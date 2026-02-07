Πόλεμος στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ έχουν δώσει στην Ουκρανία και τη Ρωσία προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να καταλήξουν σε συμφωνία που θα τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές ανάγκασαν τα πυρηνικά εργοστάσια να μειώσουν την παραγωγή τους το Σάββατο.

Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές για να την τηρήσουν, πρόσθεσε.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν στις δύο πλευρές να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση στις δύο πλευρές ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Και λένε ότι θέλουν να έχουν κάνει τα πάντα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο. Και θέλουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα γεγονότα», είπε.

Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν να πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ για πρώτη φορά, πιθανώς στο Μαϊάμι, είπε ο Ζελένσκι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», πρόσθεσε, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία παρουσίασε στις ΗΠΑ μια οικονομική πρόταση ύψους 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων — την οποία ονόμασε «πακέτο Ντμίτριεφ» από το όνομα του Ρώσου απεσταλμένου Κιρίλ Ντμίτριεφ. Οι διμερείς οικονομικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ αποτελούν μέρος της ευρύτερης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Οι ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας συνεχίστηκαν με περισσότερα από 400 drones και περίπου 40 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X. Στους στόχους περιλαμβάνονταν το ενεργειακό δίκτυο, οι εγκαταστάσεις παραγωγής και τα δίκτυα διανομής.

Η Ukrenergo, η κρατική εταιρεία μεταφοράς ενέργειας, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν η δεύτερη μαζική επίθεση κατά των ενεργειακών υποδομών από την αρχή του έτους, αναγκάζοντας τους πυρηνικούς σταθμούς να μειώσουν την παραγωγή τους. Οκτώ εγκαταστάσεις σε οκτώ περιοχές δέχθηκαν επίθεση, ανέφερε σε δήλωση.

«Ως αποτέλεσμα των πυραυλικών επιθέσεων σε βασικούς υποσταθμούς υψηλής τάσης που εξασφάλιζαν την παραγωγή των πυρηνικών μονάδων, όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί στα εδάφη που βρίσκονται υπό έλεγχο αναγκάστηκαν να μειώσουν το φορτίο τους», ανέφερε.

Ανέφερε ότι το έλλειμμα ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα έχει αυξηθεί «σημαντικά» ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, αναγκάζοντας την παράταση των ωριαίων διακοπών ρεύματος σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας.

Η τελευταία προθεσμία ακολουθεί τις τριμερείς συνομιλίες που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, οι οποίες δεν οδήγησαν σε καμία σημαντική πρόοδο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές επιμένουν σε αμοιβαία αποκλειόμενες απαιτήσεις. Η Ρωσία πιέζει την Ουκρανία να αποσυρθεί από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, όπου οι μάχες παραμένουν έντονες — μια προϋπόθεση που το Κίεβο δηλώνει ότι δεν θα δεχτεί ποτέ.

«Τα δύσκολα ζητήματα παρέμειναν δύσκολα. Η Ουκρανία επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη θέση της στο ζήτημα του Ντονμπάς. «Παραμένουμε στη θέση μας» είναι το πιο δίκαιο και αξιόπιστο μοντέλο για κατάπαυση του πυρός σήμερα, κατά τη γνώμη μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. Επανέλαβε ότι τα πιο δύσκολα θέματα θα συζητηθούν σε τριμερή συνάντηση μεταξύ των ηγετών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν επιτεύχθηκε κοινή βάση για τη διαχείριση του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, και εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ να μετατραπεί η περιοχή του Ντονμπάς σε ελεύθερη οικονομική ζώνη ως συμβιβαστική λύση.

«Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί όταν συζητήσαμε για μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, είχαμε διαφορετικές απόψεις», είπε.

Ανέφερε ότι στον τελευταίο γύρο των συνομιλιών οι διαπραγματευτές συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται τεχνικά η κατάπαυση του πυρός. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι θα διαδραματίσουν ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Οι επαναλαμβανόμενες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες έχουν επικεντρωθεί στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και διαταράσσοντας την παροχή θέρμανσης και νερού στις οικογένειες κατά τη διάρκεια ενός σκληρού χειμώνα, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ξανά κατάπαυση του πυρός με απαγόρευση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια τέτοια παύση αν η Ρωσία δεσμευτεί, είπε, αλλά σημείωσε ότι όταν η Μόσχα συμφώνησε προηγουμένως σε μια παύση μιας εβδομάδας που πρότειναν οι ΗΠΑ, αυτή παραβιάστηκε μετά από μόλις τέσσερις ημέρες.

Για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει εδώ και μήνες τα μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας μεγάλης έκτασης διακοπές της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και της θέρμανσης, ενώ η χώρα διέρχεται έναν ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα.

Νέα επίθεση πραγματοποιήθηκε την περασμένη νύκτα με 408 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 39 πυραύλους, από τους οποίους καταρρίφθηκαν αντίστοιχα 382 και 24, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Το υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «σημαντικές ζημιές» που προκλήθηκαν κυρίως στους ενεργειακούς υποσταθμούς και ανακοίνωσε πως κατά συνέπεια «οι πυρηνικοί σταθμοί υποχρεώθηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους» και «έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκαν στις περισσότερες από τις περιφέρειες της Ουκρανίας».

Η ιδιωτική ηλεκτρική εταιρεία DTEK ανακοίνωσε επίσης «σημαντικές ζημιές στους εξοπλισμούς των θερμικών σταθμών ενέργειας», επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για την «δέκατη μαζική επίθεση» εναντίον των εγκαταστάσεων αυτών από τον Οκτώβριο 2025.

«Η Ουκρανία επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη θέση της σχετικά με το Ντονμπάς. Παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας», δήλωσε ακόμη ο Ζελένσκι. Η Ρωσία έχει καταστήσει βασικό σημείο διαπραγμάτευσης τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τις οποίες οι δυνάμεις της δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν πλήρως στις μάχες που ξεκίνησαν το 2014.

Υποδεχόμενος σήμερα στο Κίεβο τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, ο Ζελένσκι ζήτησε «αντιαεροπορική άμυνα, στρατιωτικά αεροπλάνα και κοινές προσπάθειες» εκ μέρους των Ευρωπαίων.

Τα ρωσικά πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων άφησαν κατά διαστήματα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση για ώρες, σε θερμοκρασίες 5 βαθμών Κελσίου υπό το μηδέν το πρωί στην πρωτεύουσα, οι οποίες αναμένεται το σαββατοκύριακο να πέσουν ακόμη περισσότερο για να φθάσουν τη Δευτέρα ως τους 20 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σήμερα επίσης ότι η διαπραγματευτική του ομάδα παρείχε ενημέρωση μετά τις συναντήσεις αυτής της εβδομάδας με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με έμφαση στις πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο. «Η Ουκρανία χρειάζεται αποτελέσματα, και ένα από τα πιο σημαντικά θεμέλια για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης είναι οι αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε μέσω X. «Η Ουκρανία δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να τον τερματίσει».

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία θα κρατήσει τους Ευρωπαίους συμμάχους «ενημερωμένους για την πορεία των διαπραγματεύσεων». Η δήλωσή του αυτή ήρθε την ώρα που μερικοί ακόμη δυτικοί αξιωματούχοι — μεταξύ των οποίων ένας Γάλλος διπλωμάτης και ο πρόεδρος του ΟΑΣΕ με έδρα τη Βιέννη — ταξίδεψαν στη Μόσχα.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι διαπραγματευτικές ομάδες Ουκρανίας και Ρωσίας σχεδιάζουν να συναντηθούν στις ΗΠΑ, πιθανότατα σε μια εβδομάδα στο Μαϊάμι, καθώς ο Τραμπ ελπίζει σε μια νίκη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του φθινοπώρου του 2026. «Οι εκλογές είναι σίγουρα πιο σημαντικές για αυτούς. Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ηγέτης της Ουκρανίας εξέφρασε την ανησυχία του ότι, υπό αυτή την επιταγή, ο Τραμπ θα μπορούσε να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία, αφήνοντας την Ουκρανία εκτός των διαπραγματεύσεων για το δικό της καθεστώς.