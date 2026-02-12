Σε ελεύθερη πτώση τα πολύτιμα μέταλλα: 9% οι απώλειες για ασήμι και 3% κάτω ο χρυσός

Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές για τον χρυσό και το ασήμι την Πέμπτη, καθώς τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς, ελαχιστοποιούν τις ελπίδες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Με τον τρόπο αυτό αντισταθμίστηκε, προς στιγμήν, η ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου που προκλήθηκε από τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η τιμή του χρυσού υποχωρεί περί τα 2,80% στα 4.942,01 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή για το ασήμι «χάνει» 9,41% στα 76,37 δολάρια η ουγγιά.

Σύμφωνα με τον Πίτερ Γκράντ αντιπρόεδρο της Zaner Metals και στρατηγικό αναλυτή, «ένα μείγμα παραγόντων επηρεάζει σήμερα τον χρυσό. Σίγουρα, τα καλύτερα του αναμενόμενου στοιχεία μισθοδοσίας χθες είναι σημαντικός παράγοντας - μειώνουν την πιθανότητα μειώσεων επιτοκίων από τη Fed στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κάτι που λειτουργεί ως αντίθετος άνεμος και πιθανώς περιορίζει την άνοδο».

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ ξεκίνησε το 2026 σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι αναμενόταν, ενισχύοντας την άποψη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Οι μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 130.000 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο, μετά από αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 48.000 τον Δεκέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε οριακά στο 4,3%.

Οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν στις 227.000 την εβδομάδα που έληξε στις 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι ανθεκτικές συνθήκες στην αγορά εργασίας ενισχύουν την εμπιστοσύνη της Fed στην οικονομία, επιτρέποντας στους υπεύθυνους πολιτικής να διατηρούν υψηλά επιτόκια ώστε να διασφαλίσουν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί. Ο χρυσός, με τη σειρά του, δέχεται πιέσεις από τα υψηλά επιτόκια λόγω του ότι δεν αποδίδει τόκο.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Ωστόσο, «η συνεχιζόμενη επίδειξη ισχύος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λειτουργεί κάπως υποστηρικτικά», πρόσθεσε ο Γκραντ.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη και αργότερα δήλωσε ότι δεν κατέληξαν σε καμία «οριστική συμφωνία» σχετικά με το Ιράν, αλλά τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν.

Η παγκόσμια αβεβαιότητα ωθεί τους επενδυτές προς τον χρυσό, ένα περιουσιακό στοιχείο που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές αποθετήριο αξίας.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, ο λευκόχρυσος χάνει 5,83%, στα 2.022,80 δολάρια η ουγγιά και το παλλάδιο πέφτει 4,28% στα 1.667,50 δολάρια η ουγγιά.