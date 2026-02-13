Οι χρηματαγορές θα στραγγίξουν από ρευστότητα

Οι τέσσερις εταιρείες hyperscaling, Meta, Alphabet, Microsoft και Αmazon, εκτίμησαν πρόσφατα κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου ότι οι κεφαλαιακές τους δαπάνες για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης θα ανέλθουν πέριξ των 700 δισ. δολαρίων. Τουτέστιν θα αυξήσουν τις κεφαλαιακές δαπάνες κατά περισσότερο από 60% από τα ιστορικά επίπεδα που έφτασαν το 2025.

Επενδύσεις ύψους 700 δισ. δολαρίων συνεπαγόνται όμως μεγάλη πτώση στις ελεύθερες ταμειακές ροές, ήτοι λιγότερη δημιουργία μετρητών βραχυπρόθεσμα και πιθανή ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών.

Ήδη οι τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται στην αγορά ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν την τεράστια επέκτασή τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ την ίδια στιγμή οι επαναγορές μετοχών συνεχίζονται με ρυθμούς ρεκόρ.

Όμως μήπως είναι θέμα χρόνου οι επενδυτές να αποχαιρετίσουν τα τεράστια προγράμματα επαναγοράς μετοχών, τα οποία στον S&P 500 ξεπέρασαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2025, με τις Apple, Alphabet, Meta και Nvidia να οδηγούν την κούρσα;

Αν και ως ένα σημείο θα παραμείνουν ενεργά καθότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις επαναγορές για να αντισταθμίσουν την αραίωση από τις παροχές μετοχών σε υπαλλήλους και να αυξήσουν τα κέρδη ανά μετοχή -EPS-εντούτοις είναι τέτοια τα ποσά των κεφαλαιουχικών δαπανών που νομοτελειακά θα επηρεάσει το ύψος τους.(σ.σ: Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα επηρεάζεται το FCF των τεχνολογικών κολοσσών μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Τα τεράστια προγράμματα επαναγοράς μετοχών λογικά θα σμιλευτούν λοιπόν, οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα γίνουν αρνητικές φέτος για πολλές εταιρείες προς χάρη των επενδυτικών αναγκών και οι εκδόσεις ομολόγων θα κορυφωθούν, όπως και οι κύκλοι χρηματοδότησης για εταιρείες όπως η OpenAI κ.α.

Αν προσθέσει κανείς στην εικόνα και τις αυξημένες εκδόσεις κρατικού χρέους προκειμένου να χρηματοδοτήσουν οι κυβερνήσεις τα ελλείμματά τους, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ρευστότητα θα αρχίσει να στραγγίζει....Aυτός ο φόβος είναι ακριβώς που έχει αλλάξει θεμελιωδώς την επενδυτική διάθεση και έχει ήδη οδηγήσει τις αγορές σε μεγάλη αύξηση της μεταβλητότητας.

Από την Αlphabet οι πρώτες μεγάλες εκδόσεις χρέους της χρονιάς

H Meta εξέδωσε ομόλογα ύψους 30 δισ. δολαρίων λίγο πριν εκπνεύσει το 2025. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη μη συνδεδεμένη με εξαγορά στην ιστορία έκδοση ομολόγου, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών της Μorgan Stanley, φέτος οι Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle θα δανειστούν συνολικά 400 δισ. δολάρια για να καλύψουν τις κεφαλαιακές δαπάνες -CapEx- για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτή την εβδομάδα η Alphabet έκανε το ντεμπούτο, αντλώντας πάνω από 31,5 δισ. δολάρια μέσω παγκόσμιας έκδοσης ομολόγων. Η έκδοση περιλάμβανε και ένα σπάνιο 100ετές ομόλογο -century bond- το πρώτο στον κλάδο της τεχνολογίας από το 1997.

Σημειωτέον ότι η Alphabet είναι μια εταιρεία αξίας 3.8 τρισ. δολαρίων με ετήσια ελεύθερη ταμειακή ροή άνω των 73 δισ. δολαρίων και 126 δισ. δολάρια σε μετρητά. Όμως μπροστά στις τεράστιες επενδύσεις φέτος ύψους 185 δισ. δολαρίων σε υποδομές ΑΙ προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρηση υποδομών cloud και τα μοντέλα Gemini, η ελεύθερη ταμειακή ροή της Alphabet θα μειωθεί κατακόρυφα σχεδόν κατά 90%, στα 8,2 δισ.δολάρια από 73,3 δισ. δολάρια το 2025.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία αναγκάζεται να στραφεί προς τις αγορές χρέους για να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερα χρήματα.

Τον Νοέμβριο πραγματοποίησε πώληση ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων και το μακροπρόθεσμο χρέος της τετραπλασιάστηκε το 2025 στα 46,5 δισ.δολάρια.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη η εταιρεία άντλησε άλλα 31,5 δισ. δολάρια από τις αγορές, συμπεριλαμβανομένου 100ετους ομολόγου, ένα ομόλογο που έχει νόημα για συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδρύματα ή κυβερνήσεις.(σ.σ: Η τελευταία αμερικανική εταιρεία που εξέδωσε αυτό το είδος χρέους ήταν η Motorola, το 1997).

Η αγορά φάνηκε περισσότερο από πρόθυμη να παραχωρήσει πίστωση στην Alphabet, δεδομένου ότι έχει καταστεί στην ουσία μονοπώλιο εγκεκριμένο από την κυβέρνηση. Βλέπετε, δικαστική απόφαση πέρσι έκρινε ότι παρόλο που η Google παραβίαζε την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, δεν χρειαζόταν να αλλάξει ριζικά το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Πιο συγκεκριμένα, η Alphabet στις 10 και 11 Φεβρουαρίου πραγματοποίησε μια ιστορική, μεγάλης κλίμακας έκδοση ομολόγων σε ΗΠΑ και Ευρώπη, συνολικού ύψους σχεδόν 31,5 δισεκατομμυρίων. Τη Δευτέρα, η Alphabet συγκέντρωσε στις ΗΠΑ 20 δισ. δολάρια μέσω πολυτμηματικής έκδοσης ομολόγων με λήξεις από το 2029 έως και το 2066, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 15 δισ. δολαρίων και με αποδόσεις οριακά υψηλότερες από τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ.

Την Τρίτη η εταιρεία άντλησε επιπλέον περίπου 11 δισ. δολάρια μέσω ομολόγων σε στερλίνες και ελβετικό φράγκο, συμπεριλαμβανομένης της σπάνιας έκδοσης 100ετούς ομολόγου ύψους 1 δισεκατομμυρίου λιρών, με κουπόνι 6,125%, η οποία υπερκαλύφθηκε σχεδόν 10 φορές. (σ.σ: Οι εκδόσεις στο ελβετικό φράγκο ήταν λήξης τριών, έξι, δέκα, δεκαπέντε και εικοσιπέντε ετών, ενώ η έκδοση σε στερλίνες αφορούσε ομόλογα με διάρκεια 3 έως 32 ετών, καθώς και το 100ετές ομόλογο).

Εν αναμονή και άλλων εκδόσεων-μαμούθ

Φέτος λοιπόν μαζί με τις αυξημένες εκδόσεις κρατικού χρέους προκειμένου να χρηματοδοτήσουν οι κυβερνήσεις τα ελλείμματά τους, θα έχουμε και αυξημένες εκδόσεις ιδιωτικού χρέους. Αυτό θα ρουφήξει ρευστότητα, μειώνοντας τη ταυτόχρονα από άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Η Amazon, η οποία την προηγούμενη Πέμπτη ανακοίνωσε ότι αναμένει να δαπανήσει 200 ​​δισ. δολάρια σε υποδομές ΑΙ, θα είναι πιθανότατα από τις επόμενες εταιρείες που θα προχωρήσει σε μεγάλη έκδοση χρέους. Φέτος αναμένεται να περάσει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές φέτος, με τη Morgan Stanley να υπολογίζει έλλειμμα 17 δισ. δολαρίων, ενώ οι αναλυτές της Bank of America προβλέπουν έλλειμμα 28 δισ.δολαρίων.

Σε κατάθεση άλλωστε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την προηγούμενη Παρασκευή, η Amazon ενημέρωσε τους επενδυτές ότι ενδέχεται να επιδιώξει να αυξήσει τα ίδια κεφάλαια και το χρέος της προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της.

Bάση του guidance που έδωσε επίσης την προηγούμενη εβδομάδα η Meta, η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης θα προχωρήσει σε κεφαλαιακές δαπάνες φέτος πέριξ των 135 δισ.δολαρίων, με τους αναλυτές της Barclays να εκτιμούν μια πτώση σχεδόν 90% στις ελεύθερες ταμειακές ροές και την οικονομική διευθύντρια Susan Li να προϊδεάζει ότι η ύψιστη προτεραιότητα της εταιρείας είναι η επένδυση των πόρων της για να τοποθετηθεί ως ηγέτης στην Τεχνητή Νοημοσύνη και όχι τα μεγάλα προγράμματα επαναγορών μετοχών.

