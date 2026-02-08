Jerusalem Post, CNN

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πρόσφατα στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή και ότι η Ιερουσαλήμ είναι έτοιμη να δράσει μονομερώς, αν χρειαστεί. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για κάθε σενάριο στη Μέση Ανατολή, όπως έδειξε το Σάββατο η επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιν Γουίτκοφ, στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, οι προθέσεις του Ισραήλ να αποδομήσει τις πυραυλικές δυνατότητες και την υποδομή παραγωγής του Ιράν μεταφέρθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε συζητήσεις κλιμακίων υψηλού επιπέδου. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι περιέγραψαν επιχειρησιακά σχέδια για την αποδυνάμωση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής.

«Ενημερώσαμε τους Αμερικανούς ότι θα επιτεθούμε μόνοι μας αν το Ιράν ξεπεράσει το όριο που έχουμε θέσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει φτάσει ακόμη σε αυτό το όριο, αλλά παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σε εγρήγορση οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με το CNN, ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, επισκέφθηκαν το αεροπλανοφόρο που αποτελεί μέρος της «αρμάδας» του Lincoln Carrier Strike Group, που πλέει στην περιοχή.

Η επίσκεψη αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι, ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις μετά την έντονη κλιμάκωση των εντάσεων φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή. Η παρουσία αυτή έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ εξέταζε επιλογές για επίθεση κατά του Ιράν, αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι έχει ληφθεί απόφαση για την προώθηση των επιλογών που εξετάστηκαν.

Ο Γουίτκοφ έγραψε στο X μετά την επίσκεψη ότι αυτός, ο Κούσνερ και ο Κούπερ «συναντήθηκαν με τους γενναίους ναύτες και πεζοναύτες του USS Abraham Lincoln, της ομάδας κρούσης του και του Carrier Air Wing 9, οι οποίοι μας προστατεύουν και υποστηρίζουν το μήνυμα ειρήνης μέσω της δύναμης του Προέδρου Τραμπ».



«Ευχαριστήσαμε τους ναύτες και τους πεζοναύτες, παρακολουθήσαμε ζωντανές πτητικές επιχειρήσεις και μιλήσαμε με τον πιλότο που κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο χωρίς σαφή πρόθεση» ανέφερε ο συνεργάτης του Τραμπ.

«Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό των ανδρών και των γυναικών που υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας, αποτρέπουν τους εχθρούς μας και δείχνουν στον κόσμο την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα των Αμερικανών, που βρίσκονται σε επιφυλακή κάθε μέρα» συμπλήρωσε.

Με βάση το Σαν Ντιέγκο, το USS Abraham Lincoln αναχώρησε για αποστολή τον Νοέμβριο και επιχειρούσε στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού πριν φτάσει στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο, καθώς ο Τραμπ ενέτεινε τις απειλές εναντίον του Ιράν για την καταστολή των εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, συνοδεύουν τα αντιτορπιλικά USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance και USS Michael Murphyκαι περισσότερα από 60 αεροσκάφη. «Η ομάδα κρούσης επιχειρεί στην περιοχή ευθύνης του CENTCOM για την υποστήριξη της θαλάσσιας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή», προσθέτει η CENTCOM.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Παρασκευή (6/2), λίγο μετά το τέλος των συνομιλιών στο Ομάν, η CENTCOM δημοσίευσε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο συνόδευαν δύο πολεμικά πλοία ανεφοδιασμού και δύο σκάφη της Αμερικανικής Ακτοφυλακής που έπλεαν στην Αραβική Θάλασσα, ενώ από αέρος συνέδραμαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. «Ειρήνη μέσω δύναμης!», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ελπίζει να ξαναρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τις «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης και προειδοποιώντας για οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. Οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν την πρώτη σειρά έμμεσων συνομιλιών στο Ομάν την Παρασκευή, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ να τις χαρακτηρίζει «καλή αρχή», ενώ και ο Ντόναλντ Τραμπ τις περιέγραψε τις συνομιλίες ως «πολύ καλές».