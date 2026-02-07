Tο bitcoin σημείωσε απώλειες πέριξ του 50% από το ιστορικό υψηλό του περασμένου Οκτωβρίου, όταν άγγιξε τα 126.000 δολάρια, με την πτώση να εντείνεται μετά τις 28 Ιανουαρίου, καθώς οι πωλήσεις από τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια –EΤFs- και οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις λόγω margin calls οδήγησαν τις αγορές κρυπτονομισμάτων σχεδόν σε κάθετη πτώση.

Μέσα σε 20 ημέρες έχουν εξαϋλωθεί από την αγορά του Βitcoin πέριξ των 600 δισ. δολαρίων, ενώ αν συνυπολογίσουμε όλο το οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων –ethereum, XRP, Solana και άλλα μικρότερα - οι συνολικές απώλειες της αγοράς των κρυπτονομισμάτων ανέρχονται σε 1 τρισ. δολάρια.

Την κρίσιμη στιγμή όμως που ο βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin, κινδύνεψε να πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων, κάτι που θα «άνοιγε» το διάγραμμα για τα 50.000 ακόμα και για τα 40.000 δολάρια, ανέκαμψε πάνω από τα 70.000 δολάρια.

Η αντιστροφή αυτή ήρθε όταν η Wall ανέκαμψε εντυπωσιακά την Παρασκευή, μετά από μια ιδιαίτερα ασταθή εβδομάδα, κατά την οποία επικράτησε ο σκεπτικισμός απέναντι στον τεχνολογικό κυρίως κλάδο, ακόμα και όταν αρκετοί εκπρόσωποι του ανακοίνωσαν εντυπωσιακά αποτελέσματα και έδωσαν θετική καθοδήγηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η επιστροφή των επενδυτών σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου την Παρασκευή σημαίνει ότι εξασθένισαν οι φόβοι για τις απειλές που θέτουν οι τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης στις εταιρείες λογισμικού ή οι φόβοι ότι έχει χαθεί η ορμή και η εμπιστοσύνη στην αγορά κρυπτονομισμάτων;

Ολοκληρώθηκε η πτώση;

Η αντίδραση της επενδυτικής κοινότητας στα εντυπωσιακά αποτελέσματα των Μicrosoft, Palantir ή ΑMD υποδεικνύει ότι η αγορά έχει αρχίσει να φοβάται τις υψηλές αποτιμήσεις, και απαιτεί πλέον πιο συγκεκριμένα guidance.

Από την άλλη, οι τεχνολογικοί κολοσσοί ανακοινώνουν εξαιρετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και περιθώρια. Ως εκ τούτου ένα λογικό σενάριο είναι το ισχυρό ανοδικό momentum να αρχίσει να μετατοπίζεται προς το μοντέλο μιας συσσώρευσης με κάδρο ένα πλαγιοκαθοδικό κανάλι μικρής κλίσης.

Για τα κρυπτονομίσματα όμως αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μετά από μια μικρή ανοδική πορεία αντίθετη προς την τάση, δεν αποκλείεται να δώσουν ένα ακόμη χαμηλό, καθώς η τρέχουσα καθοδική φάση δεν αποκλείεται να βρίσκεται στα πρώτα της στάδια και η ανάκαμψη να απαιτήσει πολλούς μήνες.

Η αλήθεια είναι ότι η διόρθωση στα κρυπτονομίσματα έχει τα χαρακτηριστικά αργής και βασανιστικής διάβρωσης. Αν εξαιρέσουμε την έναρξη της διόρθωσης τον Οκτώβριο και τις τελευταίες ημέρες από τις 28 Ιανουαρίου και μετά που χαρακτηρίστηκαν από πανικό, το ενδιάμεσο κομμάτι της διόρθωσης υποδεικνύει απουσία αγοραστών, ορμής και εμπιστοσύνης.

Στην ουσία τα κρυπτονομίσματα εδώ και τρεις μήνες μοιάζουν αποκομμένα από τις ευρύτερες αγορές, αποτυγχάνοντας να αντιδράσουν στους πάλαι ποτέ υποστηρικτικούς παράγοντες, ήτοι τις γεωπολιτικές εντάσεις ή την αποδυνάμωση του δολαρίου. Ακόμη και στις έντονες διακυμάνσεις χρυσού και ασημιού τις τελευταίες εβδομάδες, δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική μετατόπιση κεφαλαίων προς τα κρυπτονομίσματα, που μέχρι πρότινος έφεραν τον χαρακτηρισμό του «ψηφιακού χρυσού».

Και όλα αυτά παρά τις ρυθμιστικές «νίκες» της φιλικής προς τα κρυπτονομίσματα κυβέρνησης Τραμπ!

Tα ETFs συνεχίζουν να καταγράφουν εκροές, με πολλούς ιδιώτες επενδυτές να σημειώνουν πλέον σοβαρές ζημιές, ενώ και θεσμικοί παίκτες, όπως τα ψηφιακά asset treasuries, έχουν επίσης περιορίσει τις αγορές τους μετά το «σκάσιμο» των δικών τους χρηματιστηριακών αποτιμήσεων το 2025.

Το βάθος της αγοράς του Bitcoin , δηλαδή το διαθέσιμο κεφάλαιο για την απορρόφηση μεγάλων συναλλαγών παραμένει αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα αρχών Οκτωβρίου. Σημειωτέον ότι η τελευταία φορά που η ρευστότητα είχε υποχωρήσει τόσο, ήταν μετά την κατάρρευση της FTX το 2022.

Την ίδια στιγμή το ιστορικό παράδειγμα του 2021 αλλά και του 2017 υποδεικνύει ότι οι όγκοι των spot αγορών χρειάζονται πολλούς μήνες για να επανέλθουν.

Ως εκ τούτου, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να χρειαστούν ακόμη έξι έως εννέα μήνες μέχρι να διαμορφωθεί μια ουσιαστική ανάκαμψη.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις

Η αγορά των digital assets είναι πλέον στενά συνδεδεμένη με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, το πρόσφατο sell-off στα κρυπτονομίσματα συνεπάγεται αλυσιδωτές αντιδράσεις:

-Στις εισηγμένες εταιρείες που έχουν κρυπτονομίσματα στο ταμείο τους, όπως για παράδειγμα η Strategy –η παλιά MicroStrategy- που κατέχει μεγάλες ποσότητες Bitcoin.

- Στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Καταρχάς, πολλά spot ETFs πάνω στα κρυπτονομίσματα δέχονται ισχυρές πιέσεις από τις εκροές κεφαλαίων. Μόνο στις 3 Φεβρουαρίου 2026, τα Bitcoin ETFs κατέγραψαν καθαρές εκροές 272 εκατομμυρίων δολαρίων, με το Fidelity Wise Origin να ηγείται των αναλήψεων.

Η Barron's προειδοποιεί ότι αν η πτώση επανέλθει, τα ETFs μπορεί να αναγκαστούν σε ρευστοποίηση μεγάλων ποσοτήτων Bitcoin, δημιουργώντας έναν νέο φαύλο κύκλο περαιτέρω πτώσης των τιμών.

Συνεπακόλουθα επηρεάζονται και οι πλατφόρμες συναλλαγών/ανταλλακτηρίων όπως για παράδειγμα η Coinbase, Robinhood Markets, Galaxy Digital, Bakkt κ.α, οι εταιρείες που παρέχουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή ή υπηρεσίες πληρωμών κρυπτονομισμάτων όπως οι PayPal και Block, οι εταιρείες τεχνολογίας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και εξόρυξης κρυπτονομισμάτων όπως η MARA Holdings, Riot Platforms, Hut 8 Corp, Cipher Mining, TeraWulf, CleanSpark, IREN Limited κ.α, και τέλος οι fintech εταιρείες και ψηφιακές τράπεζες που έχουν ενσωματώσει υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων (trading, φύλαξη ή rewards) απευθείας στις πλατφόρμες τους, προσφέροντας μια γέφυρα μεταξύ παραδοσιακού χρήματος και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως η Nubank, ή η SoFi Technologies.

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι και πολλές μεγάλες παραδοσιακές τράπεζες όπως η Citi, η Fidelity, η JP Morgan Chase κ.α, πέραν των επενδυτικών προϊόντων ETFs, έχουν πλέον ενσωματώσει και υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων για φύλαξη ή διαπραγμάτευση

Στον τεχνολογικό κλάδο. Δεδομένου ότι οι επενδυτές πολλές φορές αποσύρουν μαζικά κεφάλαια από assets υψηλού ρίσκου, τα κρυπτονομίσματα ως κερδοσκοπικά τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία συμπαρασύρουν μέσω της έντονης πτώσης τους τις μετοχές λογισμικού και τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κλάδος των ημιαγωγών. Η μειωμένη ζήτηση για εξόρυξη λόγω των χαμηλών τιμών επηρεάζει τις πωλήσεις καρτών γραφικών και εξειδικευμένων chip από εταιρείες όπως η Nvidia.

Επιπλέον, αν συνυπολογίσει κανείς το «wealth effect», θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι στο τέλος της ημέρας. η απότομη μείωση της περιουσίας των ιδιωτών επενδυτών που συμμετέχουν στην αγορά των κρυπτονομισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των δαπανών σε ουκ ολίγες κατηγορίες κλάδων, από τα είδη πολυτελείας, ψυχαγωγίας και ταξιδιών εως τα high-end προϊόντα τεχνολογίας.

