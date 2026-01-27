Γιατί βιάζεται η Τουρκία στο Αιγαίο

Η νέα NAVTEX της Τουρκίας συνιστά πρόκληση, καθώς ερμηνεύεται ως εργαλείο πολιτικής και γεωστρατηγικής αμφισβήτησης στο Αιγαίο.

Η Άγκυρα εκδίδει NAVTEX σε θαλάσσιες περιοχές όπου η αρμοδιότητα ανήκει στην Ελλάδα, επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα διοικητικής παρουσίας. Πρόκειται για έμμεση αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Μέσω της NAVTEX υπονοείται ότι οι συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες είναι «αμφισβητούμενες», ανοίγοντας παράθυρο αμφισβήτησης της υφαλοκρηπίδας, της ΑΟΖ, καθώς και των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης.

Η NAVTEX χρησιμοποιείται ως μέσο χαμηλής έντασης πίεσης: δεν προκαλεί άμεσο στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά διαβρώνει σταδιακά το status quo στο Αιγαίο.

Ενεργειακός αποκλεισμός

Όταν δεσμεύονται θαλάσσιες περιοχές για έρευνες ή ασκήσεις μεγάλης διάρκειας, μπλοκάρονται ενεργειακά έργα, καλώδια και διασυνδέσεις, καθώς και έρευνες τρίτων χωρών ή εταιρειών. Αυτό πλήττει άμεσα την ελληνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική.

Μήνυμα προς τρίτους

Η Τουρκία δεν απευθύνεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ΕΕ, σε ενεργειακούς παίκτες, καθώς και στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Το μήνυμα είναι σαφές: «χωρίς εμένα, τίποτα δεν κινείται στο Αιγαίο».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρονική συγκυρία της πρωτοβουλίας αυτής από την Άγκυρα.

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια NAVTEX αναγγέλθηκε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών για νέα θαλάσσια πάρκα και επέκταση των χωρικών υδάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ισραήλ, την επίσκεψη του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ στην Αθήνα και την έλευση της πρώτης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belh@ra στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η αναγγελία προηγείται της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα και εξελίξεων που αφορούν πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ για ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Οι εκτιμήσεις γεωπολιτικών αναλυτών συγκλίνουν στο ότι μια πιθανή ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και η αντικατάστασή του από ένα περισσότερο φιλοδυτικό σχήμα θα υποβάθμιζε σημαντικά τη γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας για τη Δύση.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης έχει υποβαθμίσει αισθητά τον ρόλο των Στενών του Ελλησπόντου στην επέκταση της δυτικής επιρροής στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον κάθετο ενεργειακό άξονα.

Όλα αυτά συνθέτουν έναν κόμβο στρατηγικών πιέσεων για την Άγκυρα.

Μια πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θα καθιστούσε το Αιγαίο ουσιαστικά ελληνική λίμνη, με καταστροφικές συνέπειες για την Τουρκία και την οικονομία της. Το 40–50% του ΑΕΠ της γείτονος παράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ενώ ένα ακόμη 10% προέρχεται από την περιοχή γύρω από τη Σμύρνη. Οι δίαυλοι επικοινωνίας αυτών των περιοχών με τον έξω κόσμο διέρχονται από το Αιγαίο.

Γίνεται έτσι προφανές γιατί η Τουρκία προτίμησε πρόσφατα να μείνει εκτός του προγράμματος SAFE, αντί να άρει το casus belli. Παράλληλα, οι επιτυχίες της στη Συρία είναι θέμα χρόνου να εξελιχθούν σε ανοιχτές πληγές, τόσο για την οικονομία όσο και για το ανθρώπινο στρατιωτικό δυναμικό της.

Η Τουρκία φαίνεται να επιδιώκει το κλείσιμο του δυτικού μετώπου μέσω κάποιας μορφής συμφωνίας που θα της επιτρέπει να «αναπνέει» στο Αιγαίο.

Από αυτή τη σκοπιά, η επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Άγκυρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Δημογραφικό - Ὁ ἐλέφας στὸ δωμάτιο εἶναι ...

... οἱ ἐπιδοτοὺμενες συντάξεις. Ἀληθεστάτη πρόφασις, ἀφανεστάτη δὲ λόγῳ. Ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ τον ἀναφέρετε στὸ σημερινό σας ἄρθρο. Εἶναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα άπὸ τὴν ἡδονοθηρία καὶ τὴν κτηνολατρεία. Καὶ μπορεῖ νὰ διορθωθῇ πολύ γρήγορα, μὲ ὁρισμὸ τῶν συντάξεων στὸ ἐπίπεδο τῶν συντάξεων τοῦ Ἰσραήλ.

Τὰ 'χει γράψει, συντόμως καὶ περιεκτικῶς, ἡ κα Ἀθηνᾶ Kακούρη άπὸ τὸ 2012 :

Μετὰ τιμῆς,

Γ. Γεωργάνας

[email protected]