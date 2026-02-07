Το υπουργείο Παιδείας ζητά εξηγήσεις από το ΑΠΘ για τα σοβαρά επεισόδια και δίνει διορία 48 ωρών

Τα σοβαρά και βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στο Αριστοέλειο Πανεπιστήμιο, καταδικάζει απερίφραστα το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ζητά εξηγήσεις από το πανεπιστήμιο και δίνει διορία 48 ωρών, για να αποτυπώσει τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές Αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

«Το πλαίσιο αυτό», υπογραμμίζει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, «θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ

Νωρίτερα, για «τα γεγονότα στην Πολυτεχνική Σχολή» εξέδωσαν ανακοίνωση οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Μεταξύ άλλων, αναφέρουν πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο» Και δηλώνουν πως «σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια»

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΑΠΘ αναφέρονται τα εξής:

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα

Υπενθυμίζεται πως σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τα ξημερώματα η περιοχή πέριξ του Πανεπιστημιακού campus στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον της διμοιρίας των ΜΑΤ επί της οδού Γ' Σεπτεμβρίου.Οι κουκουλοφόροι πέταξαν δεκάδες μολότοφ, ενώ σύμφωνα με την ertnews η ρίψη των αυτοσχέδιων εκρηκτικών ξεκίνησε απέναντι από την είσοδο του ΑΠΘ, ενώ εντός της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν σε εξέλιξη πάρτι.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν άμεσα στη «βροχή» των μολότοφ κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και δακρυγόνων, ενώ επιστρατεύτηκε και η ΑΥΡΑ, το όχημα εκτόξευσης νερού προκειμένου να απωθήσει τους κουκουλοφόρους αλλά και για να κατασβέσει τις εστίες φωτιάς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε περισσότερες από 300 προσαγωγές -για την ακρίβεια 313 καθώς ο αριθμός αυξήθηκε τις τελευταίες ώρες- ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων στα επεισόδια, προκειμένου κάποιες από τις προσαγωγές να μετατραπούν σε συλλήψεις. Οι προσαχθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ), με κάποιους εξ αυτών να έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι.

Να σημειωθεί ότι από τις 2 τα ξημερώματα διακόπηκε για έξι ώρες η κυκλοφορία -και στα δύο ρεύματα- στην Εγνατία Οδό από το ύψος του Συντριβανιού έως τον σταθμό του Μετρό «Πανεπιστήμια», ενώ λίγο πριν από τις 7.30 πμ άνοιξε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά. Λίγο πριν από 9.30 το πρωί άνοιξε και το ρεύμα προς της δυτικά, καθώς με πρώτο φως της ημέρας συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης έσπευσαν για να καθαρίσουν τους δρόμους γύρω από το ΑΠΘ που είχε μετατραεί σε... πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 424 ΓΣΒΕ με εγκαύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ μία νεαρή διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Ένα αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς ενώ φθορές προκλήθηκαν και σε άλλα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή.

Οι αρμόδιοι του ΑΠΘ αναμένεται εντός της ημέρας να προχωρήσουν σε καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν εντός του campus, ενώ ακόμη δεν έγινε γωστό για το αν είχε δοθεί άδεια για τη διεξαγωγή του πάρτι στην Πολυτεχνική.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.



Για 313 προσαγωγές κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ επιβεβαιώνοντας επισήμως τις πληροφορίες για τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Τσαϊρίδης: Ποιοι δίνουν τις άδειες για τα πάρτι

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (ΕΑΥΘ) Θεόδωρος Τσαϊρίδης εξέφρασε για ακόμη μια φορά τον προβληματισμό του για τα πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. «Κάθε φορά που διεξάγεται το συγκεκριμένο πάρτι στην πόλη η αστυνομία προετοιμάζεται ότι θα γίνει ο ''κακός χαμός''. Και χθες ήταν αυξημένες οι δυνάμεις. Γι' αυτό λέμε ποιοι είναι αυτοί που δίνουν τις άδειες για να διεξαχθούν αυτά τα πάρτι; Πώς μπαίνουν αυτά τα άτομα; Πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πολεμοφόδια μέσα στα Πανεπιστήμια», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΑΥΘ.

Ερωτηθείς για την έναρξη των επεισοδίων ο κ. Τσαϊρίδης επισήμανε πως εκατοντάδες άτομα βγήκαν τα ξημερώματα μέσα από τους χώρους του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες ήταν σε επιφυλακή καθώς γνώριζαν για το πάρτι και είχαν προετοιμαστεί γι' αυτό. «Στη συνέχεια στήθηκε μια άκρως πετυχημένη επιχείρηση όπου οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός (σ.σ. του campus) και προχώρησαν στην προσαγωγή 309 ατόμων».

ΕΑΥΘ: «Η υποδειγματική επιχείρηση κατέρριψε τους μύθους δεκαετιών»

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης «συγχαίρει όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εντός του ΑΠΘ λόγω των σοβαρών επεισοδίων που ξέσπασαν από εκατοντάδες ταραξίες που βρίσκονταν εντός αυτού λόγω «πάρτυ», και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό με εγκαύματα ενός αστυνομικού και την καταστροφή περιουσιών πολλών συμπολιτών μας». Παράλληλα, εκφράζει την αγανάκτησή και τον αποτροπιασμό της «για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτυ εντός των πανεπιστημιακών χώρων» υπογραμμίζοντας πως «ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

Συγκεκριμένα, η ΕΑΥΘ αναφέρει: «Οφείλουμε να συγχαρούμε την Ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών.

Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις.

Τέλος, οφείλουμε να εκφράσουμε την αγανάκτηση μας και τον αποτροπιασμό μας για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτυ εντός των πανεπιστημιακών χώρων.

Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη.

Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις.

Τέλος ευχόμαστε περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό μας».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΑΠΘ αναφέρονται τα εξής:

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».