεται να είμαι τόσο γρήγορος, για να μπορώ να ελίσσομαι κάθε φορά. Αφήστε δε που η ηλικία μου δεν μου επιτρέπει να απομνημονεύω τόσες συχνές αλλαγές στους κανόνες του παιγνιδιού και είναι πιθανόν να παίζω με βάση αυτά που ίσχυαν χτες. Θα είμαι χαμένος πριν καν μπω στην αρένα.

Θανάσης Μαυρίδης

