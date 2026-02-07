Υπόθεση Παναγόπουλου

Στη Δικαιοσύνη έχει πλέον διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος ελέγχεται για υπεξαίρεση χρημάτων από χρηματοδοτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης και στην Οικονομική Εισαγγελία, ενώ την ίδια στιγμή οι έρευνες επικεντρώνονται σε άλλα πέντε άτομα και έξι εταιρείες.

Ειδικότερα, την Τρίτη υπογράφηκε η πράξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά, όπως και όλων των ελεγχόμενων εταιρειών. Πρόκειται συνολικά για έξι εταιρείες, ενώ την ίδια ημέρα το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης στην Οικονομική Εισαγγελία παραμένει ανοιχτό, καθώς το ελεγχόμενο ποσό, ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκούς.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες πηγές, η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την ανίχνευση ροών χρήματος και τη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων, γεγονός που καθιστά πιθανό να αναλάβει την υπόθεση.

Ποια πρόσωπα ερευνώνται

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, αρχεία, αναθέσεις έργων, συμβάσεις και κάθε στοιχείο που αφορά τη σχέση των πέντε ελεγχόμενων προσώπων με τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, καθώς και με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται περιλαμβάνεται και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης. Σε ανακοίνωσή του, ο ίδιος αναφέρει ότι διαθέτει εταιρεία επικοινωνίας και ότι όλες οι συναλλαγές του με τη ΓΣΕΕ είναι νόμιμες, διαφανείς και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.

Στους ελεγχόμενους περιλαμβάνεται επίσης ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και παροχής έργου, ο οποίος με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με επιμορφωτικό έργο και ότι όλες οι συναλλαγές του είναι διαφανείς, δηλώνοντας αθώος.

Ποιες είναι οι εταιρείες που ερευνώνται

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έξι εταιρείες που ερευνώνται έχουν ως αντικείμενο την επικοινωνία, τις γραφικές τέχνες, τις εκτυπώσεις, τα οπτικοακουστικά προϊόντα, τα software, την κυβερνοασφάλεια και τη διαφήμιση.

Παραιτήθηκε η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας

Στο μεταξύ, παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη, πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Η ίδια δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης και, όπως ανέφερε στη δήλωσή της, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.

Ωστόσο, γνωστοποιήθηκε ότι η παραίτηση συνδέεται με την προσωπική της σχέση με τον κ. Γεωργίου, γεγονός που την οδήγησε και στην απόφαση να μη λάβει τη θέση της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Τι αναφέρει το πόρισμα για τα επιμορφωτικά προγράμματα

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, η έρευνα αφορά την περίοδο 2020–2025, κατά την οποία εκπονήθηκαν επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα έργα φέρεται να ανατέθηκαν είτε με απευθείας αναθέσεις από τον κ. Παναγόπουλο είτε μέσω διαγωνισμών, στους οποίους, σύμφωνα με τους ελεγκτές, πρόεδρος της επιτροπής που αποφάσιζε για τον ανάδοχο ήταν και πάλι ο ίδιος. Τα έργα κατέληγαν εναλλάξ σε μία από τις έξι εταιρείες που ελέγχονται.

Οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν διέθεταν την απαιτούμενη υποδομή, ούτε προσωπικό, ούτε υλικοτεχνικά μέσα, ούτε σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Στο μικροσκόπιο τα 2,1 εκατ. ευρώ

Κατά το πόρισμα, από το συνολικό ποσό που ελέγχεται, ύψους περίπου 2 έως 2,1 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να διακινήθηκε σε μετρητά, «χέρι με χέρι», και όχι μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Μικρό μέρος των χρημάτων φέρεται να διακινήθηκε τραπεζικά προς τις έξι εταιρείες, σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με τους ελεγκτές, να προσδοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές.

Τι απαντούν τα πρόσωπα που ελέγχονται

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων, αρχεία, αναθέσεις έργων, συμβάσεις και κάθε στοιχείο που τους αφορά, ελέγχεται από την εισαγγελία.

Ο Γιάννης Παναγοπουλος σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ανέφερε:

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ»

Εκτός του Γ. Παναγόπουλου, στα ελεγχόμενα πρόσωπα είναι και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση. Χθες μάλιστα δεν εμφανίστηκε στην μεσημεριανή εκπομπή του, ενώ το όνομά του είχε εξαφανιστεί από τα credits.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος, ότι δεν γνώριζε ότι είναι ύποπτος, κάτι που πληροφορήθηκε από συναδέλφους και ότι δύο ημέρες πριν είχαν παγώσει οι λογαριασμοί του.

Αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Γιώργος Κακούσης:

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων. Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!», γράφει ο δημοσιογράφος ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ενα ακόμη πρόσωπο που ελέγχεται, είναι ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και παροχής έργου, ο οποίος με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με επιμορφωτικά προγράμματα και δηλώνει αθώος.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου με αναφορές τόσο στο όνομά μου όσο και σε εταιρεία συμφερόντων μου, θεωρώ υποχρέωσή μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων: 1)Δραστηριοποιούμαι από το 1999 στην Ελλάδα και ειδικά στο πεδίο των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 2)Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, έχω αναλάβει και παρέχω δια εταιρειών συμφερόντων μου υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής, τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ. Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου, η οποία αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025,00€ για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026, ήτοι σύνολο 228.150,00€. Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καλύπτουν ως προς το αντικείμενό τους την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας των συστημάτων πληροφορικής των ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ και ΚΕΚ ΓΣΕΕ από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία και την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων των ανωτέρω πελατών μου. Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικειμένου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο. Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών έχουν προκύψει μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων, κατόπιν διαδικασίας επιλογής. Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κι έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που θα την αναδείξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».

Λόγω του ιδίου, η πρώην γ.γ. του υπ. Εργασίας, Αννα Στρατινάκη, δήλωσε παραίτηση από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς λόγω της σχέσης του συντρόφου της με την υπόθεση. Στην ανακοίνωσή της επικαλείται οικογενειακούς και λόγους υγείας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας σε εντυπώσεις που δημιουργούνται από συκοφαντικές αναφορές από μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου για το πρόσωπό μου, τα οποία προφανώς επιδιώκουν την απαξίωση και την αμαύρωση της εντιμότητάς μου, της πολιτικής και επαγγελματικής μου υπόστασης και διαδρομής, θεωρώ σκόπιμο να δηλώσω δημόσια τα εξής:

Έχοντας υπηρετήσει και στηρίξει στις πιο δύσκολες καταστάσεις τη χώρα μου από τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας κατά τα έτη 2011-2015, σηκώνοντας μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από ό,τι μου αναλογούσε, με τεράστιο προσωπικό και οικογενειακό κόστος.

2. Έχοντας από τη θέση της Γενικής Γραμματέως Εργασίας (2019-2024) αντιμετωπίσει επιτυχώς πρωτόγνωρες προκλήσεις, με επιχειρησιακή ετοιμότητα και εμφανή αποτελεσματικότητα για τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

3. Έχοντας εισηγηθεί και υποστηρίξει την υλοποίηση των σοβαρότερων και ουσιαστικότερων μεταρρυθμίσεων στην Αγορά Εργασίας, όπως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

4. Έχοντας συντελέσει αποφασιστικά στη νομοπαρασκευή των σημαντικότερων νομοθετικών παρεμβάσεων εργατικού δικαίου, όπως ο νόμος Κωστή Χατζηδάκη για την «Προστασία της Εργασίας» και ο νόμος Άδωνι Γεωργιάδη για την «Ενίσχυση της Εργασίας».

Σήμερα, καλούμαι να «απολογηθώ» για υπέρβαση του θεσμικού μου ρόλου ως Γενική Γραμματέας, που είχε δήθεν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα συκοφαντικά δημοσιεύματα, τη στρεβλή διαχείριση πόρων, συνδέοντας μάλιστα όλα αυτά με την προσωπική μου ζωή, ξεπερνώντας κάθε ανθρώπινο όριο ανοχής στη δημόσια κριτική.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνω ότι,

1.Από το Δεκέμβριο του 2021 συστάθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, επί υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη, καινούρια Γενική Γραμματεία ειδικά για τη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην οποία ορίστηκε άλλο πρόσωπο από εμένα ως Γενικός Γραμματέας και το οποίο πρόσωπο διατήρησε τις αρμοδιότητές του μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2023.

2.Με τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, η Γενική Γραμματεία για τη διαχείριση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κονδυλίων καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες που την αφορούσαν ασκούνται έκτοτε από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας.

Από αυτά προκύπτει ότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων για την κατάρτιση από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και την αποχώρησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων τον Αύγουστο του 2024.

Για δε το προγενέστερο διάστημα, ήτοι από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021, είχα αποκλειστικά εισηγητικό πάντα ρόλο ως προς τη στρατηγική αξιοποίησης των κονδυλίων, τη δε τελική απόφαση και υπογραφή είχε πάντα ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας.

Εγώ όμως προφανώς, όπως έχει ήδη γραφτεί στον Τύπο, «έκανα για δύο Υπουργούς»! Για την πληρότητα δε της τοποθέτησής μου επιπροσθέτως αναφέρω ότι,

1.Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τα προγράμματα κατάρτισης καθορίζονται από αυστηρό εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

2.Οι δαπάνες για την κατάρτιση προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας ελέγχονται σε όλα τα στάδια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

3.Όλα τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θεωρώ ότι όλα τα δημοσιεύματα που με αφορούν είναι σκόπιμα, υποβολιμαία και συκοφαντικά, που στόχο μόνο έχουν την πολιτική μου εξόντωση, σε συνδυασμό με την καταπάτηση και εργαλειοποίηση της προσωπικής μου ζωής.

Υπηρετώντας από τον Οκτώβριο του 2024 στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και προτεινόμενη για τη θέση του Υποδιοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για τη δημιουργία της οποία συντέλεσα καθοριστικά, οδηγούμαι, εκτός από οικογενειακούς λόγους, από όλες αυτές τις συκοφαντίες, να μην αποδεχτώ τη νέα θέση ευθύνης.

Πιστεύοντας ότι η δημοσίευση των πραγματικών γεγονότων βάζει τα πράγματα στη θέση τους, καλώ κάθε γνώστη της πραγματικής μου συνεισφοράς στο δημόσιο βίο να συμβάλει έντιμα στην αποκατάσταση της αλήθειας».

Τι αναφέρεται στο πόρισμα

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, η έρευνα αφορά την περίοδο 2020–2025, κατά την οποία υλοποιήθηκαν επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι χρήματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών που συνδέονται με οργανισμούς στους οποίους προεδρεύει ο Παναγόπουλος γίνονταν αναθέσεις είτε απευθείας είτε με διαγωνισμό στις έξι εταιρείες αυτές.

Από την έρευνα της Αρχής διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με την Αρχή, η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη, στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Επίσης, μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που ελέγχεται, των 2,1 εκατ. ευρώ δηλαδή, αφορά σε μετρητά.

Συγκεκριμένα στο πόρισμα φέρεται να γίνεται αναφορά σε επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και κατά το πόρισμαα καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας.Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.