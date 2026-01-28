Τεχνητή Νοημοσύνη: Κίνδυνος τσουνάμι στις αγορές αν ξεμείνει από ρευστότητα η OpenAI

Η OpenAI, η δημιουργός του ChatGPT είναι η πολυτιμότερη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο,

με τεράστιες επενδύσεις. Μόνο τους τελευταίους μήνες ανακοίνωσε σχέδια για επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε κέντρα δεδομένων και συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με αρκετούς κατασκευαστές τσιπ.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί εντατικά πόρους του σήμερα προκειμένου να μας προσφέρει ένα μέλλον που σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, Sam Altman, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δώσει όλες τις απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, οι περιορισμένοι πόροι και ο καρκίνος, ενώ θα εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση και την απελευθέρωση των ανθρώπων από την εργασία, καθώς θα δημιουργήσει «παγκόσμιο πλούτο».

Μέσα από αυτό το πρίσμα, ο Altman ισχυρίζεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη σύντομα θα είναι μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας «στο ίδιο επίπεδο με την ηλεκτρική ενέργεια, το καθαρό νερό ή τα τρόφιμα».

Η OpenAI έχει ήδη εισβάλλει σε πολλούς κλάδους από το ηλεκτρονικό εμπόριο, την υγειονομική περίθαλψη εως την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθεί να μετατρέψει το ChatGPT στη νέα προεπιλεγμένη αρχική σελίδα για εκατομμύρια ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Guardian, ήδη ένα μεγάλο μέρος της αμερικανικής οικονομίας βασίζεται πλέον στην επιτυχία του οράματός του Altman.

Όμως οι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτού του οράματος είναι τεράστιοι, καθώς η εταιρεία επεκτείνει τις υποδομές και τις δαπάνες της συνεχώς. Μόνο τα κέντρα δεδομένων αναμένεται να χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια από ολόκληρες ευρωπαϊκές χώρες!

Επομένως οι ανάγκες χρηματοδότησης της εταιρείας παραμένουν γιγάντιες, ενώ την ίδια στιγμή η αυτοκρατορία της OpenAI δέχεται μεγάλο ανταγωνισμό, κάτι που περιορίζει προφανώς τα έσοδα.

Το αντίπαλο chatbot Gemini AI της Google για παράδειγμα προχωρά αρκετά γρήγορα.

Οι συμφωνίες κυκλικής χρηματοδότησης με συνεργάτες δεν έχουν καθησυχάσει τις ανησυχίες των αναλυτών, πόσο μάλλον από τη στιγμή που η OpenAI «καίει» δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και απέχει χρόνια από το να γίνει κερδοφόρα.

Πρόσφατα δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου ενστερνίζονται την άποψη ότι η εταιρεία κινδυνεύει να εξαντλήσει τα μετρητά της μέχρι το μέσο του 2027, αν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός δαπανών και τα έσοδα δεν αρχίσουν να ανεβαίνουν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ή έστω η εταιρεία δεν συνεχίσει να εξασφαλίζει μεγάλη χρηματοδότηση.

Οι New York Times μάλιστα πρόσφατα έγραψαν ότι ο δημιουργός του ChatGPT κινδυνεύει να ξεμείνει από ρευστό μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που βασίζεται σε εσωτερικά έγγραφα, η OpenAI μπορεί να καταγράψει ζημία περίπου 14 -17 δισ. δολαρίων το 2026, ενώ «έκαψε» πάνω από 8 δισ. δολάρια το 2025.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο στα επόμενα χρόνια, καθώς σε αρκετές αναφορές από αναλυτές - που βασίζονται όμως σε εσωτερικά projections -η OpenAI αναμένεται να «κάψει» περίπου 35 δισ. δολάρια το 2027 και 45 δισ. δολάρια το 2028.

Άλλη πηγή μάλιστα αναφέρει ότι οι λειτουργικές ζημίες θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου 74 δισ. το 2028.

Οι εκτιμήσεις αυτές είναι υπερτετραπλάσιες σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις, γεγονός που δείχνει πόσο ραγδαία αυξάνεται το κόστος λειτουργίας της εταιρείας.

Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που η OpenAI φαίνεται να είναι διατεθειμμένη να προχωρήσει σε πιο επιθετικές εμπορικές κινήσεις. Ο Altman ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η OpenAI θα ξεκινήσει δοκιμές διαφημίσεων στο ChatGPT, αρχικά στις δωρεάν εκδόσεις και στο νέο πακέτο ChatGPT Go με κόστος 8 δολάρια τον μήνα.

Όπως ξεκαθάρισε, οι απαντήσεις του ChatGPT δεν θα επηρεάζονται από διαφημιστικό περιεχόμενο, οι διαφημίσεις θα είναι ξεκάθαρα διαχωρισμένες και ευδιάκριτες, οι συνομιλίες των χρηστών δεν θα είναι ορατές στους διαφημιζόμενους, ενώ οι συνδρομητές των πακέτων Pro, Business και Enterprise, καθώς και τα παιδιά δεν θα βλέπουν καθόλου διαφημίσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η OpenAI θα προσπαθήσει να κάνει τις διαφημίσεις «χρήσιμες» και όχι ενοχλητικές.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα δεχτούμε χρήματα για να επηρεάσουμε τις απαντήσεις του ChatGPT και διατηρούμε την ιδιωτικότητα των χρηστών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αltman, προσθέτοντας ότι πολλοί χρήστες θέλουν πρόσβαση στην AI χωρίς να πληρώνουν, κάτι που καθιστά αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο αναγκαίο.

Θα αποδειχθεί αυτή η στρατηγική αρκετή για να κρατήσει την OpenAI «ζωντανή» μέχρι να ολοκληρώσει τις τεράστιες δαπάνες της και να καταστεί κερδοφόρα;

Ή μήπως καλό είναι να επισπευθεί η είσοδος της εταιρείας στο χρηματιστήριο; Σύμφωνα με αναφορές η ΟpenAI ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο προς τα τέλη του 2026 με αποτίμηση έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, σε μία από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές στην ιστορία.

Βέβαια μετά την είσοδο της εταιρείας στις δημόσιες αγορές, οι απαιτήσεις για τις οικονομικές της επιδόσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο θα είναι τεράστιες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το volatility της μετοχής και όχι μόνο, καθώς πολλές φορές τα αδύναμα αποτελέσματα μιας εταιρείας συμπαρασύρουν όλον τον κλάδο.

Πόσο μάλλον αν αυτή η εταιρεία έχει υπογράψει συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων με τα μεγαλύτερα ονόματα του τεχνολογικού κλάδου.

Γιατί η πορεία της OpenAI αφορά όλο το οικοσύστημα της ΑΙ

Η OpenAI έχει σημαντικές οικονομικές σχέσεις με μεγάλες εισηγμένες εταιρείες καθώς έχει υπογράψει μαζί τους συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Microsoft για παράδειγμα είναι ο μακροχρόνιος μεγαλύτερος στρατηγικός εταίρος και επενδυτής της OpenAI, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 13 δισ. δολάρια από το 2019 έως σήμερα.

Αν όμως αθροίσει κανείς τις κατά καιρούς δεσμεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών, θα δει ότι οι υποσχόμενες χρηματοδοτήσεις-δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια αγγίζουν πολύ μεγαλύτερα νούμερα.

Η Οracle είναι άλλη μια εταιρεία που έχει στενή σχέση με την OpenAI και μάλιστα έχει βασίσει το guidance των επόμενων ετών στις συμφωνίες της με την OpenAI.

Πριν λίγους μήνες η OpenAI προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες cloud συμβάσεις στην ιστορία: Αγορά υπολογιστικής ισχύος από την Oracle αξίας πέριξ των 300 δισ. δολαρίων από το 2027 και για πέντε έτη.

Τον Νοέμβριο του 2025 η ΟpenAI υπέγραψε 7ετές συμβόλαιο cloud με την Amazon αξίας 38 δισ. δολαρίων για υπολογιστική ισχύ που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και εκπαίδευση μοντέλων AI.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για πιθανές πρόσθετες επενδύσεις εως και 10 δισ. δολαρίων.

Η CoreWeave έχει επίσης υπογράψει με την OpenAI συμβόλαια cloud computing ύψους 22,4 δισ. δολαρίων, ενώ και η AMD έχει συμβόλαια για προμήθειες chip και υποδομών AI, πέριξ των 60 δισ .δολαρίων.

Αλλά και η Nvidia σκοπεύει να επενδύσει έως 100 δισ.,στην OpenAI με αναμενόμενη αγορά από την πλευρά της τελευταίας εκατομμυρίων chip.

H Broadcom επίσης υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2025 πολυετή συμφωνία με την OpenAI για συνεργασία στον τομέα των εξατομικευμένων τσιπ και του δικτυακού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OpenAI θα σχεδιάσει το υλικό και θα συνεργαστεί με την Broadcom για την ανάπτυξή του, προκειμένου να προστεθεί χωρητικότητα 10 γιγαβάτ στο κέντρο δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είναι εύλογο το ερώτημα λοιπόν: Δεδομένου ότι διανύουμε μια χρηματιστηριακή εποχή πολύ υψηλής προεξόφλησης, που έχει εξαιρετικά «τεντώσει» τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού τομέα, τι θα γίνει αν οι παραπάνω δεσμεύσεις/συμφωνίες δεν μπορέσουν να υλοποιηθούν από την ΟpenAI;

Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο η πρόσβαση της ΟpenAI σε απρόσκοπτη χρηματοδότηση και το πέρασμα σε μια στοιχειώδη έστω κερδοφορία έχουν τεράστια σημασία για όλο το σύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Aγώνας δρόμου από τον Altman

O Altman με δηλώσεις του στο παρελθόν έχει δείξει ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες των επενδυτών ότι προς το παρόν αν και γιγάντιες οι επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, έχουν ασαφές αποτέλεσμα. Ωστόσο, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η κλιμάκωση υπολογιστικής ισχύος και η κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων είναι απαραίτητες ενέργειες για την εταιρεία, προκειμένου να καταφέρει να δημιουργήσει έσοδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων έως το 2030.

Μέχρι τότε, ο Altman σε μια μακροσκελή ανάρτηση του στο X τον Νοέμβριο, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ζητήσει κρατικά υποστηρικτικά μέτρα για τις επενδύσεις της εταιρείας. Η αντίδραση όμως των αναλυτών τον ανάγκασε να ανατρέψει αυτή τη δήλωση, παρά το γεγονός ότι η OpenAI τυγχάνει θερμής υποδοχής από την κυβέρνηση Τραμπ.

Βλέπετε, οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου να κερδίσει τον τεχνολογικό αγώνα με την Κίνα οδήγησαν την κυβέρνηση να υιοθετήσει την OpenAI, ενώ το Υπουργείο Άμυνας ανέθεσε τον Ιούνιο στην εταιρεία συμβόλαιο 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης για «πολεμικές και εταιρικές εφαρμογές».

Παράλληλα ο Altman προχωράει σε μια σειρά επενδύσεων που με τη σειρά τους θα υποστηρίξουν τον κύκλο εργασιών στην OpenAI.

Για παράδειγμα, ο Altman στηρίζει οικονομικά την νεοσύστατη εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Helion, η οποία τον Ιούλιο ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει την κατασκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική σύντηξη που προορίζεται να τροφοδοτήσει τα τεράστια κέντρα δεδομένων της Microsoft. Αν και η τεχνολογία σύντηξης που πιθανώς θα τροφοδοτήσει τον σταθμό είναι ακόμα υπό ανάπτυξη, εντούτοις πρόκειται για ένα εμβληματικό επιχειρηματικό σχέδιο.

Πιθανή είναι η συνεργασία της OpenAI στο μέλλον και με την εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Oklo, της οποίας σύμβουλος ήταν μέχρι τον Απρίλιο του περασμένου έτους ο Altman.

O CEO της OpenAI προσπαθεί να χτίσει γέφυρες και με εταιρείες βιοτεχνολογίας. Μία από τις επενδύσεις του είναι η Retro Biosciences, μια νεοσύστατη επιχείρηση μακροζωίας στην οποία έχει επενδύσει 180 εκατομμύρια δολάρια και η οποία στοχεύει να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές φέτος σε ένα χάπι με αντιγηραντικές επιδράσεις στον εγκέφαλο.

Ο Altman συμμετέχει επίσης στη Merge Labs, τον αντίπαλο της Neuralink του Elon Mask, η οποία συγκέντρωσε χρηματοδότηση 252 εκατομμυρίων δολαρίων και ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την OpenAI.

Άλλη μια επένδυση του Αltman είναι στη Tools for Humanity, που φιλοδοξεί να σαρώσει τα μάτια ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων χρησιμοποιώντας μια συσκευή βιομετρικής συλλογής που ονομάζεται «orb». Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την επαλήθευση της ανθρώπινης ταυτότητας στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το Business Insider, η Tools for Humanity μέχρι στιγμής έχει σαρώσει περίπου 17,5 εκατομμύρια ανθρώπους και είναι άλλη μια μελλοντική συνεργάτης της OpenAI.

