«Είναι η μητέρα όλων των συμφωνιών» δηλώνουν από κοινού στο Νέο Δελχί η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Μετά από διαπραγματεύσεις σχεδόν είκοσι ετών, το ευρωπαϊκό μπλοκ των «27» και η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο (έχει ξεπεράσει την Κίνα από το 2023, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ) κατέληξαν σε συμφωνία για να θεσπίσουν μία ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών για δύο δισεκατομμύρια καταναλωτές, που εκπροσωπούν το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Όπως αναφέρει η DW, αν η εμπορική συμφωνία Mercosur με τη Λατινική Αμερική σηματοδοτεί μία ενισχυμένη εξωστρέφεια της ΕΕ και μία προσπάθεια να αναζητηθούν εναλλακτικοί δίαυλοι στην παραδοσιακή εμπορική συνεργασία με τις ΗΠΑ, η συμφωνία με την Ινδία είναι το αποκορύφωμα αυτής της εξωστρέφειας. Και αυτό σε μία συγκυρία που η υπόθεση Mercosur παραπέμπεται ξανά στις καλένδες, μετά την πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Με τη συμφωνία μάλλον απομακρύνονται και τα σενάρια για συμμετοχή της Ινδίας σε ένα αντι-δυτικό μέτωπο με πρωταγωνιστή την Κίνα ή τη Ρωσία.

Τεράστιες προσδοκίες στις εξαγωγές

Ήδη δραστηριοποιούνται στην Ινδία περίπου 6.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν μεγάλα περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά. Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κατέχει σήμερα μόλις το 4% της τοπικής αγοράς οχημάτων.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι με τη νέα συμφωνία ο συνολικός όγκος των ευρωπαϊκών εξαγωγών μπορεί να διπλασιαστεί μέχρι το 2032. Ενδεικτικά: Οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μειώνονται από 110% στο 10%, στο κρασί από 150% στο 20%, ενώ προϊόντα όπως το ελαιόλαδο ή τα ζυμαρικά θα εισάγονται στην Ινδία χωρίς δασμούς. Ασφαλώς, αντίστοιχη προνομιακή πρόσβαση θα απολαμβάνουν τα ινδικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Εκτιμάται ότι για τους Ινδούς τα οικονομικά οφέλη θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στους κλάδους της υφαντουργίας, της φαρμακοβιομηχανίας και της χαλυβουργίας.

Από εκεί και πέρα, η ευτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων με την Ινδία δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στην ίδια την ΕΕ να επισπεύσει τις διεργασίες για αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες σημαντικές ή αναδυόμενες οικονομίες. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο (και εκπροσωπώντας στη συγκεκριμένη περίσταση την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν, που απουσίαζε), η Ευρώπη συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις στην κατεύθυνση αυτή με χώρες όπως «η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη, η Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Θετικές αντιδράσεις για Ινδία

Σε αντίθεση με τη συμφωνία Mercosur, η εμπορική συμφωνία με την Ινδία δεν προκαλεί -μέχρι στιγμής, τουλάχιστον- έντονες αντιδράσεις και αγροτικές κινητοποιήσεις. Ίσως γιατί παραμένουν εκτός πλαισίου (και κατά συνέπεια θα εξακολουθούν να προστατεύονται με δασμούς) πολλά αγροτικά προϊόντα με ισχυρό λόμπι στο μπλοκ των «27», όπως το βόειο και το χοιρινό κρέας, η ζάχαρη και το ρύζι. «Οι εξαιρέσεις προστατεύουν πλήρως ευαίσθητους τομείς της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής» επισημαίνει η Κομισιόν.

Για «νέο κεφάλαιο» στην εμπορική πολιτική της Ευρώπης κάνει λόγο ο Γερμανός αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Αλλά και ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. των Γερμανών Πρασίνων Αντρέας Άουντρετς δηλώνει ότι η συμφωνία αυτή «είναι καλή για τις επιχειρήσεις και δημιουργεί θέσεις εργασίας στη Γερμανία». Άλλωστε, επισημαίνει, «η Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει νέες συμμαχίες, με δεδομένη την καταστροφική οργή του Ντόναλντ Τραμπ».