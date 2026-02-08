Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ξεκίνησε στα πρώτα χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας ως απάντηση σε σοβαρές αμυντικές αδυναμίες όπως επισημαίνει η Wall Street Journal σε ανάλυσή της. Σήμερα, το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε βαθμό τέτοιο ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιούνιο, η Τεχεράνη εκτόξευσε περίπου 500 πυραύλους κατά πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ, χωρίς όμως να προκαλέσει σημαντική στρατηγική ζημιά. Παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ κατέστρεψε πυραυλικές εγκαταστάσεις και αποθήκες κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, το καθεστώς βγήκε από τη σκληρή σύγκρουση με μεγάλο μέρος του οπλοστασίου του ανέπαφο.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το Ιράν κατάφερε να μάθει πώς να παρακάμπτει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ισραηλινές και αμερικανικές αεράμυνες όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος.

Η Τεχεράνη απειλεί να εκτοξεύσει ξανά πυραύλους σε ευρύτερο φάσμα στόχων στην περιοχή εάν ο Τραμπ διατάξει επίθεση. Αυτό αυξάνει την πίεση για τον Λευκό Οίκο, καθώς ανησυχεί για την ικανότητα του Ιράν να πλήξει το Ισραήλ, τις αμερικανικές δυνάμεις και φιλικές αραβικές χώρες στον Περσικό Κόλπο και σε ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ της WSJ, η Τεχεράνη διαθέτει ακόμη περίπου 2.000 μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν σε ολόκληρη την περιοχή. Επιπλέον, έχει σημαντικά αποθέματα βραχείας εμβέλειας πυραύλων ικανών να πλήξουν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο και πλοία στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και πυραύλους κρουζ κατά πλοίων.

«Με την απουσία αξιόλογης αεροπορίας και αεράμυνας, και με τους συμμάχους και τις πυρηνικές δυνατότητες να έχουν υποστεί πλήγματα, οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά της αποτροπής του Ιράν», δήλωσε ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλέμπλου, ανώτερος διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Foundation for Defense of Democracies. «Είναι σαν ένας ελβετικός σουγιάς για το καθεστώς που χρησιμοποιείται για εκφοβισμό, άμυνα και τιμωρία ταυτόχρονα.