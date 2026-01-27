Μόντι για τη Συμφωνία Ινδίας – ΕΕ: Σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας, θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς

Με μία ανάρτηση γραμμένη στα ελληνικά σχολίασε την εμπορική συμφωνία της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Η σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών Ινδίας-ΕΕ σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στις σχέσεις μας. Ευχαριστώ όλους τους ηγέτες της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια για το εποικοδομητικό τους πνεύμα και τη δέσμευσή τους στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτή η συμφωνία θα εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς, θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους λαούς μας και θα ενισχύσει την εταιρική σχέση Ινδίας-Ευρώπης για ένα ευημερούν μέλλον».