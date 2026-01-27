Τι προμηνύει ο επενδυτικός «πυρετός» για χρυσό και ασημί

Είναι τόσο περίεργοι και ακραία κερδοσκοπικοί οι καιροί που ζούμε που ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός και το ασήμι εμφανίζουν πρωτοφανή μεταβλητότητα, ενώ παράλληλα οι μετοχές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ποντάρουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα ικανοποιητικά εταιρικά αποτελέσματα, την ώρα που αναμένουν νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed κατά τη διάρκεια του 2026. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αγοράζουν με μανία πολύτιμα μέταλλα, όχι μόνο γιατί πιστεύουν στο growth story τους αλλά και ως ασφαλιστική δικλείδα έναντι των πολύ σοβαρών κινδύνων που βλέπουν στον ορίζοντα.

Αυτά που συμβαίνουν στις παγκόσμιες αγορές με τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων δεν έχουν προηγούμενο και θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να παρομοιαστούν με τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στην Καλιφόρνια προκειμένου να «κυνηγήσουν» χρυσό και μαζί μία καλύτερη ζωή. Σε επίπεδο διακυμάνσεων μπορούν άνετα να συγκριθούν με την crypto mania των προηγούμενων ετών και τα ακραία σκαμπανεβάσματα των meme coins.

Ενδεικτικό των περίεργων καιρών είναι ότι οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι, αυτοί ακριβώς που θεωρητικά κινούν τα νήματα στις αγορές, εκτιμούσαν προς τα τέλη του 2025 πως μία ρεαλιστική πρόβλεψη για το ασήμι θα ήταν η άνοδος των τιμών στα 100 δολάρια μέσα στο 2026. Διαψεύδοντας του πάντες, το ασήμι σκαρφάλωσε χθες πάνω από τα 110 δολάρια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο πρώτος μήνας του έτους, αποδεικνύοντας ότι στην εποχή της απόλυτης ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα, είναι τα πολύτιμα μέταλλα αυτά που δίνουν «τρελές» αποδόσεις και όχι οι επενδύσεις ρίσκου όπως τα crypto.

Η ζήτηση για ασήμι στέλνει τις τιμές στα ύψη. Το «λευκό» μέταλλο κερδίζει 55% μέσα στο 2026, ενισχύεται κατά 135% στο τελευταίο τρίμηνο, ενώ τα κέρδη του μέσα στο δωδεκάμηνο ξεπερνούν το 260%. Μάλιστα, σύμφωνα με το Dow Jones, το ασήμι σημείωσε στις συναλλαγές της Δευτέρας την καλύτερη επίδοση από τις 19 Μαρτίου του μακρινού 1985. Απίστευτα πράγματα.

Από κοντά και ο χρυσός. Το δημοφιλέστερο ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές έχει ανέβει σε επίπεδα πάνω από τις πρόσφατες προβλέψεις των ειδικών για τις τιμές - στόχους στο τέλος του 2026. Κερδίζει 17% μέσα στο νέο έτος και 85% τον τελευταίο χρόνο, ξεπερνώντας χθες βράδυ το επίπεδο των 5.100 δολαρίων, που για αρκετούς οίκους ήταν το ανώτερο σημείο που θα έφτανε φέτος. Σημειώνεται επίσης ότι η φρενίτιδα επηρεάζει και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός, ο λευκόχρυσος κλπ.

Η αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων, οι μειώσεις των επιτοκίων, η αποδυνάμωση του δολαρίου και η ενίσχυση της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν το σκηνικό. Σε αυτά ήρθε να προστεθεί και το γεν και η προοπτική παρέμβασης από την Bank of Japan για τη στήριξη του ιαπωνικού νομίσματος, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, έως και παγκόσμιο sell-off, όπως συνέβη τον Αύγουστο του 2024. Χθες, πάντως, εξαιτίας των εξελίξεων ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε σε χαμηλό 4 μηνών.

Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα. Χρυσός και ασήμι έχουν γίνει… επενδυτική μόδα, που στην ουσία συνεπάγεται ακραία κερδοσκοπία, προσελκύοντας πλέον το ενδιαφέρον ακόμα και ερασιτεχνών επενδυτών, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες περιόδους άνθησης των crypto.

Αυτό υποδηλώνουν και τα στοιχεία του Dow Jones, βάσει των οποίων οι όγκοι συναλλαγών στα δημοφιλή ETFs και options αργύρου, αυξήθηκαν τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο πιο ενεργές μετοχές ολόκληρης της Wall κατά τη διάρκεια των συναλλαγών της Δευτέρας ήταν δύο ETFs συνδεδεμένα με το ασήμι, το ProShares UltraShort Silver ETF, με 800 εκατ. τεμάχια να αλλάζουν χέρια και το iShares Silver Trust, με πάνω από 377 εκατ. τεμάχια.

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι οι επενδυτές πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεχτικοί γιατί στους περίεργους καιρούς συμβαίνουν και τα πιο ακραία πράγματα. Μήπως βλέπουμε μία μεγάλη φούσκα να διογκώνεται στα πολύτιμα μέταλλα;

Διότι μπορεί η βιομηχανική ζήτηση, η νομισματική χαλάρωση και άλλοι παράγοντες να ενισχύουν τις προοπτικές για χρυσό και ασήμι, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες προειδοποιήσεις, όπως του Όλε Χάνσεν της Saxo Bank.

Ο αναλυτής δήλωσε στο Barron’s ότι οι μεγάλοι παίκτες στις ΗΠΑ αρχίζουν να κατοχυρώνουν κέρδη, που συνεπάγεται ότι η πρόσφατη φρενίτιδα οφείλεται μάλλον κυρίως σε μικροεπενδυτές της Δύσης και Κινέζους μεγαλοεπενδυτές. Σύμφωνα με το Commitment of Traders report της περασμένης Παρασκευής - που δείχνει τις θέσεις των επενδυτών - οι συνολικές θέσεις σε ETFs και futures του COMEX βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.