Τα δολώματα της Μ. Καρυστιανού και του Π. Ρούτσι

Οι αρλούμπες που αράδιασε η κυρία Μαρία Καρυστιανού στο fb εγκαλώντας τον Πρωθυπουργό για την επικείμενη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν - εκτός από την προβληματική σχέση της με την ελληνική γλώσσα - επιβεβαιώνουν ότι με το δίχτυ του ψευδο- πατριωτισμού, θέλει να σαρώσει το βυθό της ελληνικής κοινωνίας.

Εκεί που συναντώνται, χωρίς ιδεολογικούς φραγμούς όσοι, «αν ήταν πρωθυπουργοί», θα επέκτειναν με ένα νόμο και ένα άρθρο τα χωρικά ύδατα, θα ανατίναζαν κάθε μέρα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο, θα κατακτούσαν την Πόλη τρεις ημερησίως. Θα αποκαθιστούσαν τις σχέσεις με τον Πούτιν και θα διαφέντευαν ολόκληρο τον κόσμο γιατί είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ. Ενδιαμέσως θα κρεμούσαν στην πλατεία Συντάγματος όλους τους προδότες πολιτικούς.

Η ανερμάτιστη ανάρτηση της Μ. Καρυστιανού με τις πομφόλυγες, προφανώς εντάσσεται στο branding του κόμματός της. Το φυτεμένο « Έλληνες Πολίτες», θυμίζει το «Ανεξάρτητοι Έλληνες» από την εποχή του αντισυστημισμού των μνημονίων. Η απαίτηση να πληροφορηθούν οι « Έλληνες Πολίτες» τα θέματα που θα συζητήσουν Μητσοτάκης - Ερντογάν για να εγκρίνουν ή όχι τη συνάντηση, είναι τόσο φαιδρή όσο την καθιστά η συλλογική ασχετοσύνη. Αλλά και τόσο επικίνδυνη καθώς εντάσσεται στη «λαοκρατία» που περιγράφει το ντουέτο Καρυστιανού - Γρατσία.

Στην πραγματικότητα η ανάρτηση στο FB έγινε για έναν και μόνο σκοπό: να «φυτέψει» στο δημόσιο λόγο τα περί «εθνικής προδοσίας». Χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να ερωτηθεί live η κυρία Καρυστιανού από κάποιον… κακόβουλο δημοσιογράφο σε ποιες άλλες περιπτώσεις πλην της Γροιλανδίας, φρονεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί η ειρήνη. ‘Η να ερωτηθεί π.χ γιατί το βαθύ θρησκευτικό και εθνικό της συναίσθημα δεν επαναστάτησε για την επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα- μέσω των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών - στον Οικουμενικό Πατριάρχη και μέσω αυτού, στον ελληνισμό της Πόλης που αγωνίζεται;

Προ δεκαημέρου, η πραγματική αρχηγός, η Μαρία πίσω από τη Μαρία, η γυναίκα που καθορίζει απολύτως τα του πολιτικού εγχειρήματος, σε τηλεοπτική συνέντευξη της, είχε εισαγάγει τη «νομική» έννοια της εσχάτης προδοσίας στα ελληνοτουρκικά. Η Μαρία Γρατσία που το εκστόμισε, δέχθηκε τα εύσημα του τηλεοπτικού δημοσιογράφου - που υπήρξε και υπουργός - και κατά την κρίση του ,έπραξε άριστα που το ξεκαθάρισε.

Με δεδομένο, ότι ακόμη και μετά τα αποκαλυπτήρια του εθνολαϊκισμού της, η Μ. Καρυστιανού συνομιλεί με τις αριστερές και κεντροαριστές συνειδήσεις - αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις – επιστρατεύτηκε ξανά από τον αριστερό ριζοσπαστισμό ο Πάνος Ρούτσι.

Υπό τη σκηνοθετική και άλλη καθοδήγηση του Πέτρου Κωνσταντίνου (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) ο κ. Ρούτσι εμφανίστηκε σε συναυλία στο Γκάζι, ως ο αρχάγγελος της ατζέντας της Αριστεράς. Να παλεύει να διαβάσει από το κινητό του ακατανόητα σε εκείνον πράγματα που του έγραψαν. Εμψυχώνοντας τους …διεθνιστές, αλληλέγγυους και απάτριδες « θα τους κατεβάσουμε ((σσ) εννοεί την κυβέρνηση) όλοι μαζί».

Πώς αντέχουν όλοι αυτοί «οι με τον άνθρωπο» να εκμεταλλεύονται με τέτοια απανθρωπιά έναν εμφανώς χειραγωγίσιμο – για λόγους προφανείς και λιγότερο προφανείς – γονιό; Ο οποίος δυστυχώς δεν διαθέτει την «πανοπλία» του ναρκισσισμού, της φιλοδοξίας και του οργανωμένου σχεδίου της κυρίας Καρυστιανού. Πως αντέχουν να τον ευτελίζουν εντελώς προκειμένου να αναχαιτίσουν την «δρεπανηφόρο» Μαρία την οποία ανάθρεψαν στον κόρφο τους και τώρα απειλεί να τους αρπάξει την πελατεία.