Χρηματιστήριο Αθηνών: Καταιγίδα μεταβλητότητας

Η κατοχύρωση κερδών, η αυξημένη μεταβλητότητα στο εξωτερικό, η απόφαση του Αρείου Πάγου για μέρος των τραπεζικών δανείων εντός της περιμέτρου εγγύησης του Δημοσίου, καθώς και η καθοδήγηση χαμηλότερης κερδοφορίας από τη Metlen, την πέμπτη σε μέγεθος εμποροβιομηχανική εταιρεία του ΧΑ, διαμόρφωσαν το κλίμα της εβδομάδας, παρά την καταγραφή υψηλών 16ετίας σε επίπεδο Γενικού Δείκτη στο τέλος της συνεδρίασης της Τετάρτης. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των οκτώ συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων του ράλι του ΧΑ, η εικόνα έμοιαζε περισσότερο με «περίπατο στον κήπο».

Οι περισσότερες κεφαλαιοποιήσεις των δεικτοβαρών τίτλων είχαν κλείσει τη διαφορά - αν δεν είχαν ήδη υπερβεί - τις θεωρητικές δίκαιες τιμές βάσει θεμελιωδών αποτιμήσεων, ενώ στο προσκήνιο είχαν κυριαρχήσει οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων, επισκιάζοντας άλλες ειδήσεις και ποιοτικές παραμέτρους.

Η τρέχουσα διόρθωση ενδέχεται να προσφέρει την ευκαιρία για μια συνολικότερη επαναξιολόγηση της στρατηγικής πολλών χαρτοφυλακίων, με έμφαση όχι μόνο στα οφέλη των εισροών ενόψει της αναβάθμισης της αγοράς, αλλά και στην ποιότητα των θεμελιωδών μεγεθών, τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας και την ανθεκτικότητα των επιχειρηματικών μοντέλων σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Παράλληλα θα υπενθυμίσει στους επενδυτές ότι οι αγορές έχουν και πτωτικές στιγμές, ιδίως έπειτα από παρατεταμένες περιόδους ισχυρών αποδόσεων.

Οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ακόμη μία εβδομάδα αυξημένης μεταβλητότητας, η οποία χαρακτηρίστηκε από ρευστοποιήσεις σε μετοχές τεχνολογίας και στροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς πιο κυκλικούς κλάδους. Η κίνηση αυτή ακολούθησε μια ισχυρότερη του αναμενόμενου ένδειξη του δείκτη PMI στη μεταποίηση στις αρχές της εβδομάδας, η οποία κατέδειξε επέκταση της δραστηριότητας για πρώτη φορά μετά από έναν χρόνο. Ωστόσο, καθώς η εβδομάδα προχωρούσε, οι ανησυχίες σχετικά με το αυξανόμενο βάρος των κεφαλαιουχικών δαπανών για την Tεχνητή Nοημοσύνη, οι φόβοι για αναγκαστικές απομοχλεύσεις θέσεων σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων - όπως τα εμπορεύματα και τα κρυπτονομίσματα— πυροδότησαν ένα ευρύτερο κύμα αποστροφής ρίσκου. Το βέβαιο είναι ότι οι αγορές έχουν πλέον εισέλθει σε φάση αυξημένης ευαισθησίας, όπου οι κορεσμένες τοποθετήσεις (crowded trades) εντείνουν τα κύματα μεταβλητότητας, τα οποία προς το παρόν περιορίζονται εν μέρει από τη θετική εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων του δ΄ τριμήνου.

Μέχρι στιγμής, οι αναταράξεις παραμένουν εντός των ορίων των χρηματιστηριακών αγορών, χωρίς άμεση μετάδοση στην πραγματική οικονομία. Εκείνο που έχει αλλάξει αισθητά είναι ο βαθμός εγρήγορσης των επενδυτών, καθώς η προσέγγιση των υψηλών της αγοράς και τα ενδεχόμενα σημάδια αλλαγής τάσης συνοδεύονται ιστορικά από αυξημένη μεταβλητότητα. Ως εκ τούτου - έστω κι αν ακούγεται κλισέ - η επόμενη εβδομάδα θεωρείται καθοριστική για την εξαιρετικά εύθραυστη ψυχολογία της αγοράς.

Οι 2.407 μονάδες αποτελούν μέχρι στιγμής την κορύφωση της ανοδικής κίνησης που ξεκίνησε από τις 18 Δεκεμβρίου. Τα δύο πτωτικά σώματα που ακολούθησαν μετά την συνεδρίαση της Τετάρτης είχαν ένταση και είναι ένδειξη καθοδικής δυναμικής η οποία δεν έχει ακόμα εκτονωθεί.

Με βάση τις αναλογίες διόρθωσης από την ανοδική κίνηση που ξεκίνησε από τις 2007 μονάδες μια ικανοποιητική περιοχή στήριξης εντοπίζεται στην ζώνη των 2.260 μονάδων επίπεδο το οποίο εξυπηρετεί και το διαγραμματικό δέσιμο των πρόσφατων ανοδικών χασμάτων (2.294-2.282 και 2.313-2.322). Μετά από παραμονή δύο μηνών στην ζώνη των υπερτιμήσεων οι ημερήσιοι ταλαντωτές εμφανίζονται αποφορτισμένοι κινούμενοι προς τα επίπεδα της ουδετερότητας. Το επικρατέστερο τεχνικό σενάριο για τις επόμενες ημέρες είναι η διατήρηση της μεταβλητότητας και η προσέγγιση των προαναφερθέντων επιπέδων στήριξης από τα οποία αναμένουμε μια πρώτη αγοραστική αντίδραση.

Το πρωί της ερχόμενης Τρίτης η Coca Cola HBC ανοίγει την αυλαία ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων για τις εισηγμένες εταιρίες του ΧΑ για την χρήση του 2025. Σημαντικό επίσης γεγονός την ερχόμενη εβδομάδα είναι η ανακοίνωση της ετήσιας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου. Επισημαίνεται ακόμα ότι την προσεχή Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση κορυφής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Άγκυρα.

Στο εξωτερικό το ενδιαφέρον παραμένει εστιασμένο στα κέρδη των εταιριών. Από τις 236 εταιρείες του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα ως το πρωί της Παρασκευής, τα έσοδα εμφανίζουν αύξηση 8,2% ενώ η καθαρή κερδοφορία ενισχύεται με ρυθμό 12,6%. Η σεζόν δημοσίευσης των αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 συνεχίζεται, την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνουν εταιρείες όπως οι Spotify, Robinhood Markets, Lyft (10/02), McDonald’s, Cisco Systems, Airbnb (11/02), Rivian Automotive, Twilio και Coinbase (12/02). Εκτός από τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου οι επενδυτές θα εστιάσουν την προσεχή εβδομάδα τα νέα από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ (11/2).