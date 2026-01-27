Να τους πάρεις στα σοβαρά ή στην πλάκα;

Ο αλβανικής καταγωγής Ρούτσι, αν κατάλαβα καλά, κάλεσε τις μάζες σε γενική απεργία στις 27 και 28 Φεβρουαρίου για να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Θέλει να πετύχει εκεί που απέτυχε η μάνα των Τεμπών μαζί με τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Άλλος ένας λαϊκός ηγέτης βγαλμένος μέσα από την απεργία πείνας που δεν δικαιώθηκε. Γιατί δεν δικαιώθηκε; Διότι ο απεργός στην πορεία, όταν ικανοποιήθηκε το αίτημά του, το ξέχασε. Τώρα ηγείται της λαϊκής εξέγερσης. Θα μου πείτε πως από τη στιγμή που η Νέα Αριστερά δεν μπορεί να σηκώσει αυτή το βάρος του αγώνα της ανατροπής Μητσοτάκη και ο Δούκας των Αθηνών θέλει πρώτα να ανατρέψει τον Ανδρουλάκη, κάποιος πρέπει να ξεσηκώσει τα πλήθη. Και ο Ρούτσι μπαίνει μπροστά.

Οφείλω να ομολογήσω πως με έθλιψε το κλίμα που επικράτησε στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς. Ενώ ήταν έτοιμοι να σαλτάρουν στην εξουσία, μετά την πανηγυρική δικαίωση της φλοτίλα, αίφνης παρουσιάστηκε ρήξη στις σχέσεις Χαρίτση - Σακελλαρίδη. Το Χρηματιστήριο άρχισε να καταρρέει, οι πρεσβείες σήμαναν συναγερμό, ενώ ένας παλιός σύντροφος μου είπε εμπιστευτικά πως δεν είναι τυχαίο ότι οι ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τελικά, πληροφορήθηκα πως την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε η σύγκρουση των δύο αντρών με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων. Όμως το ερώτημα παραμένει: πώς θα πάει μπροστά το επαναστατικό κίνημα με μια Νέα Αριστερά στα πρόθυρα της διάσπασης;

Μετά τις εκλογές του 2023 είχα γράψει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα γνωρίζει από εδώ και μπρος αλλεπάλληλες διασπάσεις και θα φτάσει τελικά σε ένα οριακό σημείο, απ΄όπου η αναγνώρισή του θα γίνεται μέσω ενός μεγεθυντικού φακού. Σήμερα η Νέα Αριστερά ήδη κινείται στον χώρο των χορδών και των 12 διαστάσεων, ενώ οσονούπω προς εκεί βαδίζει και ο παραδοσιακός ΣΥΡΙΖΑ.

Άρα ο Ρούτσι είναι μια κάποια λύση για το λαϊκό κίνημα. Παραμερίζει τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και κηρύσσει μόνος του διήμερα γενική απεργία. Μάλιστα, από τη στιγμή που το αίτημα της απεργίας είναι η πτώση της χούντας Κούλη, τότε η απεργία μετατρέπεται αυτομάτως σε πολιτική απεργία. Ο Ρούτσι παραδίδει επαναστατικά μαθήματα σε ΠΑΜΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΓΕΣΑΣΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΣΥΔΑΣΕ και σε όλες τις ποδοσφαιρικές θύρες. Παίζει μπαλίτσα ο άνθρωπος.

Υποθέτω πως η αποκαλούμενη λαϊκή Δεξιά, δηλαδή η ρωσόφιλη Δεξιά, θα τον αγκαλιάσει. Είναι ο άνθρωπός της τώρα που η μάνα των Τεμπών πήρε έναν ολισθηρό δρόμο. Άρχισε να κάνει κι ερωτήσεις για τα ελληνοτουρκικά, ένα πεδίο που το λυμαίνεται μονοπωλιακά η λαϊκή Δεξιά. Ο Ρούτσι δεν έχει τέτοιες ανησυχίες για ευνόητους λόγους. Ίσως - σημειώστε το αυτό - να κάνει ακόμα μια απεργία πείνας εκεί κατά τις 20 Φεβρουαρίου ώστε η κορύφωσή της να συμπέσει με τη γενική πολιτική απεργία.

Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπήρχαν γελοίοι άνθρωποι και ανόητοι πολιτικοί, όλο αυτό το σκηνικό θα είχε τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης πλάκας. Όμως επειδή υπάρχουν γελοίοι άνθρωποι που τους εκπροσωπούν και οι ανάλογοι πολιτικοί, ας κρατούμε και μια πισινή.

Όπως είχα γράψει πριν από λίγο καιρό, στις επόμενες εκλογές θα αναμετρηθούν οι στοιχειωδώς σοβαροί με τους εντελώς γελοίους.